Berliner sollen einen Tag in Brandenburg arbeiten

Der Lockdown belastet den Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg nicht so stark wie ursprünglich befürchtet.

Berlin. Die neue Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin und Brandenburg, Ramona Schröder, hat sich für eine stärkere Verzahnung beider Länder bei Bewältigung der Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt stark gemacht. Schröder sagte am Montag in Berlin, vor allem in Brandenburg böten sich für arbeitslose Menschen in Berlin große berufliche Chancen, die besser als bislang genutzt werden sollten.

„Es gibt gerade am Rande von Berlin viele prominente Arbeitgeber, die nach Mitarbeitern suchen“, so Schröder. Als Beispiel nannte sie den US-Elektroautobauer Tesla, der in Grünheide eine neue Autofabrik baut und dort perspektivisch rund 10.000 Arbeitskräfte beschäftigen will.

Arbeitsagentur-Chefin Schröder will Verständnis der Berliner und Brandenburger für einander erhöhen

Schröder, die seit Dezember die Regionaldirektion als Nachfolgerin des nach Brüssel zu EU-Kommission abgewanderten Bernd Becking führt, sagte weiter, ihr werde es in den nächsten Jahren auch darum gehen, das Verständnis der Menschen in der Region füreinander zu verbessern und einen stärkeren Austausch zu pflegen.

„Am Besten wäre es, alle Berliner arbeiten mal einen Tag lang in Brandenburg“, so Schröder. Eine gute Verkehrsanbindung bestehe zwischen den Ländern aus ihrer Sicht bereits. Vielfach sei man vom Stadtrand Berlins aus schneller bei einem Arbeitgeber in Brandenburg als im Bezirk Mitte, sagte sie.

Schröder selbst hatte vor ihrer Tätigkeit in der Regionaldirektion seit 2014 die Arbeitsagentur in Potsdam geleitet. Davor leitete die promovierte Politik-Ökonomin 13 Jahre lang die Agentur für Arbeit in Mitte.

Auswirkungen des Lockdown auf Gastronomie und die Tourismus-Branche ungewiss

Mit Blick auf das neue Jahr erklärte Schröder, sie sei zuversichtlich, vor allem in den beschäftigungstragenden Branchen eine gute Entwicklung was den Aufbau von Arbeitsplätzen anginge zu sehen. Einen Beschäftigungsaufbau könnte es der neuen Regionaldirektions-Chefin vor allem in den Bereichen Gesundheit, Erziehung, Handel, IT und Kommunikation sowie in der öffentlichen Verwaltung geben. Es bleibe aber abzuwarten wie sich der zweite Lockdown auf die besonders betroffenen Branchen wie dem Gastgewerbe und dem Tourismus auswirke.

Auch ein bislang unveröffentlichter Arbeitsmarktmonitor, den die Regionaldirektion Mitte November mit den führenden regionalen Wirtschaftsverbänden erstellt hatte, hatte Anlass zur Hoffnung gegeben. Der Umfrage zufolge könnte es sogar einen deutlichen Aufbau von neuen Jobs im Jahr 2021 geben. Laut der Befragung könnten in Berlin 21.735 neue Jobs entstehen. Das würde einem Plus von 1,8 Prozent entsprechen. Schröder wollte die Erhebung nicht näher kommentieren. Die Brancheneinschätzungen seien noch nicht präzise genug, sagte sie.

Menschen in Kurzarbeit sollen Zeit für Qualifizierung nutzen

Schröder geht darüber hinaus davon aus, dass die Unternehmen in der Hauptstadt-Region das Instrument Kurzarbeit weiter rege nutzen werden. In Berlin hatten im Dezember 2708 Betriebe für rund 21.000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Das waren laut Regionaldirektion in etwa so viele wie im November. Wie viele Menschen tatsächlich auch in Kurzarbeit waren, lässt sich hingegen nur mit Verzögerung ermitteln. Die aktuellsten Daten liegen nun für den September vor. Demnach haben damals in Berlin 90.673 Arbeitnehmer kurzgearbeitet. Das entsprach rund 5,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Hauptstadt.

Menschen in Kurzarbeit sollten Schröder zufolge die Zeit noch besser dafür nutzen, sich zur qualifizieren und weiterzubilden. „Wir sind das 2020 nicht gut vorangekommen,“ gestand sie. Ihr sei es wichtig, gemeinsam mit Arbeitgebern und Betriebsräten in dieser Hinsicht besser voranzukommen. Ähnlich äußerte sich auch Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke). zur Kurzarbeit. „Die Phase der Kurzarbeit zur Qualifizierung von Beschäftigten zu nutzen, ist und bleibt ein Gebot der Stunde. Gerade jetzt können und müssen inner- und außerbetriebliche Weiterbildungsangebote in den angepassten Formaten genutzt werden“, sagte sie.

UVB: Neuer Lockdown belastet Wirtschaft weniger als zunächst befürchtet

In Berlin hatte sich zuletzt die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen kaum verändert. 202. 388 Menschen waren im letzten Monat des vergangenen Jahres in Berlin arbeitslos gemeldet und damit lediglich 75 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote lag im Vergleich zum November unverändert bei 10,1 Prozent. Verglichen mit dem Dezember des Vorjahres waren es dafür 52.238 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote stieg innerhalb eines Jahres um 2,4 Prozentpunkte. Schröder bezeichnete der Arbeitsmarkt in Berlin als „robust“ und „stabil“.

Der Lockdown und der Winter hätten den Arbeitsmarkt erstarren lassen, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Alexander Schirp. Unter dem Strich belaste das erneute Herunterfahren der Wirtschaft seit November den Arbeitsmarkt bislang weniger als befürchtet. „Wir wissen aber nicht, was noch kommt. Möglicherweise stehen uns die deutlichsten Folgen der Krise erst noch bevor“, sagte Schirp. Die Beschäftigung in der gesamten Region wieder auf das Vor-Krisen-Niveau zu bringen werde aber eine große Herausforderung sein.

DGB: Junge Menschen haben es derzeit schwer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) teilte mit, dass neben dem Gesundheitsschutz weiter die Unterstützung der Wirtschaft vor Ort Priorität haben müsse, um Arbeitsplätze zu sichern. „Zu bundespolitischen Maßnahmen braucht es eine parallele landesseitige Strategie, die die fortwährende und durch Corona verstärkte Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit sowie den gestiegenen Bedarf an betrieblicher Fort- und Weiterbildung in den Blick nimmt“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) erklärte, dass es jetzt eine Kraftanstrengung in den Bereichen Ausbildung und Qualifizierung brauche. „Besonders ungünstig ist derzeit die Situation für junge Menschen. Wem der Berufseinstieg in Krisenzeiten nicht gelingt, hat dauerhaft schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt. Diesen Narbeneffekt müssen wir um jeden Preis verhindern“, so der DGB-Vorsitzende für Berlin und Brandenburg, Christian Hoßbach.