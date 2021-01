BVG: U-Bahnen in Berlin - Diese Einschränkungen gibt es im Januar

Berlin. Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen sich im Januar auf eine Reihe von Einschränkungen im U-Bahnnetz einstellen. Neben den in Steglitz nach dem Brand am Wochenende notwendig gewordenen Arbeiten kommt es auch auf einer Reihe anderer Strecken zu Baustellen. Grund ist dabei neben Sanierungsarbeiten vor allem der barrierefreie Ausbau der Stationen, wie das Landesunternehmen mitteilte.

BVG: Einschränkungen an Bismarckstraße und Bayerischer Platz

Unter anderem auf der jahrelangen Großbaustelle am U-Bahnhof Bismarckstraße werden im Zuge der Grundinstandsetzung seit Montag wieder Sperrungen nötig. Um die Bahnsteige zu sanieren, durchfahren die Züge der Linie U2 in Richtung Ruhleben den Kreuzungsbahnhof bis Sonntag, 10. Januar, ohne Halt.

Ebenfalls seit Montag und bis zum 25. April besteht am U-Bahnhof Bayerischer Platz kein Halt der U7 in Richtung Rudow. In den kommenden rund dreieinhalb Monaten baut die BVG dort einen Aufzug ein und überarbeitet zugleich den dortigen Bahnsteig.

Ab der kommenden Woche geht es mit den Einschränkungen am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz weiter: Von Montag, 11. Januar, bis Donnerstag, 25. Februar, können die Züge der U2 Richtung Pankow nicht an der Station halten. Grund sind die Arbeiten für den zweiten Aufzug und die entsprechende Sanierung des Bahnsteiges, teilte die BVG mit.

BVG in Berlin - lesen Sie auch:

BVG-Bauarbeiten: Platz der Luftbrücke nun in Richtung Tegel gesperrt

Weiter gehen auch die Arbeiten am U-Bahnhof Platz der Luftbrücke. Die Station wird derzeit komplett neu instand gesetzt. Zugleich richtet die BVG in den kommenden beiden Jahren einen Aufzug sowie einen komplett neuen Ausgang ein. Ab kommendem Montag kommt es dabei zu einem fließenden Übergang der Baustellen: Nach monatelangen Arbeiten stoppen dann die Züge der Linie U6 in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf wieder an der Station. Dafür wird fortan die andere Bahnsteigseite bis zum 24. Oktober gesperrt. Die Züge in Richtung Alt-Tegel durchfahren den Bahnhof in dieser Zeit.

Die Berliner Verkehrsbetriebe sind seit Jahren dabei, das U-Bahnnetz barrierefrei auszubauen. Zuletzt kamen im Dezember zwei neue Aufzüge an den Bahnhöfe Kurfürstenstraße und Sophie-Charlotte-Platz in Fahrtrichtung Ruhleben hinzu. Damit sind derzeit 138 der insgesamt 174 Berliner U-Bahnhöfe stufenlos erreichbar. Laut Gesetz müssen bis Anfang 2022 alle Stationen der U-Bahn auch für Rollstuhlfahrer und andere mobilitätseingeschränkte Personen zugänglich sein. Dieses Ziel wird die BVG allerdings an mehreren Stationen verfehlen.

U1 und U3: Am Viadukt in Kreuzberg wird noch bis April gebaut

Neben den neuen Einschränkungen sorgen an anderer Stelle bereits seit Monaten Bauarbeiten für Unannehmlichkeiten bei den Fahrgästen. Bereits seit April 2020 sind die Linien U1 und U3 zwischen den Bahnhöfen Kottbusser Tor und Warschauer Straße gesperrt. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am rund 120 Jahre alten Bahnviadukt in Kreuzberg, der ältesten U-Bahnstrecke Berlins. Erst ab dem 5. April sollen die Züge laut BVG wieder auf der Strecke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain rollen.

Noch bis Ende Oktober dieses Jahres entfällt auch an der Station Potsdamer Platz der Halt der U2 in Richtung Pankow. Auch dort wird über ein ganzes Jahr hinweg der rund 100 Jahre alte Bahnhof saniert.

Bei den Bauaktivitäten der BVG spielt neben dem barrierefreien Ausbau seit Jahren vor allem der Brandschutz eine wichtige Rolle. Dafür werden U-Bahnhöfe mit zusätzlichen Ausgängen ausgestattet, damit Fahrgästen im Notfall mehrere Rettungswege zur Verfügung stehen.

Nachdem zunächst alle Stationen mit nur einem einzigen Zugang eine zweite Treppe erhalten haben, bekommen derzeit Bahnhöfe einen weiteren, separaten Ausgang, deren bisherige Treppenaufgänge sich auf einer gemeinsamen Zwischenplattform treffen. Aktuell laufen dafür Arbeiten an den U-Bahnhöfen Birkenstraße und Nauener Platz. In den kommenden Jahren soll so unter anderem auch der Halt am Adenauerplatz verändert werden. Bis alle insgesamt 40 geplanten Zusatzausgänge gebaut sind, werden laut BVG jedoch noch rund 20 Jahre vergehen.