Berlin. Die Berliner S-Bahn hat am frühen Mittwochmorgen gleich zwei Problemzonen: eine technische Störung am Zug in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) und eine Signalstörung im Bereich Treptower Park. Beide Störungen konnten demnach zügig behoben werden. Dennoch kam es zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen auf der Linie S41. Ebenso führte die technische Störung zwischenzeitlich auf der Linie S46 zu Einschränkungen.

