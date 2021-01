Einzug für 3000 Euro - das Geschäft mit der Abstandszahlung

Wer in Berlin eine Wohnung übernehmen will, muss von Vormietern oftmals teure Möbel kaufen. Wucher ist in der Praxis schwer zu stoppen.

Berlin. Wer in Berlin eine Wohnung sucht, bekommt oft mehr als er eigentlich möchte. Hohe Abstandszahlungen auf Einrichtungsgegenstände im neuen Zuhause gehören zu den Ärgernissen, die viele in Kauf nehmen, wenn sie dringend umziehen müssen. Dann werden in Extremfällen für Waschmaschinen oder Gardinenstangen Ablösesummen verlangt, die deren mutmaßlichen Wert weit übersteigen.

Als Börse für Wohnungsinserate mit teuren Klauseln erweisen sich neuerdings vermehrt lokale Facebook-Gruppen, in denen Mitglieder Nachmieter suchen und für die Vermittlung der neuen Bleibe zum Teil Bedingungen diktieren, die an Wucher grenzen – vorzugsweise in beliebten Wohngegenden wie Prenzlauer Berg. Da werden für eine Einbauküche und eine Waschmaschine, beides gebraucht, schon mal knapp 3000 Euro fällig – in einer 39-Quadratmeter-Einzimmerwohnung nahe der Schönhauser Allee mit einer monatlichen Gesamtmiete von 383 Euro. Nur eines der aktuellen Beispiele aus lokalen Facebook-Gruppen.

Rechtlich klare Regelung

Rechtlich gesehen war die Sache schon vor dem Aufkommen solcher öffentlich sichtbaren Online-Inserate geregelt: Der Deutsche Mieterbund weist darauf hin, dass Geschäfte mit "Möbelverträgen" zulässig sind, solange sich der Wert des Möbels und die verlangte Ablöse in Einklang befinden.

"Unzulässig sind Ablösevereinbarungen dann, wenn der Kaufpreis mehr als 50 Prozent über dem Wert des Kaufgegenstandes liegt. Bei den Ablöseverhandlungen geht es nach den Erfahrungen des Mieterbundes vor allem um den Zeitwert der Einrichtungsgegenstände. Der ist anhand des Neupreises, des Erhaltungszustandes und des Alters zu ermitteln", heißt es. Bei Einbauküchen zum Beispiel müsse man den Preis auch auf den Wert der Wohnung abstimmen.

Unattraktiver Handel, der nicht zum Ziel führt

Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, sieht mit Blick auf Inserate bei Facebook ein Problem: "Wenn ein Mieter einen Nachmieter vermittelt, heißt das nicht automatisch, dass Wohnungseigentümer mit dem Kandidaten einverstanden ist", sagt er. Wer Pech hat, lässt sich also bei der vorschnellen Einwilligung, Einrichtungsgegenstände zu kaufen, auf einen unattraktiven Handel ein, der ihn nicht einmal ans Ziel bringt. "Im Zweifel würden wir von so einem Geschäft abraten", so Wild.

Ob Wohnungsangebote mit Abstandszahlungen in Berlin zunehmen, kann der Mieterverein schwer einschätzen. Denn solche Angelegenheiten machen Altmieter von Wohnungen und potenzielle Nachfolger in den allermeisten Fällen privat unter sich aus, ohne Kontrolle einer staatlichen Instanz. Auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat für das Phänomen keine Erfassung.

Geschäft wird durch Wohnungsmangel begünstigt

Das Inkrafttreten des Mietendeckels ist nach Wilds Einschätzung nicht der entscheidende Faktor, der Ablösezahlungen und Wucher begünstigt. "Es ist ein Knappheitsproblem", sagt der Experte mit Verweis auf den Wohnungsmangel in Berlin. Geschäftemacherei dank sinkender Zahl von Optionen beim Wohnungswechseln sei schon länger zu beobachten, zumindest seitdem es die Mietpreisbremse gibt.

Auch der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) bringt das Phänomen nicht direkt mit dem Mietendeckel in Verbindung. Ein Sprecher weist darauf hin, dass bei den Unternehmen die Nachmietersuche in der Regel "professionell" durchgeführt wird, also mit eigenen Inseraten. Es gibt dabei keinen Vormieter als Mittelsmann, der sich bereichern könnte.

Wer es aber doch mit einem Alt-Mieter zu tun hat und vor dem Einzug in die neue Wohnung eine Vereinbarung für den Kauf von vorhandenen Möbeln unterschreibt, ist zunächst einmal daran gebunden. Solche Verpflichtungen seien dann grundsätzlich wirksam, sagt Wiebke Werner vom Mieterverein.

"Wird der Vertrag vor Abschluss des Mietvertrages des Interessenten mit dem Vermieter geschlossen und kommt der Mietvertrag dann nicht zustande, ist die Ablösungsvereinbarung allerdings unwirksam. Hat der ausziehende Mieter versucht, durch überhöhte Forderungen ein Schnäppchen zu machen, dann ist dies insoweit unzulässig, als das geforderte oder gezahlte Entgelt in einem auffälligen Missverhältnis zum Wert der Einrichtung oder des Inventarstücks steht", beschreibt Werner die Regelung. Wenn solche zu hohen Zahlungen geleistet wurden, könne der Nachmieter das Geld zurückverlangen. Der Anspruch verjähre erst nach drei Jahren.

"Auffälliges Missverhältnis" beim Möbelverkauf rechtswidrig

In der Praxis sind juristische Auseinandersetzungen um die Zahlung des Abschlags wohl eher selten. Und so versuchen Vormieter – wie Beispiele auf Facebook zeigen – wohl ganz bewusst, die schwierige Lage in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt auszunutzen. Ohne Rücksicht auf die gesetzliche Regelungen zum "auffälligen Missverhältnis" beim Kaufpreis der Möbel. Wer eine Wohnung hat, nennt Bedingungen, denen sich Suchende allzu oft beugen. So wird der Vormieter zum verkappten Makler.

Das Hauptproblem bestehe darin, den Beweis führen zu können, dass bestimmte unzulässige Beträge in einer bestimmten Höhe geleistet wurden, fasst der Mieterverein die Situation zusammen. Ob ein "Missverhältnis" vorliegt, entscheidet sich letztlich vor Gericht.

Geschäftsführer Reiner Wild hat einen Rat, wie Wohnungssuchende sich Verhandlungen um die Vermittlung der Wohnung durch den ausziehenden Mieter gegen Abschlag gar nicht erst ausliefern: "Man kann versuchen, den Eigentümer der Wohnung zu ermitteln und direkt mit ihm verhandeln." Ohne Auszahlung eines Mittelsmanns wird der Einzug mit etwas Glück um 3000 Euro billiger. Wenn sich im angeführten Beispiel der neue Mieter der Wohnung in Prenzlauer Berg das Geld für Küche und Waschmaschine spart, die er womöglich gar nicht braucht.