Coronavirus in Berlin: 1306 neue Infizierte und 55 weitere Tote in Berlin

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 102.077 Menschen infiziert. 1445 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 83.245 Patienten gelten inzwischen als genesen. 17.387 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 130,6.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

12.30 Uhr: Grüne befürworten schrittweise Schulöffnung

Die Berliner Grünen haben die Pläne für eine schrittweise Wiedereröffnung der Schulen trotz anhaltenden Corona-Lockdowns verteidigt. „Jeder Tag Schulschließung ist ein Tag mehr, an dem wir riskieren, dass Kinder und Jugendliche zurückbleiben“, sagte Fraktionschefin Silke Gebel im Abgeordnetenhaus. „Jeder Tag Lockdown bedeutet ein weiterer Tag, an dem die Schere zwischen denen, die lernen können, und denen, die nicht lernen können, größer wird.“ Und weiter: „Aber auch in der Pandemie dürfen wir den Anspruch nicht aufgeben, dass jedes Kind zum Bildungserfolg kommt.“

Geschlossene Schulen seien nicht gut für diejenigen Kinder, die schon im Normalzustand nur mit Not einen Abschluss schafften. „Deshalb ist in der Abwägung zwischen Infektionsschutz und Recht auf Bildung der langsam beginnende Wechselunterricht an Grundschulen ab dem 18. Januar unter strengen Hygieneregeln richtig.“ Begleitet werden müsse dies durch kostenlose Schnelltests für Lehrer sowie kostenlose FFP2-Masken und Luftfilteranlagen in allen Bildungseinrichtungen, sagte Gebel.

Linke-Fraktionschef Carsten Schatz nannte die Kombination aus Schulöffnung und Verschärfung der Kontaktbeschränkungen für private Treffen widersprüchlich. Es sei „wenig überzeugend“, bis 31. Januar faktisch zu untersagen, dass sich Kinder treffen dürfen, aber gleichzeitig wieder den Präsenzunterricht zu starten. Denn da kämen „sicherlich“ mehr Kinder als nur aus zwei Haushalten zusammen.

Auch Gebel nannte die ab Sonntag geltende Obergrenze für private Treffen - eigener Hausstand plus maximal eine Person - falsch. Hier müsse nachgesteuert werden. Im Senat hatten Linke und Grüne den Beschluss mitgetragen.

Welche Schülergruppen wann und wie in die Berliner Schulen zurückkehren sollen, lesen Sie hier.

12.21 Uhr: Koalition will Kontaktbeschränkungen für Kinder lockern

Die Regierungskoalition aus SPD, Linken und Grünen strebt eine Änderung der Corona-Verordnung des Senats an. Dabei sollen die Kontaktverbote für Kinder gelockert werden. " Es ist falsch, dass bei Kontaktbeschränkungen jetzt jüngere Kinder mitgezählt werden", sagte die Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel in der Debatte um die Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) zum Umgang mit der Pandemie. Die neue Regel treffe Familien, die bisher die Bekämpfung solidarisch mitgetragen hätten, sagte Gebel und illustrierte ihre Position mit einem Beispiel. Zwei Familien hätten sich bisher die Betreuung der Kinder geteilt, um die Kindertagesstätten zu entlasten. "Das geht jetzt nicht mehr", beklagte die Grünen-Politikerin, die sich ansonsten voll hinter die Beschlüsse des Senats stellte. "Aber hier müssen wir nachsteuern über das Parlament."

Das Problem wird auch in anderen Fraktionen gesehen. So kündigte ein Sprecher der Linksfraktion an, das Anliegen in der parlamentarischen Beratung zu unterstützen.

12.14 Uhr: Nun 24.159 Menschen in Berlin gegen das Coronavirus geimpft

In Berlin haben sich mittlerweile 24.159 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Das sind 2204 Geimpfte mehr als am Vortag. Diese aktuellen Zahlen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmittag. Berlin hat damit eine Impfquote (Impfungen pro 1000 Einwohner) von 6,6. Ingesamt wurden in Deutschland nunmehr 417.060 Menschen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. Die deutschlandweite Impfquote liegt bei 5,0. Die höchste Impfquote mit 13,5 hat weiterhin Mecklenburg-Vorpommern. Weitere Zahlen zu den Impfungen in Deutschland erhalten Sie auf den Seiten des RKI.

11.50 Uhr: Müller attackiert Wirtschaft in Corona-Krise - "Unsolidarisch"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller verlangt von der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise mehr Solidarität, vor allem mehr Home-Office-Angebote. „Ich glaube, dass die Arbeitgeber ihre Verantwortung und Verpflichtung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung deutlich stärker wahrnehmen müssen als bisher“, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus.

