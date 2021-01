Corona in Berlin: Amtsärzte fordern Regeln für private Schnelltest-Zentren

Berlin. Der Boom von privaten Zentren für Corona-Schnelltests macht den für die Kontrolle der Pandemie zuständigen Gesundheitsämtern der Bezirke Sorgen. Die Amtsärzte sehen hier von Seiten der Senatsgesundheitsverwaltung schnellen Regelungsbedarf. Die Eröffnung zahlreicher Schnelltest-Zentren bringe „erhebliche Probleme mit sich“, so die Sprecherin der Amtsärzte, Nicoletta Wischnewski aus Charlottenburg-Wilmersdorf.

Corona-Schnelltest-Zentren in Berlin: Positiv Getestete werden nur unzureichend aufgeklärt

In vielen dieser Zentren würden positiv getestete Menschen nur unzureichend über ihren neuen Status inklusive der geltenden Pflicht zur Selbstisolation aufgeklärt, weil sie zum Beispiel nur eine kurze SMS erhielten. Nicht immer würden die Menschen nach einem positiven Schnelltest darüber informiert, dass eine Nachtestung mit der zuverlässigeren PCR-Methode vorgeschrieben ist.

„Viele Zentren bieten auch überhaupt keinen PCR-Test an“, so die Amtsärztin in ihrem Schreiben, das den „Konsens“ unter den Kollegen wiedergibt. Der Meldepflicht beim Gesundheitsamt kämen viele nur „deutlich verzögert bzw. unzureichend“ nach und verwendeten zur Meldung nicht das vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) bereitgestellte Formular.

Die Amtsärzte bitten deshalb dringend darum, verbindliche Rahmenbedingungen für den Betrieb von Covid-19-Schnelltest-Zentren festzulegen.

Forderung: Jeder positive Schnelltest soll durch PCR-Test bestätigt werden

Tests sollten nur von medizinischem Fachpersonal unter ärztlicher Aufsicht genommen werden. Die positiv getesteten Bürger müssten sorgfältig aufgeklärt werden über die Rechte und Pflichten, die sich aus ihrem neuen Status als Verdachtsperson ergeben. Die Schnelltest-Zentren seien zu verpflichten dafür Sorge zu tragen, dass jeder positive Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigt wird. Die positiv getesteten Personen müssten namentlich und mit allen Informationen beim Gesundheitsamt gemeldet werden.

Vor Schnelltest-Zentren in Berlin bilden sich lange Schlangen

Vor allem in den Tagen vor Weihnachten waren an vielen Orten in der Stadt, darunter auch in leerstehenden Clubs und Hotels, Schnelltest-Zentren entstanden. Die Nachfrage war enorm, vor vielen Zentren bildeten sich lange Schlangen, weil Menschen vor einem Verwandtenbesuch wissen wollten, ob sie womöglich mit Covid-19 infiziert sind oder nicht. Die Preise für diese Tests variieren stark, manche Anbieter nehmen 30 Euro, andere 60 Euro und einige noch mehr.

Lange Schlangen vor dem Testcenter im KitKat-Club an der Köpenicker Straße.

Foto: Christoph Soeder / dpa

In jedem Bezirk soll es aber auch ein von der Senatsgesundheitsverwaltung eingerichtetes Zentrum geben, wo sich Menschen etwa vor einem Besuch bei Angehörigen in Pflegeheimen kostenlos testen lassen können. Das klappt aber nicht überall. Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) sagte, das Zentrum habe geschlossen werden müssen, weil die Räume sich als ungeeignet erwiesen hätten.

Nun suche die von der Gesundheitsverwaltung beauftragte Firma über das Bezirksamt neue Räume. Womöglich könnten sie in die Gropiuspassagen ziehen, so der Stadtrat. Derzeit gebe es aber in Neukölln außerhalb des Gesundheitsamtes selbst keine Möglichkeit, kostenlos einen Schnelltest durchführen zu lassen.