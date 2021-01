Wohnungsbrand: Bewohner und ein Hund in Sicherheit

Berlin. Die Feuerwehr hat acht Bewohner und einen Hund aus einem brennenden Gebäude in Berlin-Mariendorf in Sicherheit gebracht. Das Feuer war am Mittwochmorgen in einer Wohnung in dem dreigeschossigen Haus ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zur Brandursache machte er zunächst keine Angaben. Zwischenzeitlich war die Feuerwehr mit fast 70 Kräften im Einsatz. Die Flammen waren nach kurzer Zeit gelöscht, die Bewohner wurden von Sanitätern untersucht. Schwer verletzt wurde niemand. Details waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )