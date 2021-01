Neue Chat-Regeln für die Berliner Polizei

Berlin. Die Berliner Polizei warnt ihre Beamten vor der Nutzung von Messenger-Diensten wie WhatsApp. In einem internen Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, heißt es, dass es bei deren Nutzung leicht zu Missverständnissen kommen könne, die man später schwer bis gar nicht mehr einfangen könne. Zuerst hatte darüber der Tagesspiegel Checkpoint berichtet.

Schweigen kann als Zustimmung gewertet werden

Wörtlich heißt es in dem Schreiben: "Problematische bzw. potentiell respektlose Äußerungen, seien sie noch so scherzhaft gemeint, können Sie in den Bereich disziplinarrechtlicher wie strafrechtlicher Konsequenzen bringen". Der Austausch in Chatgruppen finde nicht in einem rechtsfreien Raum statt. Auch da gelte die Wohlverhaltenspflicht. Und weiter: "Daher ist auch eine individuelle Distanzierung zu solchen Äußerungen in Gruppenchats schwierig. Schweigen kann als Zustimmung interpretiert werden". Äußerungen einzelner Teilnehmer würden möglicherweise auf alle zurückfallen. Zudem sei die Übermittlung von sensiblen Daten auf diesem Weg untersagt.

In den vergangenen Monaten waren mehrere rechtsextreme Chatinhalte der Polizei öffentlich geworden. Auch bei der Berliner Polizeibehörde gab es solche Fälle. Seit Oktober wurde gegen eine Chatgruppe von Polizisten mit 26 Mitgliedern ermittelt, weil mehrere Teilnehmer laut Staatsanwaltschaft Nachrichten mit rassistischen Inhalten oder Hakenkreuzen ausgetauscht hatten.

Der Sprecher Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, sagte der Berliner Morgenpost: „Wir begrüßen diese Mitarbeiterinfo, weil es neben rechtsextremen Chats auch zahlreiche Gruppen gibt, in denen durchaus grenzwertige Inhalte ausgetauscht werden und es hier auch um Führungsverantwortung sowie Social-Media-Kompetenz jedes Einzelnen geht". Es benötige unbedingt mehr Sensibilisierung für diese Problematik. "Darüber hinaus erwarten wir aber auch, dass es endlich sinnvolle Alternativen zur internen Kommunikation gibt, alle Kolleginnen und Kollegen mit gehärteten mobilen Endgeräten sowie einem polizeiinternen Messenger ausgestattet werden, der dem Datenschutz gerecht wird", so Jendro weiter.

Mit gehärteten Geräte sind solche gemeint, die besonders verschlüsselt sind. Häufig müssen Polizisten aber auf private Geräte zurückgreifen, weil die Behörde gar nicht genügend Technik zur Verfügung stellt. "Wirklich jeder nutzt Messenger", sagte ein Beamter eines Abschnitts der Berliner Morgenpost und bezeichnete das Schreiben der Behördenleitung als "weltfremd". Die Behörde solle erstmal die Voraussetzung für eine moderne Kommunikation schaffen bevor sie ihre Mitarbeiter belehre.

Auch Social-Media-Profile auf dem Prüfstand

Auch private Profile und Veröffentlichungen von Polizisten auf Instagram, Facebook und Twitter will die Polizeiführung schon länger genauer kontrollieren. Dabei geht es um finanzielle Einnahmen, aber auch um die Form der Auftritte. Manche jüngeren Polizisten und Polizistinnen posten Fotos von sich bei Instagram. Bilder zeigen sie allein oder mit Kollegen in Uniform, auf anderen Fotos sind sie im Fitnessstudio, mit nacktem Oberkörper oder im Bikini zu sehen. Einige haben mehrere tausend Follower, eine Polizistin erreicht mit ihren zahlreichen Fotos mehrere Zehntausend Fans.