Futurium-Direktor: "Zukunft lässt sich bewusst gestalten"

Berlin. Die Zukunft hat in Berlin seit 2019 im Futurium einen festen Platz. In dem vom Bund, Forschungsgesellschaften und der deutschen Wirtschaft finanzierten Ort am Kapelle-Ufer neben dem Hauptbahnhof wird verhandelt, wie das Leben künftig aussehen wird. Wie die Corona-Pandemie die Gesellschaft schon jetzt verändert hat und welchen Fragen wir uns künftig stellen müssen, erklärt Futurium-Direktor Stefan Brandt im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Herr Brandt, auch das Futurium hat wegen der Corona-Pandemie zurzeit wieder geschlossen. Was macht eigentlich der Direktor, wenn sein Haus zu ist?

Wir verlagern unser Programm ins Digitale. Wir sind ein Haus der Zukünfte mit drei Programmsäulen: Ausstellungen, Lab und Veranstaltungsforum. All das finden Sie auch sehr umfänglich digital bei uns. Gerade erst haben wir zur Zukunft der Städte eine ziemlich aufwendige Serie gelauncht. Zugleich müssen wir ja planen, wie wir im physischen Betrieb weitermachen, wenn der Lockdown endet. Also ich kann nicht sagen, dass wir da gerade weniger zu tun hätten.

War die digitale Übertragung ohnehin geplant, oder ist das eine kurzfristige Reaktion auf die Pandemie?

Ich glaube, wir hatten schon eine ganz gute Ausgangsposition, da das digitale Futurium neben den drei physischen Programmbereichen bereits seit Beginn unsere vierte Säule bildet. Wenn man ein neues Haus eröffnet, legt man natürlich zunächst einen starken Wert auf das Physische hier vor Ort. Wir hatten im ersten Jahr fast 600.000 Besucher, obwohl da ein halbes Jahr Corona mit drin war und wir über mehrere Monate komplett schließen mussten. Aber als im März klar war, dass der Lockdown kommt, sind wir ganz stark in die digitale Produktion eingestiegen.

Das Futurium widmet sich der Zukunft. Können Sie uns schon eine Idee geben, wie das neue Jahr wird?

Das kann ich aus vollem Herzen verneinen! Das haben wir von Anfang an sehr deutlich gemacht: Wir sind keine Wahrsager und haben keine Glaskugel, in die wir schauen. Wir sagen bewusst „Haus der Zukünfte“, indem wir verschiedene Optionen und Lösungswege vorstellen. Und zwar Pfade, die auch in unserem eigenen Gestaltungsspielraum liegen. Dass das Jahr 2020 in solchem Ausmaß von einer Pandemie geprägt sein würde, hatten natürlich auch wir nicht auf dem Schirm.

Die Corona-Pandemie ist eine der größten Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Was bedeutet so ein massiver Einschnitt für die Entwicklung einer Gesellschaft?

In den letzten Jahren wurde auf vielen wissenschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Podien gesagt: Wir brauchen Disruption, radikale Veränderung, als einen positiven Ansatz, um mal Dinge aufzumischen. Jetzt haben wir die Disruption und zwar weniger durch uns selbst als durch die Natur. In dieser Situation fahren wir auf Sicht. Und für die Bekämpfung der Pandemie ist es fast gar nicht anders möglich. Dieser Einschnitt ist am Ende aber vielleicht doch eine Chance, wenn wir uns darüber verständigen, wohin wir perspektivisch eigentlich wollen und was wir auch in dieser Zeit gelernt haben. Dann kommt mit dem Thema Klima und Nachhaltigkeit schnell die nächste große Krise in den Blick. Da müssen wir uns viel stärker darüber austauschen, in welchen Zeiträumen wir was erreichen wollen, und diese Schritte dann auch setzen. Sonst verharren wir im Fahren auf Sicht.

Sehen Sie da schon Lehren aus der Corona-Krise?

Das ist noch völlig unentschieden. Sowohl wie wir damit umgehen und ob wir damit erfolgreich sein werden. Karl Lauterbach hat vor ein paar Tagen gesagt, er sei angesichts der Corona-Krise skeptisch, was den Umgang der Menschen mit der Klimakrise angeht. Ob tatsächlich Vernunft und eigenes selbstbestimmtes Handeln ausreichen, um so etwas zu verhindern oder die Klimakrise zumindest zu managen. Ich halte das aber noch für offen. Ich glaube, wir sehen auch viele Beispiele dafür, dass Menschen mit Blick auf Corona aus sich selbst heraus versuchen, sich zu ändern. Insofern bin ich da nicht so hoffnungslos. Nach der ersten Pandemiewelle konnte man da freilich noch optimistischer sein als jetzt in der zweiten Welle, in der doch einiges schiefgelaufen ist.

