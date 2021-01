Corona-Schnelltests für zuhause: Das sagen Fachleute

Eine junge Frau hält einen negativen Corona-Schnelltest in der Hand.

Berlin. Nach einer Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) wird am morgigen Donnerstag das Berliner Abgeordnetenhaus auf einer Sondersitzung die Lage in der Corona-Pandemie diskutieren. Dazu haben die Koalitionsfraktionen von SPD, Linke und Grüne einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Sie fordern Bundesregierung und Senat in einem dringlichen Antrag für die Sondersitzung des Abgeordnetenhauses dazu auf, schnell für mehr Impfstoff zu sorgen und Schnelltests für alle zu ermöglichen.

„Um die Chancen dafür zu erhöhen, soll der Bundesminister für Gesundheit unverzüglich auch die Möglichkeiten der Lizenzvergabe und der Produktionsanordnung nutzen, die ihm das Infektionsschutzgesetz bietet“, heißt es in dem Antrag. Dieser Passus kam besonders auf Wunsch der SPD und der Linken in das Papier, obwohl es dazu auch kritische Stimmen in der Koalition gibt. Dazu zählt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Sie hält das für keinen tauglichen Vorschlag, um die Knappheit des Impfstoffes der Hersteller Biontech und Pfizer schnell zu beheben.

„Das ist kein Apfelkuchenrezept, das man weitergibt und dann kann es jeder“, sagte die Senatorin der Morgenpost. Wenn es Produktionsstätten für den Impfstoff gebe, wären diese längst gekauft oder genutzt, so Pop. Schließlich könnten die Hersteller damit schnell eine Menge Geld verdienen. „Entweder verstehen manche zu wenig von der Materie oder machen schon Wahlkampf. Beides finde ich befremdlich“, sagte die Senatorin. Für den „Innovationsstandort“ Berlin seien solche Vorschläge nicht hilfreich. Man könne den Firmen nicht sagen, sie sollten nach Berlin kommen und hier Produkte erforschen und entwickeln, die sie dann gleich wieder abgeben müssten.

Coronavirus in Berlin: Grüne für Schnelltests zum Eigengebrauch zu Hause

Die Grünen tragen trotz solcher Bedenken diesen Teil des gemeinsamen Koalitionsantrags mit, weil ihnen das zweite Element besonders wichtig ist. Sie wollen erreichen, dass auf breiter Front Corona-Schnelltests auch zum Eigengebrauch zu Hause eingesetzt werden. Der Senat solle darauf hinwirken, dass die nationale Teststrategie um eine „deutliche Ausweitung von Schnelltest“ erweitert wird. „Das Bundesgesundheitsministerium soll unverzüglich die tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, Antigen-Schnelltest niedrigschwellig als Heimtests zur Verfügung stellen zu können“, so die Fraktionen.

Schnelltests seien für Menschen in Pflegeheimen und Kliniken ein sichererer Türöffner zu ihren Angehörigen, schreibt Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel in einem Strategiepapier. Sie dienten außerdem als Screening bei Berufen mit vielen Kontakten, wie beispielsweise Lehrenden und Erzieherinnen, und sie könnten nach Wunsch der Grünen auch für jeden bei Minimalsymptomen zum Einsatz kommen. „Im Gegensatz zum Frühjahr gibt es mit den Antigen-Schnelltests eine entscheidende neue Technologie“, so Gebel.

Die Schnelltests müssten aber auch als Heimtest für den Alltag zugelassen werden. So könne beispielsweise vor dem Gang in den Supermarkt ein Abstrich gemacht werden, der zwar keine 100-prozentige Sicherheit biete, aber mit einer Genauigkeit von mindestens 80 Prozent durchaus die meisten Coronafälle erkenne, so die Grünen-Fraktionschefin. Auch wenn klar sei, dass diese Tests kein Freischein seien, um den Lockdown zu umgehen. Der Bundesgesundheitsminister sei hier gefragt, dafür Sorge zu tragen, dass es Zulassungsanträge für Schnelltests zur Selbstanwendung gibt. „Mit neuartigen Schnelltests, für die ein Abstrich im vorderen Nasenbereich ausreichend ist, können auch Laien sich einfach selbst testen“, so die Grünen-Politikerin.

Corona-Schnelltests: Fachleute haben Bedenken

In der Fachwelt gibt es aber auch Bedenken, weil die Ergebnisse von Schnelltests eben nicht so zuverlässig seien wie bei PCR-Tests und es nicht sichergestellt sei, dass Laien beim Abstrich die volle Viruslast auch erwischten.

Die Frage, wie und ob positive Ergebnisse der Schnelltests auch ordnungsgemäß gemeldet würden, könnte ein Problem verschärfen, auf das die Amtsärzte der zwölf Berliner Bezirke hinweisen. Die Eröffnung zahlreicher Schnelltestzentren bringe „erhebliche Probleme mit sich“, so die Sprecherin der Amtsärzte, Nicoletta Wischnewski aus Charlottenburg-Wilmersdorf. In vielen dieser Zentren würden positiv getestete Menschen nur unzureichend über ihren neuen Status inklusive der geltenden Pflicht zur Selbstisolation aufgeklärt, weil sie zum Beispiel nur eine kurze SMS erhielten. Nicht immer würden die Menschen nach einem positiven Schnelltest darüber informiert, dass eine Nachtestung mit der zuverlässigeren PCR-Methode vorgeschrieben ist.

„Viele Zentren bieten auch überhaupt keinen PCR-Test an“, so die Amtsärztin in ihrem Schreiben, das den „Konsens“ unter den Kollegen wiedergebe. Der Meldepflicht beim Gesundheitsamt kämen viele nur „deutlich verzögert bzw. unzureichend“ nach und verwendeten zur Meldung nicht das vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) bereitgestellte Formular.

Amtsärzte in Berlin bitten um verbindliche Regeln für Schnelltestzentren

Die Amtsärzte bitten deshalb dringend darum, verbindliche Rahmenbedingungen für den Betrieb von Covid-19-Schnelltestzentren festzulegen. Tests sollten nur von medizinischem Fachpersonal unter ärztlicher Aufsicht genommen werden. Die positiv getesteten Bürger müssten sorgfältig aufgeklärt werden über die Rechte und Pflichten, die sich aus ihrem neuen Status als Verdachtsperson ergeben. Die Schnelltestzentren seien zu verpflichten, dafür Sorge zu tragen, dass jeder positive Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigt wird. Die positiv getesteten Personen müssten namentlich und mit allen Informationen beim Gesundheitsamt gemeldet werden.

Vor allem in den Tagen vor Weihnachten waren an vielen Orten in der Stadt, darunter auch leerstehende Clubs und Hotels, Schnelltestzentren entstanden. Die Nachfrage war enorm, vor vielen Zentren bildeten sich lange Schlangen, weil Menschen vor einem Verwandtenbesuch wissen wollten, ob sie womöglich mit Covid-19 infiziert waren oder nicht.

Die Preise für diese Tests variieren stark, manche Anbieter nehmen 30, andere 60 Euro und einige noch mehr.