Müller fordert "Verstetigung" der Impfstoff-Lieferungen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat eine "Verstetigung" der Impfstofflieferungen in der Corona-Krise gefordert. Es sei gut, dass es mit dem Impfen nun eine zweite Säule bei der Pandemiebekämpfung neben den Beschränkungen gebe, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einer Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Aber dabei sei den Ländern Planungssicherheit für die nächsten Monate sehr wichtig. Denn schon jetzt gehe es etwa in Berlin darum, Zehntausende in die Impfzentren einzuladen. "Und natürlich ist es wichtig, den Leuten auch verlässliche Termine nennen zu können", so Müller.

"Wir sind gut vorbereitet in den Ländern, ergänzte der Politiker, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. "Wenn nun auch die Impfstoff-Lieferungen verstetigt werden, haben wir ein weiteres Standbein, eine weitere Säule, um gut auf Corona reagieren zu können neben unseren Maßnahmen." Hier müsse es eine langfristige Perspektive geben, "um die Menschen tatsächlich zu entlasten und wieder Schritte in die Normalität zu ermöglichen".