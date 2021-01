Viele Einsätze im Süden Brandenburgs nach reichlich Schnee

Cottbus. Wegen starken Schneefalls im Süden Brandenburgs hatte die Feuerwehr in der Lausitz am dritten Tag des neuen Jahres viel zu tun. Der Lagedienst der Regionalleitstelle Lausitz registrierte nach eigenen Angaben bis zum Sonntagnachmittag etwa 290 Einsätze. 33 von der Schneelast umgestürzte Bäume mussten demnach von Straßen und Telefonleitungen geräumt werden, darunter in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Spree-Neiße und in Cottbus. Größere wetterbedingte Unfälle habe es zunächst aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher. "Die Einsätze sind mehr als an normalen Tagen, aber noch im Rahmen." 300 Einsätze am Tag seien der Durchschnitt, berichtete er. Seit der Corona-Pandemie verzeichne die Regionalleitstelle Lausitz etwa 500 Einsätze pro Tag.

Die anderen Regionalleitstellen im Westen, Osten und Norden Brandenburgs verzeichneten keine vermehrten Einsätze, wie sie auf Nachfrage mitteilten.