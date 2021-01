Berliner Gerichte haben einen neuen Sicherheitssaal

Berlin. Im Berliner Kriminalgericht wird ab diesem Mittwoch in einem neuen Sicherheitssaal verhandelt. Der Saal samt Beratungszimmern und Räumen für Zeugen wurde laut Gericht in einem Innenhof des Gerichtskomplexes in Moabit errichtet.

Der neue Saal 142 sei rund 210 Quadratmeter groß und habe zehn Glasboxen für Angeklagte, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani. Auf 32 Plätzen könnten Verteidiger Platz nehmen. Der Saal sei barrierefrei. Aus Sicherheitsgründen gibt es keine Fenster. Vorgesehen seien auch separate Eingangskontrollen.

Saal hat nicht die höchste Sicherheitsstufe

Der Saal hat allerdings nicht die höchste Sicherheitsstufe. Hochsicherheitssäle wie in Stammheim oder München, wo der NSU-Prozess stattfand, sind bunkerartig gebaut. Dort wäre es beispielsweise nicht möglich, dass sich jemand den Weg hinein oder hinaus sprengt.

Im Kriminalgericht hat man lange auf die Fertigstellung des Baus gewartet, der von vielen Pannen und Unwägbarkeiten begleitet war. Neben dem Denkmalschutz führten auch persönliche Befindlichkeiten zu Bauverzögerungen. So beschwerten sich etwa Mitarbeiter des Kriminalgerichts, dass durch den Bau im Innenhof in manchen Büros das Licht fehle.

Eine weitere Unwägbarkeit war der Baukran, der zum Bau errichtet werden musste. Nachts müssen diese Kräne "freidrehend" sein. Der Baukran am Kammergericht drehte sich nachts aber über die Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit - ein extremes Sicherheitsrisiko. "Manche Prozesse dauern einfach länger als geplant", sagte eine mit dem Vorgang betraute Person dazu.

Ab Mittwoch finden in dem Saal Prozesse statt

Schon ab Mittwoch werde die 24. Strafkammer dort den Prozess gegen sieben Angeklagte fortsetzen, die bei einem Einbruch in die Asservatenstelle des Hauptzollamtes Berlin mindestens 5,2 Millionen bereits beschlagnahmte Zigaretten und acht Tonnen Wasserpfeifentabak gestohlen haben sollen. Der erste Prozesstag im Dezember war noch vor Verlesung der Anklage zu Ende gegangen. Verteidiger hatten bemängelt, dass die Corona-Abstandsregelungen nicht an allen Plätzen im Gerichtssaal einzuhalten seien.

Auch ein Prozess, der wegen Corona und der Zahl der Angeklagten in der Urania stattfand, soll laut Gericht nun in dem neuen und bereits vierten Sicherheitssaal in Moabit weitergehen. Der Prozessauftakt gegen acht Männer wegen bandenmäßigen Drogenhandels im August war von massiven Sicherheitsmaßnahmen flankiert. Selbst auf einem Dach des Komplexes im Stadtteil Schöneberg spähten wie sonst eher bei Staatsbesuchen aufmerksame Polizisten. (mit dpa)