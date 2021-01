Verletzter bei Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg

Berlin. Bei einem Brand in einem siebengeschossigen Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg ist ein Mensch verletzt worden. Wie die die Feuerwehr mitteilte, hatten ihn die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag aus seiner brennenden Wohnung in der Blücherstraße gerettet. Zur Art der Verletzung konnte die Feuerwehr nichts sagen. Die anderen Bewohner des Hauses hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Ein weiter Mieter wurde von einem Notarzt behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften angerückt. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unbekannt.

( dpa )