„Überall, wo nicht direkt Dienstleistungen für die Bürger zu erbringen sind oder wo es um direkte Produktionsabläufe geht, überall an diesen Stellen muss es möglich sein, die Mitarbeiter in der Phase der Pandemiebekämpfung, in der wir jetzt sind, auch zu Hause zu lassen“, forderte Müller. „Es geht nicht, dass wir immer stärker im privaten Bereich einschränken, immer stärker bei Älteren und Familien, aber die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem.“

Die Politik habe immer wieder appelliert, Homeoffice-Angebote zu machen und Beschäftigte zu Hause zu lassen, so weit es geht, statt sie an den Arbeitsplatz zu bitten und damit „Kontakte und Verkehre“ auszulösen. „Jeder, der jetzt darauf nicht auch in den Unternehmen reagiert, gefährdet Menschen, er verlängert damit den Lockdown und schadet unterm Strich sich und seinem Unternehmen selbst mehr“, so Müller. „Und er ist schlichtweg unsolidarisch.“

Ihm sei bewusst, dass die Pandemie mit dem Lockdown für viele Unternehmen dramatische Folgen habe und viele um ihr Überleben kämpften, ergänzte er. Der Berliner Senat habe deshalb von Anfang an auf eine Strategie gesetzt, auch Unternehmen mit einem „breiten Netz an Hilfen“ im Zusammenspiel mit dem Bund zu helfen.

11.43 Uhr: CDU und AfD kritisieren Corona-Politik des Senats

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat die Corona-Politik des Senats kritisiert. Das Klein-Klein der Parteipolitik präge das Handeln des Senates, sagte Dregger am Donnerstag. Gerade im Umgang mit Schulen stelle Berlin eine unrühmliche Ausnahme dar, weil Homeschooling und Distanzunterricht immer noch nicht funktionierten, sagte Dregger. "Sie lassen mit ihrer Politik verzweifelte Schüler und Lehrer zurück", kritisierte Dregger.

Die AfD warf dem Senat Komplettversagen vor. Es werde mit immer neuen Verboten experimentiert und Ängste geschürt, sagte Fraktionschef Georg Pazderski.

11.07 Uhr: Michael Müller - "Wir haben viel erreicht, aber wir können uns nicht zurücklehnen"

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die erneute Verschärfung der Einschränkungen verteidigt. "Wir haben viel erreicht, aber wir können uns nicht zurücklehnen", sagte Müller am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Es lasse sich noch nicht absehen, wie sich die Begegnungen an Weihnachten auf die Zahl der Corona-Infektionen ausgewirkt haben.

Zwar sei es ermüdend, immer neue Beschränkungen zu beschließen, trotzdem habe er aus voller Überzeugung den Beschlüssen der Ministerpräsidenten zugestimmt. Es seien weitere Anstrengungen nötig, um die Pandemie zu bekämpfen. Müller appellierte an die Berliner, sich in den kommenden Wochen an die Regeln zu halten. "Es wird eine Zeit nach der Pandemie geben, sie ist greifbar nahe." Aber bis weite Teile der Bevölkerung durch die zugelassenen Impfstoffe geimpft seien, würden noch Monate vergehen. "Wir haben in den letzten Monaten Unglaubliches geleistet, aber können und dürfen jetzt nicht aufgeben", sagte Müller.

Michael Müller (l, SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, und Dilek Kalayci (SPD), Berliner Gesundheitssenatorin, unterhalten sich bei der Sondersitzung im Berliner Abgeordnetenhaus.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

11.05 Uhr: Unternehmensverbände fordern kurzfristige Hilfen des Senats

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) haben in Berlin aufgrund der langen Wartezeit bei den November- und Dezemberhilfen kurzfristige Unterstützung des Senats für Firmen ins Spiel gebracht. „Wir müssen schauen, ob möglicherweise die zeitliche Lücke zwischen Antrag und endgültigem Förderbescheid nicht zu lang ist und der Senat da noch einmal kurzfristige Überbrückungshilfe geben könnte“, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck. So könnten Existenzen gerettet werden, die aufgrund von Liquiditätsengpässen gefährdet seien. „Das Thema Liquidität ist das entscheidende Thema des Jahres 2021“, sagte Amsinck.

Die November- und Dezemberhilfen werden vom Bund gezahlt. Sie sollen die Umsatzeinbußen zu großen Teilen ausgleichen, die den Unternehmen im Lockdown entstanden sind. Die Hilfen orientieren sich am Umsatzniveau der Vorjahresmonate. Die Beantragung sei aber aufwendig, die Prüfung dauere möglicherweise zu lange, kritisierte Amsinck.

10.22 Uhr: CDU - Senat soll Entscheidung zu Schulöffnungen zurücknehmen

Die CDU hat den Berliner Senat aufgefordert, die Pläne zur schrittweisen Wiedereröffnung der Schulen trotz anhaltenden Corona-Lockdowns zurückzunehmen. „Wir alle wünschen uns eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität im Bildungsbereich. Das Infektionsgeschehen gibt das aber derzeit noch nicht her“, erklärte der CDU-Vorsitzende Kai Wegner.