Was kann man denn aus der aktuellen Krise für den Umgang mit der Klimakrise lernen?

Ich glaube, wir sollten nicht zu vorschnell Analogien ziehen. Was wir lernen können, ist, dass nur ein Teil der Menschen bereit zur persönlichen Veränderung ist – selbst angesichts einer ganz konkreten Bedrohung wie Corona. Wir haben jetzt die Totenzahlen und die vollen Krankenhäuser täglich vor uns. Bei der Klimakrise ist die Bedrohungslage ja derzeit noch abstrakter. Aber auch wenn nur ein Teil der Menschen handlungswillig ist, scheint dieser Teil hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern doch deutlich größer zu sein als 50 Prozent. Die Mehrheit ist also offenbar bereit, intrinsisch motiviert zu handeln. Das ist wichtig. Zudem werden wir noch viel stärker mit Unsicherheiten leben müssen. Das ist aber auch ein Stück weit eine Chance, da wir die Dinge vor allem dann gestalten können, wenn sie eben noch nicht festgefügt sind. Und genau das hat Corona ja auch gezeigt: Jeder kann mit seinem Verhalten einen Teil zum großen Ganzen beitragen. Es kann niemand mehr sagen, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun.

Das Corona-Virus traf die Welt vollkommen unerwartet. Inwiefern lässt sich angesichts einer so drastischen Veränderung in so kurzer Zeit dann überhaupt Zukunft planen?

Planen lässt sie sich in der Tat nicht, aber bewusst gestalten. Das ist ein großer Unterschied. Das setzt voraus, dass man Zukunftsbilder entwirft, um auf dieser Basis dann überhaupt erst eine Gestaltbarkeit in die Wege zu leiten und in die gesamtgesellschaftliche Debatte einzutreten. Es gibt da interessante Ansätze, die über die rein parlamentarische Arbeit hinausreichen. Wir hören und lesen viel von den Zukunftsräten, also die Bereitschaft, sich als Gesellschaft Fragen zu stellen wie „Wie wollen wir leben?“, „Welche Optionen gibt es?“, aber auch „Was geben wir damit auf?“ Diese Debatte hat ja noch gar nicht richtig stattgefunden, schon gar nicht im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Ich hoffe, dass dann, wenn wir durch die Impfungen aus dem extremen Krisenmodus herauskommen, die Chance kommt, diesen gesamtgesellschaftlichen Dialog zu führen.

Die Pandemie hat in manchen Bereichen einen enormen Modernisierungsschub ausgelöst. Auch wir kommunizieren gerade selbstverständlich über einen Video-Chat. Sind das unumkehrbare Fortschritte, oder wird sich das Rad in manchen Bereichen auch wieder zurückdrehen?

Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sobald Dinge sich breiter durchsetzen, sie dann auch erst einmal bleiben. Menschen werden in Zukunft verstärkt diese neuen Möglichkeiten nutzen, die wir jetzt haben, weil es einfach bequemer ist. Auch wir im Futurium haben das gemerkt. Es ist zum Beispiel viel leichter, an Gesprächspartner zu kommen, die sonst zuerst zu uns reisen müssten. Zudem können wir noch viel mehr Zuschauer erreichen. Sonst haben wir Veranstaltungen mit 300 bis 500 Personen im Saal gemacht. Wenn jetzt Ranga Yogeshwar und Rezo bei uns digital diskutieren, haben wir mehrere zehntausend Menschen, die sich das angucken. Das ist ein Quantensprung. Es ist wie häufig bei solchen Situationen: Plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen und man erkennt: Jawohl, das geht doch! Diese technische Weiterentwicklung werden wir auf jeden Fall weiterhin sehen.

Sie sprachen von der enormen Beschleunigung der vergangenen Jahre, mit der sich die Gesellschaft entwickeln. Jetzt stehen wir vor der Klimakrise und einem großen Strukturwandel wie dem Kohleausstieg. Sehen Sie dadurch eine wachsende Spaltung zwischen jenen, die das annehmen und denen, die davor eher zurückschrecken?

