CDU-Chef Kai Wegner fordert Wiedereinführung der Vorschule

Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner fordert die Wiedereinführung der Vorschule. Die Abschaffung durch die Koalition aus SPD und Linkspartei 2005 sei ein schwerer Fehler gewesen. „Den wollen wir korrigieren und die Vorschule an den Grundschulen wieder einführen“, sagte Wegner. Eine kontinuierliche, altersgerechte inhaltliche Arbeit über drei Stunden, wie sie in den früheren Vorklassen geleistet wurde, habe sich in der Vorbereitung der Kinder auf den Unterrichtsalltag hervorragend bewährt. Die Fraktionen der Regierungskoalition und die Senatsbildungsverwaltung lehnen diesen Vorschlag ab. Sie sehen eher den Bedarf, die frühkindliche Bildung in der Kita zu verbessern.

„Das ist eine Idee von gestern“, sagt Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung. Weit über 90 Prozent der Kinder würden eine Kita besuchen und dort gefördert werden. Es gebe bereits eine Reihe von Vorhaben, die Qualität zu verbessern, deshalb sei die Kita der richtige Ort. Die CDU erhofft sich von der Vorschule, dass die Kinder besser auf das Lernen und den Schulalltag vorbereitet werden. Jede Grundschule solle die Einführung von Vorklassen mit einem Rahmenlernplan prüfen, der von speziell geschultem Personal umgesetzt werde, sagt Wegner. Dort, wo die Vorschule nicht in der Grundschule untergebracht werden kann, könnten in den Kitas Vorschulgruppen für Kinder im letzten Kitajahr gebildet werden.

Die Vorschule, so die Forderung der CDU, soll verbindlich für alle sein. Sie stärke Konzentration, Selbstständigkeit und Ausdrucksfähigkeit, sagt Wegner. Das sieht Melanie Kühnemann-Grunow, jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ganz anders. „Wir haben die Vorschule nicht ohne Grund abgeschafft“, so Kühnemann-Grunow. Sie sei nie verpflichtend und deshalb ein exklusiver Klub gewesen mit Kindern von bildungsaffinen Eltern. Der Ansatz der SPD sei ein anderer: Still sitzen und lernen sollen die Kinder in der Schule und nicht in der Vorschule. „Ein langer und regelmäßiger Besuch der Kita bereitet am besten auf die Schule vor“, so die SPD-Politikerin. Aus diesem Grund sollte die Kita für alle Kinder verpflichtend sein. Heute besuchten etwa 95 Prozent der Berliner Kinder eine Kita. „Wir wollen auch die letzten drei bis fünf Prozent eines Jahrgangs in die Kita bekommen“, sagt die Bildungsexpertin.

Wichtige Rolle für den Bildungsabschluss

Für die Grünen scheitert der Vorschlag, die Vorschule wieder einzuführen, schon daran, dass es nicht genügend Schulplätze gibt. Richtig sei aber, dass „wir uns viel mehr mit der Qualität der frühkindlichen Bildung auseinandersetzen müssen“, sagt Marianne Burkert-Eulitz, die bei der Fraktion der Grünen für die Bildung zuständig ist. Es sei nachgewiesen, dass die Kita eine wichtige Rolle für den Bildungsabschluss spiele. Deshalb müssten die bestehenden Strukturen verbessert werden. Dazu gehöre die Frage der Ausstattung und auch der Personalschlüssel. Zudem müssten die Familien besser unterstützt werden.

An diesem Punkt will auch die Linke ansetzen. „Wir müssen darüber diskutieren, wie Eltern, die es nicht allein schaffen, Unterstützung bekommen“, sagt Regina Kittler, Bildungsexpertin der Linken. Vor allem, wenn bei Kindern Sprachdefizite festgestellt werden. Gegenwärtig seien die Eltern verpflichtet, für ihre Kinder selbst Hilfe zu organisieren. „Die Kinder müssen am Tag mindestens drei Stunden mit anderen zusammengebracht werden, damit sie die Sprache richtig lernen“, sagt Kittler. Das gehe am besten in einer Kita.

Auch FDP befürwortet Vorschul-Idee

Ein Befürworter der Vorschul-Idee ist die FDP-Fraktion. „Wir haben den Antrag schon 2017 eingebracht, das letzte Kitajahr als Vorschule verpflichtend einzuführen“, sagt der bildungspolitische Sprecher Paul Fresdorf. Es gebe viele Kinder, die vor der Einschulung noch Defizite hätten. „Eine Vorschulpflicht für alle im letzten Jahr hilft, dass Kinder nicht zu Bildungsverlieren werden“, sagt Fresdorf. Eine Schulpflicht lasse sich zudem ganz anders durchsetzen.

Kai Wegner ergänzt: „Wir wollen das bestmögliche Bildungssystem für alle Berliner Schülerinnen und Schüler verwirklichen. Dafür müssen wir auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen – für kleinere Klassengrößen, für zusätzliche Schulplätze, Räumlichkeiten und gut ausgebildetes Personal.“