„Die Pläne von Rot-Rot-Grün sind überstürzt und widersprüchlich. Es ist auch nicht erkennbar, dass das Land ausreichend Vorsorge für einen sicheren Schulstart getroffen hätte“, so Wegner. „Gerade in dieser sensiblen Lage verdienen die Eltern und Schüler seriöse und durchdachte Entscheidungen“, sagte er. „Voreilige Versprechungen, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht halten lassen, sind da der falsche Weg. Es geht um Sicherheit und Verlässlichkeit für die Eltern und Schüler in Berlin.“

9.50 Uhr: GEW verlangt: Kein Unterricht in Schulen bis zum Lockdown-Ende

Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW ist die Entscheidung des Senats falsch, schon bald wieder Unterricht in Berlins Schulen zu ermöglichen. Während die Bevölkerung angehalten sei, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, sei geplant, die Abschlussjahrgänge und bald danach auch die Grundschüler in die Schulen zurückzuholen. „Das passt alles nicht zusammen“, sagte der Berliner GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann. „Ab der nächsten Woche sind die halben Oberstufen wieder in der Stadt unterwegs“, kritisierte er. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Infektionszahlen dann wieder so gut sind, dass man sich das leisten kann.“

Es habe schon eine Vielzahl von kritischen Rückmeldungen gegeben. „Viele Kollegen, die mir geschrieben haben, unterstellen der Bildungssenatorin, dass sie billigend in Kauf nimmt, dass es zu Infektionen unter Lehrkräften kommt.“ Die GEW fordere, bis zum Ende des Lockdowns, dessen Verlängerung bis zum 31. Januar der Senat am Dienstag beschlossen hat, keinen Unterricht in den Schulen anzubieten.

Auch die Ankündigung des Senats, ab Mitte Februar zum Präsenzunterricht wie vor dem Beginn des Lockdowns im Dezember zurückzukehren, hält die GEW für einen Fehler. „Das ist in sechs Wochen. Zurückblickend vor sechs Wochen hat sich keiner vorstellen können, dass wir in einer Situation wie jetzt sind“, warnte Erdmann.

7.58 Uhr: Schulen sollen in Berlin teilweise wieder öffnen - Kritik von Elternvertretern

Berliner Elternvertreter haben die Entscheidung des Senats als widersprüchlich kritisiert, in den kommenden Wochen schrittweise Unterricht für einen Teil der Schüler anzubieten. „Die häuslichen Kontakte werden auf eine Person reduziert. In den Schulen dürfen sich aber Schülerinnen und Schüler aus bis zu 16 Haushalten mit ihren Lehrkräften in Unterrichtsräumen treffen“, so der Landeselternausschuss am Donnerstag.

Die Schüler der abschlussrelevanten Jahrgänge, für die ab 11. Januar Wechselunterricht geplant ist, dürften quer durch die Stadt fahrend in Teilgruppen und sich immer neu mischenden Kursen in der gymnasialen Oberstufe, wieder in den Unterricht. Die jüngeren und weniger betroffenen Kinder, die zu Fuß zur Schule gelangten, müssten bis zum 18. Januar warten, obwohl die Erstwissensvermittlung für schulisch angeleitetes Lernen hier am schwersten umzusetzen sei, kritisierte der Elternausschuss.

Die Interessenlage der Eltern sei sehr unterschiedlich. „Die Bandbreite der Forderungen reicht von der Fortführung des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause bis zur sofortigen Öffnung der Schulen“, erklärten die Elternvertreter. Der jetzige Plan gehe an der Lebensrealität vieler Familien aber vorbei. Der Elternausschuss erinnerte an seine Forderung von Ende Dezember, Regelunterricht erst wieder vollständig zu ermöglichen, sobald das mit Blick auf die Infektionszahlen vertretbar sei. Der Senat hatte am Mittwoch entschieden, an den Schulen zunächst nicht zum Regelunterricht zurückzukehren, aber schrittweise wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen.

4 Uhr: Berliner Abgeordnetenhaus kommt zu Sondersitzung wegen Corona zusammen

Das Berliner Abgeordnetenhaus kommt heute Vormittag zu einer Sondersitzung wegen der Corona-Pandemie zusammen. Im Plenum wollen die Abgeordneten über die aktuelle Situation und zahlreiche Aspekte im Zusammenhang mit Corona diskutieren. Dazu zählen die Impfkampagne, die angespannte Lage auf den Intensivstationen sowie die Situation an den Schulen und in der Wirtschaft. Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird das Wort ergreifen.

Der Senat hatte am Mittwoch den seit 16. Dezember geltenden Lockdown mit der Schließung vieler Geschäfte, Schulen oder Kitas um drei Wochen bis 31. Januar verlängert. Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen wurden noch einmal verschärft. Einen Überblick zu den verschärften Corona-Regeln in Berlin lesen Sie hier.

3.30 Uhr: Brandenburg legt Corona-Regeln für Schulunterricht fest

Die Brandenburger Landesregierung will heute die Regelungen für den weiteren Schulunterricht unter den Bedingungen der Corona-Pandemie festlegen. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wann die Schulen wieder für den Präsenzunterricht geöffnet werden sollen. Abgesehen von den Abschlussklassen und den Förderschulen müssen seit dem 4. Januar alle Kinder und Jugendlichen zuhause lernen. Diese Regelung solle vorerst auch bestehen bleiben, hatte Regierungssprecher Florian Engels angekündigt. Die Kitas bleiben geöffnet. Allerdings sind die Eltern gebeten, ihre Kinder möglichst zuhause zu betreuen.

