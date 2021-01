Weißes Pulver im Gesicht: Polizei durchsucht Wohnung

Berlin. Verdächtiges weißes Pulver im Gesicht hat die Polizei auf die Spur eines Drogenkonsumenten gebracht und zu Durchsuchungen geführt. Eigentlich wurden die Polizisten in der Nacht zu Dienstag in Spandau nur zwei Mal wegen Ruhestörung alarmiert. Dann sahen sie aber im Gesicht des Mannes, der ihnen die Tür der Wohnung im Ortsteil Falkenhagener Feld öffnete, Reste eines weißen Pulvers, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Sowohl diese Wohnung als auch die eigentliche Wohnung des Mannes wurden daraufhin durchsucht. Die Polizei fand weitere Drogen. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann und beleidigte die Polizisten.

( dpa )