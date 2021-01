Union-Profi Friedrich: "Im Moment sind wir auf den Punkt da"

Berlin. Vize-Kapitän Marvin Friedrich sieht den 1. FC Union Berlin trotz einer bislang starken Saison noch nicht auf Augenhöhe mit dem kommenden Gegner VfL Wolfsburg. "Davon sind wir noch ziemlich weit weg. Wolfsburg ist eine absolute Topmannschaft, die sehr reifen und cleveren Fußball spielt", sagte der 25-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. Abwehrspieler Friedrich, der mit Union vor dem 15. Spieltag sensationell Fünfter ist, erwartet "ein ganz, ganz schweres Heimspiel für uns".

Friedrich schaut auch weiterhin nicht in Richtung Europacup-Plätze. Saisonziel der Eisernen bleibe weiterhin der Klassenerhalt. Die Mannschaft wisse, dass sie in jedem Bundesligaspiel an das absolute Limit kommen müsse. Sonst sei es schwer, überhaupt Punkte einzufahren, betonte Friedrich und ergänzte trotzdem: "Im Moment schaffen wir es wirklich sehr gut, dass wir auf den Punkt da sind."

Er selbst stand in allen 14 Begegnungen 90 Minuten auf dem Rasen und demonstrierte mit vier Treffern auch seine enorme Kopfballstärke. Angesichts dieser sportlichen Weiterentwicklung räumen Friedrich manche Beobachter sogar Chancen auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft ein. Er selbst blieb nach dem Training am Dienstag jedoch gelassen und sagte: "Ich habe es natürlich wahrgenommen. Ich kann daran nichts ändern und nur jede Woche versuchen, meine Leistung zu bestätigen. Den Rest müssen andere entscheiden."