Die Kultusministerkonferenz der Länder hatte am Montag einen Stufenplan vorgelegt, demzufolge der Präsenzunterricht bei sinkenden Infektionszahlen in den Grundschulen wieder beginnen könnte. Danach sollen die älteren Schüler im Wechselunterricht folgen. Einen Zeitplan dafür gab es allerdings noch nicht.

+++ Mittwoch, 6. Januar 2021 +++

17.57 Uhr: Mittes Schulstadtrat rechnet erst im März mit Luftfiltern an Schulen

Mittes Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) rechnet frühestens im Februar mit der Auslieferung von Luftfiltern an die Schulen im Bezirk. „Hätte man früher mit der Beschaffung angefangen, wären wir schon weiter“, sagt der Bezirkspolitiker der Berliner Morgenpost. Damit kritisiert er indirekt die beteiligten Senatsverwaltungen. Das Bezirksamt hätte erst Ende des Jahres das Vergabeverfahren für die Luftfilter starten können, da erst zu diesem Zeitpunkt das Geld zur Verfügung gestanden habe - rund 260.000 Euro. Spallek zufolge reiche das für 80 bis 140 Geräte für die 51 Schulen. „Ein flächendeckender Einsatz ist damit nicht möglich“, sagt er.

17.30 Uhr: Besuchsverbot in der Charité - nur wenige Ausnahmen

Die Berliner Charité hat in der Corona-Pandemie von diesem Donnerstag an erneut ein striktes Besuchsverbot verhängt. Es solle bis Ende Januar gelten, sagte ein Sprecher am Mittwochnachmittag. Bei der anhaltend angespannten Situation müssten mögliche Infektionswege von außen in die Kliniken verhindert werden. Ausgenommen seien allein Besuche bei Kindern unter 16 Jahren und Schwerstkranken.

Bei der Versorgung der Covid-Patienten sei keine Trendwende erkennbar. Die Charité erlebe derzeit eine nie gekannte Belastung von Ärzten und Pflegepersonal. Deshalb habe der Vorstand das Notfall-Programm, das seit 17. Dezember gilt, nochmals verlängert - nun bis zum 22. Januar. Behandelt werden können in diesem Modus über Covid hinaus nur Notfälle, Härtefälle und Tumorpatienten.

Insbesondere die hohe Anzahl von Intensivpatienten zwinge zu diesem Schritt, sagte Martin Kreis, Charité-Vorstand für die Krankenversorgung. Nach dem Lagebericht vom Mittwoch sind 35,2 Prozent aller Berliner Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Der Grenzwert der Corona-Ampel ist in diesem Bereich auf 25 Prozent festgelegt - die Realität liegt also weit darüber.

Der kommunale Klinikkonzern Vivantes hat bereits seit Mitte Oktober ein ähnliches Besuchsverbot für alle seine Krankenhäuser verhängt. Die Charité verhängte eine solche Regelung zuletzt zu Beginn der Pandemie im Frühjahr. In der Zwischenzeit waren Besuche manchmal nur eingeschränkt möglich, aber nicht strikt verboten.

17.16 Uhr: Brandenburg entscheidet Freitag über Corona-Regeln

Die Brandenburger Landesregierung will erst am Freitag abschließend über die Verlängerung und Verschärfung der Corona-Beschränkungen entscheiden. Regierungssprecher Florian Engels erklärte am Mittwoch, zu den von Bund und Ländern verabredeten Maßnahmen seien noch Abstimmungen innerhalb der Landesregierung und mit den Landkreisen sowie kreisfreien Städten notwendig. „Das betrifft insbesondere die Einschränkungen des Bewegungsradius aus Regionen mit hohen Infektionszahlen und den Schulbereich, aber auch weitere Themen“, erklärte Engels. Ursprünglich wollte das Kabinett die neue Eindämmungsverordnung am Donnerstag beschließen.

Die Festlegungen für den Unterricht in den Schulen sollen bereits am Donnerstag bekannt gegeben werden, um Eltern, Schülern und Lehrkräften eine gewisse Planungssicherheit zu geben, wie der Regierungssprecher erklärte. Nach aktuellem Stand bleibe es vorerst bei den bestehenden Regeln, betonte Engels. „Das bedeutet für die kommende Woche: Kein Präsenzunterricht - abgesehen von den Abschlussklassen und den Förderschulen.“

Die Kitas sollen zwar geöffnet bleiben, doch die Eltern werden gebeten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Im Landkreis Prignitz und in der Landeshauptstadt Potsdam sind die Kitas wegen der hohen Infektionszahlen geschlossen. Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, können eine Notbetreuung beantragen.

16.08 Uhr: 55 weitere Tote in Berlin, 1306 Neuinfektionen

in Berlin sind 55 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1445. Das teilte die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwoch mit.

1306 neue Infektionen wurden bestätigt, 1235 waren es am Dienstag. 17.387 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 17.356 waren es am Dienstag. 83.245 Menschen gelten inzwischen als genesen.

455 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, zehn mehr als am Dienstag. 1705 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 37 mehr als am Dienstag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 35,2 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 130,6 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,74 Grün.

