Nach Brand: Verkehr auf der Linie U9 weiter unterbrochen

Berlin. Nach dem Brand im U-Bahnhof Schloßstraße im Berliner Ortsteil Steglitz ist der Bahnverkehr der Linie U9 weiterhin unterbrochen. Die Unterbrechung zwischen den Stationen U Walther-Schreiber-Platz und S+U Rathaus Steglitz soll voraussichtlich noch bis Montag (11. Januar) andauern. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Mittwoch mit. Zur Umfahrung können Fahrgäste ersatzweise die Buslinien M48, M85 und 186 sowie die S-Bahnlinie S1 nutzen, hieß es weiter.

Am Samstagnachmittag war ein Feuer in einem Technikraum in der Zwischenebene des Bahnhofs ausgebrochen. Der Brand hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte und zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr angerückt. Niemand war bei dem Brand verletzt worden. Das Feuer hatte jedoch Signalkabel beschädigt, die nun ausgetauscht und anschließend getestet werden müssen.