Das war auch historisch immer so. Im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahn eingeführt wurde, gab es Teile der Bevölkerung und sogar der Wissenschaft, die diese vermeintlich hohen Geschwindigkeiten von damals 30 bis 50 Km/h als für Menschen unerträglich und gesundheitsgefährdend empfanden. Und es gab andere, die gesagt haben: Wunderbar, mehr davon! Innovationen und Veränderungen werden immer von einem Maß an Skepsis begleitet. Auch Bewahren gehört zur menschlichen Natur dazu und ist erstmal nicht falsch. Es gibt ja auch genug Beispiele von Innovationen, die scheinbar viel gebracht haben, aber im Rückblick dann doch schwierig waren – Stichwort Atomenergie. Man hat schon immer die Chancen und Grenzen jeweils sehr überspitzt, wenn etwas Neues kam. Das wird so bleiben. Mit Social Media und der schnelleren Verfügbarkeit von Informationen und Stimmungsbilder bekommen wir heute vielleicht schneller den Eindruck, dass es diese Spaltung gibt. Aber historisch gesehen ist es nichts komplett Neues.

Wo liegen abgesehen von der Corona-Krise in den kommenden Jahren die größten Veränderungen vor uns?

Was uns alle berührt, ist die Frage der Zukunft der Demokratie. Das hängt wiederum mit allen anderen Herausforderungen zusammen: Klimakrise, Digitalisierung, gerechtere Verteilung von Wohlstand. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir dabei als Demokratie handlungsfähig bleiben und transformationsfähiger werden. Das heißt, wie wir es schaffen, langfristige Entscheidungen zu treffen, auch wenn der Handlungsdruck noch nicht so groß ist. Man hat dieses Langfristige aus dem Blick verloren durch den kurzen Horizont von Legislatur zu Legislatur. Dazwischen sind noch Landtags- und Kommunalwahlen, also immer irgendwas, auf das man hinarbeiten muss. Wenn wir den Systemwettstreit mit autoritär geführten Staaten nicht verlieren wollen, müssen wir da handlungs- und wandlungsfähiger werden. Die Frage wird sein: Schaffen wir es, transformationsfähig zu sein, ohne unser demokratisches Fundament zu verletzen?

Während die westlichen Demokratien noch voll mit der Pandemie kämpf­­­en, hat China die Krise längst hinter sich gelassen. Zeigt sich da die Schwäche demokratischer Systeme im Umgang mit großen Herausforderungen?

Aus den Ländern, die es bisher geschafft haben, die Pandemie zu besiegen, kann man lernen, dass man dabei nicht mit einem Wünsch-dir-was-Prinzip unterwegs sein darf. Wenn man dabei als offene Gesellschaft eine Totalüberwachung vermeiden will, dann müssen wir zumindest den Lockdown so lange konsequent fahren, bis wir auf einem Niveau sind, um die Fälle wieder nachverfolgen zu können. Wie es die Leopoldina und viele weitere Forschende empfehlen, die sich zunehmend auch auf europäischer Ebene abstimmen.

Rational ist recht leicht ersichtlich, dass harte Maßnahmen viel bringen. Nötig wäre dafür ähnlich wie bei der Klimakrise, dass Politiker dem Volk, ihren Wählern, im Zweifel einiges zumuten. Ist das eine Situation, in der andere politische Systeme einfacher handeln?

Man wird erst rückblickend sagen können, wie sich welches System aufgestellt hat. Der Start der Corona-Krise hat doch auch sehr stark die Schattenseiten eines autoritären Systems gezeigt. Bis man überhaupt transparent informiert hat, ist viel zu viel Zeit vergangen, um das Ganze wirklich sinnvoll einzudämmen. Dass jetzt, wo die Handlungsnotwendigkeit erkannt ist, vielleicht manches in einem autoritären Staat rigider umsetzbar ist, mag sein. Auf der anderen Seite stellt sich aber auch die Frage nach der Akzeptanz bei den Menschen. Akzeptieren sie es aus sich heraus? Oder machen sie es, weil es irgendjemand sagt? Und was heißt das für andere Krisen? Wir haben als demokratische Gesellschaft die große Chance, dass Menschen aus eigener Einsicht heraus selbstbestimmt handeln. Momentan habe ich den Eindruck, als wäre das doch die Mehrheit. Wir müssen aber eben mit Unschärfen leben und dürfen kein uniformes Handeln erwarten. Das wird uns dann auch helfen, wenn die Zeiten wieder offener werden. Dann können wir wieder die Vorteile dieser Freiheit genießen.