Die Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

Die 7-Tage-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

15.40 Uhr: Müller - "Werden noch nicht alles verimpfen, was da ist"

Trotz absehbarer Zulassung eines zweiten Impfstoffs gegen das Coronavirus will Berlin bei seiner Impfkampagne weiter vorsichtig bleiben. Dazu gehöre, Reserven vorzuhalten, um die bislang einmal geimpften Menschen im Abstand von einigen Wochen ein zweites Mal impfen zu können, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch nach einer Senatssitzung mit.

Mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffen und den Aussagen der Bundesregierung zur Liefersicherheit gebe es im Kampf gegen die Pandemie zwar eine neue Perspektive. Und neue Impfkapazitäten brächten mehr Spielraum bei der Verteilung. „Aber es ist noch nicht so, dass wir sie haben“, sagte Müller. Deshalb sei es richtig, weiter vorsichtig zu agieren. „Wir werden noch nicht alles verimpfen, was da ist - in der Hoffnung: Es wird schon gutgehen mit den neuen Lieferungen.“

Müller zufolge hat Berlin bisher 58.000 Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer erhalten. 29.000 davon seien zurückgelegt für die zweite Impfung, die dann eine Immunisierung bringen soll. Für den 8. und 18. Januar und dann wöchentlich habe der Bund jeweils rund 30 000 weitere Dosen zugesagt. Bis einschließlich 5. Januar wurden in Berlin laut Robert Koch- Institut fast 22.000 Menschen gegen Corona geimpft.

15.02 Uhr: Zweites Berliner Impfzentrum ist startklar

In Berlin ist mit dem Erika-Hess-Eisstadion im Stadtteil Wedding das zweite Impfzentrum für den Betrieb startklar. „Wir haben am Wochenende trainiert. Von unserer Seite aus kann es jetzt jederzeit losgehen, wenn mehr Impfstoff kommt“, sagte Projektsteuerer Detlef Cwojdzinski vom Deutschen Roten Kreuz am Mittwoch. Für eine Notfallversorgung in dem Stadion sähen die Verhandlungen ebenfalls gut aus. Die nächste Impfstoff-Lieferung ist vom Bund für den 8. Januar angekündigt.

14.48 Uhr: Müller bittet Berliner um Unterstützung in Corona-Pandemie

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Menschen in der Hauptstadt eindringlich gebeten, sich an die weiterhin geltenden Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu halten. „Das sind noch mal drei wirklich harte Wochen, die vor uns liegen“, sagte er am Mittwoch nach dem Senatsbeschluss zur Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar. „Da gibt es nichts drumherumzureden.“

Daher müssten die Berlinerinnen und Berliner weiter zusammenstehen und solidarisch sein, appellierte Müller. Denn die Lage in den Krankenhäusern sei weiter angespannt. Gerade bei den schwer an Covid-19 erkrankten Patienten gebe es noch keine Entlastung. Sie brauchten dringend „unsere Solidarität“.

14.42 Uhr: Lederer - Fahrplan für Schulkinder in Berlin steht - Winterferien wie geplant

In Berlin wird auch im Schuljahr 2020/21 das Probejahr im Gymnasium ausgesetzt. Das teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) auf der Pressekonferenz des Senats mit. Außerdem informierte er, dass ab dem 18. Januar alle Grundschulkinder der Jahrgänge 1 bis 3 wieder in kleinen Gruppen an die Schulen im Wechselunterricht zurückkehren sollen, ab dem 25. Januar kommen die Jahrgänge 4 bis 6 in dieser Form zurück. Ab dem 8. Februar kehren alle Berliner Schüler im Alternativszenario – also in halbierten Klassen und Wechselunterricht – in Berlins Schulen zurück, wenn die pandemische Situation das erlaubt.

Die abschlussrelevanten Klassen an den weiterführenden Schulen - also die MSA- und Abiturjahrgänge - kehren am kommenden Montag in kleinen, geteilten Gruppen in die Schulen zurück, um vor Ort Präsenzunterricht zu erhalten, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Winterferien, die in Berlin am 1. Februar beginnen, sollen wie geplant stattfinden. Der Fahrplan für Berlins Schulen: Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel.

14.37 Uhr: Verdi - Politik muss festlegen, welche Kinder in die Kita dürfen

Die Gewerkschaft Verdi befürchtet nach den neuen Corona-Entscheidungen volle Kitas mit hohem Gesundheitsrisiko für das betreuende Personal. Dabei hätten Erzieherinnen und Erziher nach einer neuen AOK-Studie das höchste Risiko, an COVID-19 zu erkranken. Die Landesregierungen in Berlin und Brandenburg sollten festlegen, welche Berufsgruppen ihre Kinder in die Einrichtungen bringen dürfen – und welche nicht.

