Berlin: Diese verschärften Corona-Regeln gelten

In der EU steht ein zweiter Corona-Impfstoff kurz vor der Zulassung. Die europäische Arzneimittel-Agentur mit Sitz in Amsterdam gab grünes Licht für die Anwendung des Vakzins des US-Konzerns Moderna.

Schulen, Kontakte, Impfungen: Der Senat folgt den Bund-Länder-Beschlüssen. Was jetzt in Berlin gilt.

Corona Verschärfte Corona-Regeln - Was in Berlin gilt

Berlin. Die Grundschüler der Klassenstufen eins bis drei in Berlin sollen ab 18. Januar wieder in die Schulen gehen. Die halben Klassen sollen dann jeweils drei Stunden täglich Präsenzunterricht erhalten. Das sieht der Plan der Senatsbildungsverwaltung für den Neustart der Schulen vor. Viert- bis Sechstklässler sollen ab 25. Januar nach dem gleichen Muster betreut werden, bis dahin sollen sie digital lernen.

Früher sollen die älteren Schüler zurückkehren, die vor dem Abitur oder dem mittleren Schulabschluss stehen. Für sie soll es schon ab dem 11. Januar Unterricht für die jeweils halben Klassen oder Kurse geben. Alle anderen Jahrgänge können sich ab dem 8. Februar auf Wechselunterricht mit Phasen in den Schulen und zu Hause einstellen. Die Winterferien in der ersten Februarwoche bleiben erhalten.

In den Schulen kann ein Mittagessen angeboten werden, Klassenarbeiten und Klausuren dürfen geschrieben werden, wenn dabei Anstand gehalten werden kann. Um den Schülerinnen und Schülern entgegenzukommen, wird das Probejahr an Gymnasien ausgesetzt. Alle, die das möchten, werden in die achte Klasse versetzt.

Im Senat macht man sich aber schon Gedanken darüber, ob man nicht angesichts des unregelmäßigen Unterrichts über Monate die Anforderungen für Abiturprüfungen und den MSA verändert werden sollten. Weil die Zeit der Einschränkungen sich verlängere, müsse die Kultusministerkonferenz nachdenken, sagte Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nach der Senatssitzung.

Berlin setzt Corona-Regeln um - bis auf eine Ausnahme

Michael Müller (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister, verlässt die Pressekonferenz nach einer Sondersitzung des Berliner Senats zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Foto: Christophe Gateau/dpa

Die rot-rot-grüne Stadtregierung beschloss am Mittwoch in einer Sondersitzung, die Vereinbarungen der Ministerpräsidenten-Runde mit der Kanzlerin vom Vortag auch in der Hauptstadt umzusetzen. An einem einzigen Punkt wird Berlin von den Vorgaben abweichen. Alleinerziehende dürfen bei Treffen mit einem anderen Haushalt ihre Kinder unter zwölf Jahren mitnehmen. Damit reagiere der Senat auf die besondere Lage in der Stadt, wo besonders viele Eltern Kinder alleine aufzögen, so Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die neuen Corona-Regeln in Berlin treten ab Sonntag, 10. Januar, in Kraft.

Ansonsten gilt aber auch in Berlin: „Ein Haushalt plus eine Person, daran gibt es nichts zu rütteln“, so der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Er wisse auch, dass die Regeln im privaten Bereich unmöglich zu kontrollieren seien, räumte Müller ein: „Aber das ist schon seit Monaten so.“ Dennoch orientierten sich viele Menschen an den Vorgaben und hielten sich daran. „Im privaten Bereich führt an Eigenverantwortung kein Weg vorbei“, so der Regierende Bürgermeister: „Viele kommen an ihre Grenzen. Aber wir müssen nach wie vor etwas tun, um die Pandemie im Griff zu behalten.“

Bewegungsradius von 15 Kilometern spielt in Berlin zunächst keine Rolle

Die bei hohen Infektionszahlen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 angekündigten Einschränkungen der Mobilität auf einen Radius von 15 Kilometern um den Wohnort werden in Berlin zunächst keine Rolle spielen. Die Fallzahlen liegen in Berlin derzeit deutlich unter dieser Marke.

Man müsse sich aber zunächst mit Brandenburg abstimmen, wie damit umzugehen sei. Die Landeshauptstadt Potsdam verzeichnet derzeit höhere Inzidenzen. Es gehe vor allem darum, Tagesausflüge zu vermeiden, sagte Wirtschaftssenatorin Pop.

Impfstoff in Berlin - Michael Müller: „Wir werden nicht alles verimpfen, was da ist"

Müller berichtete, der Bundesgesundheitsminister habe zugesagt, dass Berlin am 8. Januar weitere knapp 30.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten werde, danach wieder am 18. Januar und dann immer im Wochenrhythmus die gleiche Menge. Dieses Wissen erlaube nun mehr Flexibilität beim Einsatz des Impfstoffes. Bisher hat Berlin die Hälfte der gelieferten Mengen für die nötige zweite Impfrunde zurückgehalten. Nun könne man etwa den Krankenhäusern von Vivantes und der Charité mehr von dem Serum geben, damit sie ihre Mitarbeiter schützen können, so Müller. Man werde dennoch vorsichtig bleiben. „Wir werden aber nicht alles verimpfen, was da ist in der Hoffnung, es wird schon gut gehen mit den Lieferungen“, so der Regierende Bürgermeister.

Allein mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer wird es somit also nicht möglich sein, die Kapazität der noch stillgelegten weiteren Impfzentren der Stadt voll auszunutzen. Zuletzt schafften die mobilen Teams und das Impfzentrum in der Arena Treptow 2566 Impfungen am Tag, die Zahl der verabreichten Dosen stieg auf knapp 22.000, was einer Quote von sechs pro 1000 Einwohnern entspricht. Im Senat hofft man, das Tempo mit dem am Mittwoch in der Europäischen Union zugelassenen Präparat der Firma Moderna erhöhen zu können.

Berlin verschärft Corona-Regeln - wichtige Änderungen des Senats im Wortlaut

oder gewöhnlichen Unterkunft aus triftigen Gründen ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Freien, insbesondere auf Straßen, Wegen, Plätzen und in Grünanlagen nur allein, im Kreise der Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partner, Angehörigen des eigenen Haushalts, für Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht und zusätzlich mit höchstens einer weiteren Person gestattet, wobei bei Alleinerziehenden deren Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahrs nicht mitgezählt werden. Gleiches gilt für Veranstaltungen oder Zusammenkünfte im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis (private Veranstaltungen). Zusätzlich zu Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes dürfen zukünftig Kantinen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Sie können aber Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Hierfür sind geeignete Vorkehrungen zur Steuerung der Kaufabwicklung und zur Vermeidung von Menschenansammlungen zu treffen.

nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Sie können aber Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Hierfür sind geeignete Vorkehrungen zur Steuerung der Kaufabwicklung und zur Vermeidung von Menschenansammlungen zu treffen. Fahrschulen dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet werden noch ihre Dienste anbieten. Dies gilt nicht im Rahmen des Erwerbs von Fahrerlaubnissen durch Angehörige kommunaler Unternehmen oder staatlicher Stellen zu dienstlichen Zwecken.

Die geänderte Infektionsschutzverordnung ist zunächst bis zum Ablauf des 31. Januar 2021 gültig. Sie tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Berlin in Kraft.

Nachzulesen sind die Änderungen auch auf den Seiten der Berliner Senatskanzlei.

