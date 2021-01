Berlin. Ein Mitte Dezember bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Berlin-Lichtenrade verunglückter Radfahrer ist gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der 65-Jährige am Montag im Krankenhaus seinen bei dem Unfall erlittenen Verletzungen. Am 16. Dezember war ein Laster von der Golzstraße rechts in den Kirchenhainer Damm eingebogen und hatte dabei den Radfahrer erfasst, der die Kreuzung in gerader Richtung überqueren wollte.

( dpa )