„Nach dem gestrigen Treffen von Bund und Ländern wird es Erzieher_innen, Kitaleitungen und Eltern überlassen, zu entscheiden, wer die Kita besuchen darf und wer nicht. Die Politik taucht ab. Das geht so nicht“, sagt Andrea Kühnemann, stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi Berlin-Brandenburg. „Denn es verursacht große Konflikte zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal und birgt ein hohes Gesundheitsrisiko für das Personal in den Einrichtungen. Die Politik muss wie im ersten Lockdown festlegen, welche Berufsgruppen systemrelevant sind und welche nicht. Dann ist klar, wer seine Kinder in die Kita bringen darf und wer nicht. Bei der jetzigen Regelung befürchten wir, dass die Kitas in Berlin und Brandenburg sehr voll werden.“

14.08 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen und Todesfälle bleibt weiter hoch

Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg und der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bleibt hoch. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter aus den Kreisen und kreisfreien Städten 1257 Neuinfektionen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch berichtete. Außerdem starben innerhalb eines Tages 62 weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Am Dienstag waren 758 Neuinfektionen und 52 Todesfälle registriert worden. Vor einer Woche wurden 1182 neue Infektionen und 57 Todesfälle gemeldet.

Die meisten neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus meldete der Landkreis Elbe-Elster mit 142 zusätzlichen Fällen. Der Landkreis ist auch weiterhin der größte Hotspot in Brandenburg mit 429,16 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Dahinter folgen Cottbus mit einer 7-Tage-Inzidenz von 369,19 und der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit einem Wert von 336,84. Für ganz Brandenburg beträgt der Wert im Durchschnitt 217,6.

Die Zahl der Corona-Schutzimpfungen seit dem 27. Dezember liegt nach Angaben des Ministeriums bei 5404. Derzeit werden 1184 Menschen laut Ministerium wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon 249 Patienten in Intensivbehandlung. 197 von ihnen müssen beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie sind in Brandenburg 49 872 Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert worden. Aktuell gelten 34 104 Menschen als genesen, das waren 933 mehr als am Vortag. Aktuell erkrankt sind 14 460 Patienten (plus 263 Fälle).

13.50 Uhr: Schärfere Kontaktbeschränkungen in Berlin

Die Menschen in Berlin müssen sich auf eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie einstellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verständigte sich der Senat bei seiner Sondersitzung am Mittwoch auf eine neue Obergrenze für private Zusammenkünfte. Diese sind künftig nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Ist diese Person alleinerziehend, werden deren Kinder nicht mitgezählt, dürfen also noch dazukommen.

Bisher gilt für private Treffen in Berlin eine Obergrenze von fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder zählen dabei nicht mit. Mit der neuen Regelung, die voraussichtlich ab Sonntag bis 31. Januar gelten soll, folgt der Berliner Senat dem Beschluss von Bund und Ländern vom Dienstag. Die Regel zu den Kindern alleinerziehender Menschen stellt eine berlinspezifische Ergänzung dar.

13.46 Uhr: Berlin verlängert Lockdown bis Ende Januar

Der Lockdown in Berlin zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird bis zum 31. Januar verlängert. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Sondersitzung am Mittwoch verständigt.

13.43 Uhr: Landkreistag: Bewegungs-Beschränkung nur für touristische Ausflüge

Nach der Ankündigung, den bestehenden Corona-Lockdown zu verlängern und noch zu verschärfen, dringt der Landkreistag Brandenburg auf eine sorgfältige Umsetzung der Regeln. Die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer in Corona-Hotspots dürfe nur für touristische Ausflüge gelten, sagte der geschäftsführende Vorstand, Paul-Peter Humpert, am Mittwoch. Einkäufe und Arztbesuche, die in Brandenburg nicht überall gleich um die Ecke erledigt werden könnten, müssten auch weiterhin möglich sein. Alles andere sei nicht zumutbar. „Wir raten dringend davon ab, eine Beschränkung mit 15 Ausnahmen in die Verordnung zu schreiben, die dann keiner mehr versteht“, bemerkte Humpert. Es sei wichtig, dass das Land dies in der Verordnung sorgfältig und verständlich umsetze. Die Einschränkung sei ein „deutliches Signal“ an die Menschen, zu Hause zu bleiben.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich am Dienstag unter anderem darauf verständigt, dass die Länder in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 den Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränken sollen. Nur Bürger mit einem triftigen Grund wären ausgenommen. Derzeit haben in Brandenburg die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Spree-Neiße sowie die kreisfreien Städte Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) solch hohe Werte über 200.Die Regelung sei für Brandenburg eine wichtige Entscheidung - immerhin betreffe sie sieben Landkreise und drei kreisfreie Städte, sagte Humpert. Das Kabinett will voraussichtlich am Freitag die neue Verordnung beschließen.

12.29 Uhr: Nun 21.955 Menschen in Berlin geimpft

In Berlin sind mittlerweile 21.955 Menschen mit dem Coronavirus-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft worden. Das sind 2566 Impfungen mehr als am Vortag. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom Mittwochmittag hervor. Berlin hat damit eine Impfquote (Impfungen pro 1000 Einwohner) von 6,0. Zum Vergleich: Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Mecklenburg-Vorpommern mit einer Quote von 11,2. Es folgen Sachsen-Anhalt (7,8) und Bayern (6,3).

