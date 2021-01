Senat Müller bittet Berliner um Unterstützung in Corona-Pandemie

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Menschen in der Hauptstadt eindringlich gebeten, sich an die weiterhin geltenden Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu halten. "Das sind noch mal drei wirklich harte Wochen, die vor uns liegen", sagte er am Mittwoch nach dem Senatsbeschluss zur Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar. "Da gibt es nichts drumherumzureden."

Daher müssten die Berlinerinnen und Berliner weiter zusammenstehen und solidarisch sein, appellierte Müller. Denn die Lage in den Krankenhäusern sei weiter angespannt. Gerade bei den schwer an Covid-19 erkrankten Patienten gebe es noch keine Entlastung. Sie brauchten dringend "unsere Solidarität".