Polizei fahndet nach vier gestohlenen Kälbern

Wittstock. Kälber-Diebe beschäftigen derzeit die Polizei in der Region Wittstock/Heiligengrabe an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, suchen die Ermittler nach vier Jungrindern, die von einer Kälber-Weide bei Papenbruch entwendet wurden, das zu Heiligengrabe gehört. Gut vor einer Woche waren die weiß-braun gefleckten Tiere verschwunden.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um zwei Kuh- und zwei Bullenkälber, die in Kunststoff-Boxen mit Auslauf auf einer Wiese mit sechs weiteren Jungtieren gehalten wurden. Die Tat war am 28. Dezember angezeigt worden. Ähnliche Fälle von Tierdiebstahl habe es seit Jahren in der Region nicht gegeben, sagte die Sprecherin. Die Kriminalpolizei habe Spuren von Fahrzeugen sichern können, auf denen die Beute vermutlich weggeschafft worden war.

In der Region am Wittstocker Kreuz verlaufen die Autobahnen 24 und 19, die Berlin, Hamburg, Schwerin und Rostock miteinander verbinden, sowie mehrere Bundesstraßen.