12.21 Uhr: Pop über Impfstoff-Produktion - "Kein Apfelkuchenrezept"

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat Forderungen kritisiert, mit Hilfe von zwangsweisen Vergaben von Lizenzen die Produktionsmengen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer schnell zu erhöhen. Zwar hatten das auch die Berliner Koalitionsfraktionen aus SPD, Linken und Grünen gefordert. Pop hält das jedoch für keinen tauglichen Vorschlag, um die Knappheit des Impfstoffes der Hersteller Biontech und Pfizer schnell zu beheben. „Das ist kein Apfelkuchenrezept, das man weitergibt und dann kann es jeder“, sagte die Senatorin der Morgenpost. Wenn es Produktionsstätten für den Impfstoff gebe, wären diese längst gekauft oder genutzt, so Pop. Schließlich könnten die Hersteller damit schnell eine Menge Geld verdienen. „Entweder verstehen manche zu wenig von der Materie oder machen schon Wahlkampf. Beides finde ich befremdlich“, sagte die Senatorin. Für den „Innovationsstandort“ Berlin seien solche Vorschläge nicht hilfreich. Man könne den Firmen nicht sagen, sie sollten nach Berlin kommen und hier Produkte erforschen und entwickeln, die sie dann gleich wieder abgeben müssten.

12.06 Uhr: Bildungsverwaltung - Lernraum funktioniert, Rekord bei Nutzerzahl

Die Probleme, die verärgerte Nutzer der Plattform Lernraum Berlin am Dienstag kritisiert haben, sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung behoben. So waren viele Inhalte für den Online-Unterricht nicht gleich auffindbar, weil sie anders als zuvor nicht auf der Startseite angezeigt wurden. Die Kurse seien dort wieder zu sehen, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Mittwoch. Das Programm funktioniere stabil. Am Dienstag habe es mit mehr als 65.000 aktiven Nutzern außerdem einen Rekord gegeben.

Beim Start nach den Weihnachtsferien am Montag hatten unter anderem zahlreiche Eltern auf Twitter über lange Wartezeiten geklagt oder darüber, dass sie sich stundenlang gar nicht erst anmelden konnten. Das Zuse-Institut Berlin, bei dem die Server für den Lernraum stehen, hat nach Angaben der Bildungsverwaltung daraufhin drei eigentlich für andere Zwecke vorgesehene Hochleistungsrechner für die Plattform zur Verfügung gestellt.

11.58 Uhr: Brandenburger Landesregierung berät über neue Corona-Beschränkungen

Nach dem Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern zu längeren und schärferen Corona-Maßnahmen berät auch die Brandenburger Landesregierung über die Umsetzung der Maßnahmen. „Dabei ist es auch entscheidend, die neuen Maßnahmen in der Eindämmungsverordnung rechtssicher zu formulieren“, erläuterte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Mittwoch. Weil die aktuelle Eindämmungsverordnung noch bis zum Sonntag gelte, wolle sich das Kabinett dafür mehr Zeit lassen und erst am Donnerstag die neue Verordnung beschließen. Zudem gebe es weitere Abstimmungen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten. Ursprünglich wollte das Kabinett bereits am Mittwoch entscheiden.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich unter anderem darauf verständigt, dass die Länder in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 den Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränken sollen. Nur Bürger mit einem triftigen Grund wären ausgenommen. Derzeit haben die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Spree-Neiße sowie die kreisfreien Städte Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) solch hohe Werte über 200.

Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag äußerte sich kritisch zu dieser weitgehenden Beschränkung. „Das stellt einen erheblichen Eingriff in Grundrechte dar“, erklärte Linke-Fraktionschef Sebastian Walter am Mittwoch. „Zudem ist unklar, wie so etwas kontrolliert werden kann und ob es wirksam ist.“ Daher werde seine Fraktion dafür sorgen, dass über diese Maßnahme im Landtag diskutiert werde.

8.54 Uhr: Michael Müller - "Wir sind jetzt auf der Zielgeraden"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht Deutschland im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf dem richtigen Kurs. „Wir sind jetzt auf der Zielgeraden, um unsere Ziele auch wirklich zu erreichen, in Kombination mit der Impfstrategie“, sagte der SPD-Politiker im ARD-„Morgenmagazin“, nachdem Bund und Länder am Vorabend eine Verlängerung und Verschärfung der Maßnahmen beschlossen hatten. Es sei „sehr deutlich“, dass die Infektionszahlen nach unten gingen, es gebe aber noch nicht genug Entlastung in den Krankenhäusern. „Und das ist ein ganz entscheidender Punkt“, sagte er, dafür müsse mehr passieren. Müller ist derzeit auch Chef der Ministerpräsidentenkonferenz.

Müller sagte, er sehe es kritisch, wenn Bundesländer schon jetzt Daten für die Wiedereröffnung der Schulen für Präsenzunterricht als Zielmarken setzten. Auch in den Schulen müssten Kontakte derzeit soweit es geht eingeschränkt werden. „Man muss eben an der Sache orientiert dann entscheiden, wie sieht es in zehn Tagen aus“, sagte er. Man müsse dann prüfen, ob man etwa für die Grundschule oder bestimmte Jahrgänge Präsenzunterricht anbieten könne. Zwar sei auch in Berlin schon der 18. Januar dafür ins Spiel gebracht worden, sagte er. Das werde im Senat eine Rolle spielen, die Berliner Zahlen gäben eine Rückkehr in den Präsenzunterricht aber noch nicht her.

