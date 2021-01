Corona: Diese Berliner Schüler kehren ab Montag in die Schule zurück

Die Abschlussjahrgänge sind aktuell besonders im Focus - neben den Grundschülern. Sie kehren früher in kleinen Lerngruppen in die Schulen zurück.

In kleinen Gruppen sollen Schüler auf MSA und Abitur vorbereitet werden. Auch Grundschüler kommen stundenweise zurück in die Schulen.

Bildung in Berlin Abschlussjahrgänge kehren ab Montag in die Schule zurück

Berlin. Für viele Berliner Kinder bleiben die Schulen im Januar geschlossen – gelernt wird digital angeleitet von zu Hause. Erst am 8. Februar sollen alle Schüler im „Alternativszenario“ zurückkehren, sprich: in einem täglichen oder wöchentlichen Wechselrhythmus aus A- und B-Gruppen. Das wäre am Montag nach den Winterferien (1. bis 6. Februar). „An den Winterferien werden wir festhalten“, betonte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nach der Senatssitzung. Man habe über das Thema intensiv im Senat diskutiert. „Die Familien brauchen eine Atempause“, sagte sie – vom Homeschooling.

Allerdings wird es bis dahin einige Ausnahmen geben: Nämlich Schüler, die schon im Januar in kleinen Gruppen in die Schulen zurückkehren. Dazu gehören die Schulanfänger; für sie soll im Wechselmodell schon ab 18. Januar der Unterricht mit drei Stunden täglich stattfinden. Dass gerade die Kleinsten früh zurückkehren, war eine Forderung von Schulleiterverbänden wie dem „Interessenverband der Berliner Schulleitungen“ und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In diesem Alter gilt digital angeleiteter Unterricht als besonders schwierig. Eine Woche später, ab 25. Januar, sollen dann die Jahrgänge vier bis sechs folgen. Auch sie haben dann ein Wechselmodell aus Unterricht vor Ort und zu Hause.

Ab dem 11. Januar 2021 gilt:

In der Primarstufe wird eine Notbetreuung angeboten. Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind und keine andere Möglichkeit der Betreuung haben, können die Notbetreuung im Umfang von maximal 8,5 Stunden täglich in Anspruch nehmen. Es reicht aus, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Alleinerziehende haben Anspruch auf Notbetreuung der Kinder, wenn sie keine andere Möglichkeit der Betreuung haben.

Die abschlussrelevanten Jahrgänge (Jahrgangsstufen 9, 10, 12, 13 an ISS und Gemeinschaftsschulen sowie 10, 11, 12 an Gymnasien, 12 und 13 an beruflichen Gymnasien und 10 an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen) werden mindestens in halben Lerngruppen gemessen an Klassenstärken unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen unterrichtet, ebenso die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge an den beruflichen Schulen.

(Jahrgangsstufen 9, 10, 12, 13 an ISS und Gemeinschaftsschulen sowie 10, 11, 12 an Gymnasien, 12 und 13 an beruflichen Gymnasien und 10 an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen) werden mindestens in halben Lerngruppen gemessen an Klassenstärken unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen unterrichtet, ebenso die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge an den beruflichen Schulen. Prüfungen finden statt.

Ab dem 18. Januar 2021 gilt darüber hinaus:

Die Jahrgangsstufen 1 bis 3 des Primarbereichs werden mindestens in halbierter Klassenstärke unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln unterrichtet. Es ist ein Mindestpräsenzunterricht von drei Stunden täglich sicherzustellen.

Ab dem 25. Januar 2021 gilt darüber hinaus:

Die Jahrgangsstufen 4 bis 6 des Primarbereichs werden mindestens in halbierter Klassenstärke unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln unterrichtet. Es ist ein Mindestpräsenzunterricht von drei Stunden täglich sicherzustellen. In den Präsenzphasen gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab Klassenstufe 5 auch während des Unterrichts.

Ab dem 8. Februar 2021 gilt für alle Schularten und Jahrgänge Präsenzunterricht in mindestens halber Lerngruppenstärke.

Ab dem 15. Februar 2021 gilt für alle Schularten, vorbehaltlich anderer Festlegungen, die nach der Rücksprache zwischen Schulaufsicht und Gesundheitsämtern vorzunehmende Unterrichtsorganisation gemäß des Berliner Stufenplans.

Die Corona-Pläne für die Berliner Schulen finden Sie auch auf den Seiten der Senatsbildungsverwaltung.

Bildung in Berlin: Den Abiturjahrgängen fehlt in diesem Jahr Stoff

Eine große Herausforderung bleiben die Abschlussjahrgänge, besonders für Abitur und MBA. Für den Abiturjahrgang stehen im Februar die letzten Klausuren an. Angesichts der Corona-Pandemie war deren Anzahl schon deutlich reduziert worden: geschrieben werden nur noch Klausuren in den schriftlichen Prüfungsfächern, nicht - wie in den Jahren zuvor - in allen Grund- und Leistungskursen. Ralf Treptow, Schulleiter am Rosa-Luxemburg-Gymnasium und Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren Berlins, findet das sinnvoll. „Ich hoffe, das bleibt auch nach der Corona-Pandemie bestehen.“

Deutlich ist aber, dass dieser Abitur-Jahrgang im Vergleich zum Vorgängerjahrgang spürbar Stoff verpasst hat – schon Ende des Schuljahres 2019/20 und auch im letzten Halbjahr, als viele Stufen für Wochen in Quarantäne mussten. Nun fällt wieder Unterricht aus. Sollte ab kommender Woche wieder begrenzter Präsenz-Unterricht für Abiturklassen möglich sein, glaubt Treptow aber, „dass das Abitur noch wie vorgesehen erreichbar ist“. Allerdings sei die Situation dynamisch, noch ist nämlich unklar, ob die Weihnachtstage das Infektionsgeschehen womöglich wieder erhöht haben.

Kritik an schneller Rückkehr der Abschlussjahrgänge

Kritisch sieht Tilmann Kötterheinrich-Wedekind, Schulleiter am Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln, die schnelle Rückkehr der Abschlussjahrgänge zumindest in halben Lerngruppen an die Schulen. „Wir sollten dafür ein Abklingen der Pandemie abwarten“, sagt er. Er hätte einen Rückkehr-Zeitpunkt Ende Januar für die ältesten Schüler richtiger gefunden. Betroffen sind an seinem Gymnasium die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12. An Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen sind es die Jahrgänge 9, 10 und 12, 13. Es sind also relativ viele Schüler, die in kleinen Lerngruppen wieder zusammenkommen.

Auch Richard Gamp, Landesschülersprecher Berlins, kritisiert die schnelle Rückkehr der Oberschüler. "Ich hätte da noch eine Woche gewartet", sagt er, denn unter Pandemiebedingungen sei diese Eile fraglich. Gleichzeitig herrsche an vielen Schulen "Chaos", was den aktuellen Fernunterricht angehe. Als Schüler sei es kaum möglich, so wirklich zu lernen.

Klar ist: Normalen Regelunterricht wird es lange Zeit erstmal auch in Berlin nicht geben. Erst ab 15. Februar will man zum Corona-Stufenplan zurückkehren, wenn es die Situation erlaubt. Auch Kitas werden weiterhin die Folgen der Pandemie zu spüren kriegen; dort bleibt es bei einer „Notversorgung“ für die Familien, die einen „dringlichen Betreuungsbedarf“ haben. Dazu gehören in der Hauptstadt auch die Alleinerziehenden.

