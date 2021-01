Coronavirus in Berlin: Inzidenz bei 131,8, 63 weitere Tote, 1235 neue Infizierte

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 100.771 Menschen infiziert. 1390 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 82.025 Patienten gelten inzwischen als genesen. 17.356 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 131,8.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

8.54 Uhr: Michael Müller: "Wir sind jetzt auf der Zielgeraden"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf dem richtigen Kurs. „Wir sind jetzt auf der Zielgeraden, um unsere Ziele auch wirklich zu erreichen, in Kombination mit der Impfstrategie“, sagte der SPD-Politiker im ARD-„Morgenmagazin“, nachdem Bund und Länder am Vorabend eine Verlängerung und Verschärfung der Maßnahmen beschlossen hatten. Es sei „sehr deutlich“, dass die Infektionszahlen nach unten gingen, es gebe aber noch nicht genug Entlastung in den Krankenhäusern. „Und das ist ein ganz entscheidender Punkt“, sagte er, dafür müsse mehr passieren. Müller ist derzeit auch Chef der Ministerpräsidentenkonferenz.

Müller sagte, er sehe es kritisch, wenn Bundesländer schon jetzt Daten für die Wiedereröffnung der Schulen für Präsenzunterricht als Zielmarken setzten. Auch in den Schulen müssten Kontakte derzeit soweit es geht eingeschränkt werden. „Man muss eben an der Sache orientiert dann entscheiden, wie sieht es in zehn Tagen aus“, sagte er. Man müsse dann prüfen, ob man etwa für die Grundschule oder bestimmte Jahrgänge Präsenzunterricht anbieten könne. Zwar sei auch in Berlin schon der 18. Januar dafür ins Spiel gebracht worden, sagte er. Das werde im Senat eine Rolle spielen, die Berliner Zahlen gäben eine Rückkehr in den Präsenzunterricht aber noch nicht her.

5.30 Uhr: Berliner Senat berät über Umsetzung der Lockdown-Verlängerung

Der Berliner Senat berät am Mittwoch (10 Uhr) bei einer Sondersitzung über die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen Lockdown-Verlängerung. Die Infektionsschutzverordnung des Landes muss gemäß der Beschlüsse aktualisiert und angepasst werden.

Bei einer Online-Konferenz hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Dienstag auf eine Verlängerung der ursprünglich bis 10. Januar vereinbarten Lockdown- Regeln bis zum Monatsende verständigt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der momentan Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, nannte den Bund-Länder-Beschluss „unausweichlich“.

Eine Diskussion im Senat dürfte es um Ausgangsbeschränkungen geben. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte gefordert, diese aus der Infektionsschutzverordnung zu streichen, da sie „juristisch zweifelhaft“, unverhältnismäßig und „für die Pandemie-Bekämpfung überflüssig“ seien.

Seit 16. Dezember ist das Verlassen der eigenen Wohnung in Berlin nur aus triftigen Gründen zulässig. Die Liste dieser Gründe ist allerdings recht lang, dazu zählen etwa Einkaufen, die Wahrnehmung von Terminen, Bewegung im Freien oder Gassigehen mit dem Hund.

5 Uhr: Brandenburgs Kabinett diskutiert über längere und schärfere Corona-Regeln

Das Brandenburger Kabinett will über längere und schärfere Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus beraten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warb am Dienstagabend für die Vereinbarungen von Bund und Ländern, nach der der Lockdown vorerst bis zum 31. Januar verlängert und in einzelnen Bereichen verschärft werden soll. Ob Brandenburg die Regeln eins zu eins umsetzt, war zunächst offen.

Nach einer Diskussion mit dem Kabinett und Landräten am Dienstag werde die Regierung nochmals intern beraten, teilte Regierungssprecher Florian Engels mit. Entgegen der bisherigen Planung solle am Mittwoch noch kein abschließender Beschluss fallen. Nun sei vorgesehen, dass am Donnerstag über die Verordnung entschieden wird. Offen war zunächst, warum es zu der längeren Beratung kommt.

In Landkreisen mit mehr als 200 neuen Corona-Infektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt werden, wenn kein triftiger Grund wie die Fahrt zur Arbeit oder zum Arzt vorliegt. Touristische Tagesausflüge wären dann tabu. In Brandenburg haben derzeit Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Spree-Neiße sowie die kreisfreien Städte Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) solch hohe Werte über 200.

Der Landkreis Elbe-Elster zeigte sich offen für die Regelung, schätzte die Kontrollen aber als schwierig ein. Das sei sicher ein Punkt, über den man sprechen müsse, sagte Kreissprecher Torsten Hoffgaard über die Beschränkung. Die Infektionszahlen seien bislang nicht zurückgegangen. Aber: „Das Personal ist begrenzt“, sagte Hoffgaard. Er hoffe auf die Einsichtsfähigkeit der Menschen, „dass die Leute noch mal in sich gehen und noch mal eine Kraftanstrengung leisten, um die Infektionszahlen runter zu bekommen“.

4.32 Uhr: Die meisten Corona-Toten waren 2020 älter als 75 Jahre

85 Prozent der im vergangenen Jahr an oder mit dem Corona-Virus gestorbenen Brandenburger waren älter als 75 Jahre. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor. Danach registrierten die Behörden zwischen dem 20. März und dem 17. Dezember 633 Corona-Tote im Alter von 40 bis über 90 Jahre. Bis zum 5. Januar dieses Jahres hatte sich die Zahl der Corona-Toten in Brandenburg sprunghaft auf 1247 erhöht.

Die am stärksten betroffene Gruppe waren Menschen im Alter von 80 bis 84 Jahren mit 169 Todesfällen. Bei den 80- bis 84-Jährigen wurden 158 Fälle registriert. In der Altersgruppe zwischen 40 und 44 Jahren starb ein Patient, bei den 45- bis 49-Jährigen waren es zwei Menschen.

Die meisten Todesfälle in dem untersuchten Zeitraum ereigneten sich in der Woche vom 7. bis 13. Dezember, als 92 Menschen ihr Leben durch oder mit einer Covid-19-Erkrankung verloren. In der Zeit vom 18. August bis zum 5. Oktober gab es laut Gesundheitsministerium nicht einen Corona-Todesfall.

Obwohl es in Brandenburg einen leichten Überhang der weiblichen Bevölkerung gab, erlagen mehr Männer der Pandemie. Von den gemeldeten 633 Corona-Toten waren 351 Männer und 282 Frauen. Bei 305 Verstorbenen gab es sogenannte Vorerkrankungen wie Herzerkrankungen (143 Fälle), neurologische Erkrankungen (61) und Diabetes (48).

4 Uhr: Wir haben unser neues Corona-Newsblog gestartet