5.30 Uhr: Berliner Senat berät über Umsetzung der Lockdown-Verlängerung

Der Berliner Senat berät am Mittwoch (10 Uhr) bei einer Sondersitzung über die Umsetzung der von Bund und Ländern beschlossenen Lockdown-Verlängerung. Die Infektionsschutzverordnung des Landes muss gemäß der Beschlüsse aktualisiert und angepasst werden.

Bei einer Online-Konferenz hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Dienstag auf eine Verlängerung der ursprünglich bis 10. Januar vereinbarten Lockdown- Regeln bis zum Monatsende verständigt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der momentan Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, nannte den Bund-Länder-Beschluss „unausweichlich“.

Eine Diskussion im Senat dürfte es um Ausgangsbeschränkungen geben. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte gefordert, diese aus der Infektionsschutzverordnung zu streichen, da sie „juristisch zweifelhaft“, unverhältnismäßig und „für die Pandemie-Bekämpfung überflüssig“ seien.

Seit 16. Dezember ist das Verlassen der eigenen Wohnung in Berlin nur aus triftigen Gründen zulässig. Die Liste dieser Gründe ist allerdings recht lang, dazu zählen etwa Einkaufen, die Wahrnehmung von Terminen, Bewegung im Freien oder Gassigehen mit dem Hund.

5 Uhr: Brandenburgs Kabinett diskutiert über längere und schärfere Corona-Regeln

Das Brandenburger Kabinett will über längere und schärfere Beschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus beraten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warb am Dienstagabend für die Vereinbarungen von Bund und Ländern, nach der der Lockdown vorerst bis zum 31. Januar verlängert und in einzelnen Bereichen verschärft werden soll. Ob Brandenburg die Regeln eins zu eins umsetzt, war zunächst offen.

Nach einer Diskussion mit dem Kabinett und Landräten am Dienstag werde die Regierung nochmals intern beraten, teilte Regierungssprecher Florian Engels mit. Entgegen der bisherigen Planung solle am Mittwoch noch kein abschließender Beschluss fallen. Nun sei vorgesehen, dass am Donnerstag über die Verordnung entschieden wird. Offen war zunächst, warum es zu der längeren Beratung kommt.

In Landkreisen mit mehr als 200 neuen Corona-Infektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt werden, wenn kein triftiger Grund wie die Fahrt zur Arbeit oder zum Arzt vorliegt. Touristische Tagesausflüge wären dann tabu. In Brandenburg haben derzeit Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Spree-Neiße sowie die kreisfreien Städte Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) solch hohe Werte über 200.

Der Landkreis Elbe-Elster zeigte sich offen für die Regelung, schätzte die Kontrollen aber als schwierig ein. Das sei sicher ein Punkt, über den man sprechen müsse, sagte Kreissprecher Torsten Hoffgaard über die Beschränkung. Die Infektionszahlen seien bislang nicht zurückgegangen. Aber: „Das Personal ist begrenzt“, sagte Hoffgaard. Er hoffe auf die Einsichtsfähigkeit der Menschen, „dass die Leute noch mal in sich gehen und noch mal eine Kraftanstrengung leisten, um die Infektionszahlen runter zu bekommen“.

4.32 Uhr: Die meisten Corona-Toten waren 2020 älter als 75 Jahre

85 Prozent der im vergangenen Jahr an oder mit dem Corona-Virus gestorbenen Brandenburger waren älter als 75 Jahre. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor. Danach registrierten die Behörden zwischen dem 20. März und dem 17. Dezember 633 Corona-Tote im Alter von 40 bis über 90 Jahre. Bis zum 5. Januar dieses Jahres hatte sich die Zahl der Corona-Toten in Brandenburg sprunghaft auf 1247 erhöht.

Die am stärksten betroffene Gruppe waren Menschen im Alter von 85 bis 89 Jahren mit 169 Todesfällen. Bei den 80- bis 84-Jährigen wurden 158 Fälle registriert. In der Altersgruppe zwischen 40 und 44 Jahren starb ein Patient, bei den 45- bis 49-Jährigen waren es zwei Menschen.

Die meisten Todesfälle in dem untersuchten Zeitraum ereigneten sich in der Woche vom 7. bis 13. Dezember, als 92 Menschen ihr Leben durch oder mit einer Covid-19-Erkrankung verloren. In der Zeit vom 18. August bis zum 5. Oktober gab es laut Gesundheitsministerium nicht einen Corona-Todesfall.

Obwohl es in Brandenburg einen leichten Überhang der weiblichen Bevölkerung gab, erlagen mehr Männer der Pandemie. Von den gemeldeten 633 Corona-Toten waren 351 Männer und 282 Frauen. Bei 305 Verstorbenen gab es sogenannte Vorerkrankungen wie Herzerkrankungen (143 Fälle), neurologische Erkrankungen (61) und Diabetes (48).

4 Uhr: Wir haben unser neues Corona-Newsblog gestartet

