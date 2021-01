Eine Milliarde Euro für Berlins Forscher

Berlin erhält in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für Wissenschaft. Die Hauptstadt baut ihren Spitzenplatz in Deutschland aus

Berlin. Trotz der Corona-Belastungen hat Berlin allein in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für Wissenschaft und Forschung erhalten und damit seinen Spitzenplatz in Deutschland ausgebaut. "Die Entwicklung ist sensationell", sagte Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach der Berliner Morgenpost. "Sie wird weitergehen und muss auch weitergehen, darin steckt ein Riesenpotenzial für die ganze Stadt."

Der Berliner Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Steffen Krach.

Allein 500 Millionen Euro erhielt Berlin im November aus dem Bundeshaushalt, 212 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und jeweils 110 Millionen Euro aus der Forschungsförderung der EU und für die Forschung in der Künstlichen Intelligenz.

Das zentrale Projekt für das neue Jahr sei die Integration des Deutschen Herzzentrums Berlin (DHZB) in die Charité, so Krach. Die Planungen für einen Neubau laufen bereits. Am Standort Virchow-Klinikum soll für das DHZB ein Gebäude für 387 Millionen Euro entstehen. 286 Millionen Euro davon zahlt Berlin, 100 Millionen der Bund. "Das ist eine einmalige Sache, dass der Bund investiv in ein Klinikum einsteigt", sagte Krach.

Vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sieht Krach die zusätzlichen Investitionen in den Wissenschaftsstandort als besonderen Erfolg: "Der Wettbewerb um Forschungsmittel der EU oder vom Bund ist hart, aber unsere Wissenschaftler setzen sich mit ihren Ideen durch." Vor 15 Jahren sei die Hauptstadt in manchen Bereichen noch belächelt worden, "jetzt steht Berlin in Deutschland unangefochten auf Platz eins".

Berlin kann renommierte Wissenschaftler gewinnen

Jetzt gelte es, auch international einen Spitzenplatz anzustreben. Auch da sieht der Staatssekretär Berlin auf einem guten Weg. "Wir sind schon für Top-Wissenschaftler so attraktiv, dass wir sie herholen und halten können." Als Beispiel nannte er die Biochemikerin Emmanuelle Charpentier, die 2020 für ihre Entwicklung einer sogenannten Gen-Schere mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Auch der weltweit renommierte Chefvirologe der Charité, Christian Drosten, konnte vor drei Jahren für einen Wechsel von Bonn nach Berlin gewonnen werden. "Das wollen wir auch mit anderen Spitzenleuten schaffen", sagte Krach. "Wenn uns das dauerhaft gelingt, wird Berlin in die internationalen Top fünf aufrücken." Derzeit lägen noch einige Standorte in den USA und die Universität Oxford in Großbritannien vor Berlin.

Sollte das gelingen, wird Steffen Krach den Erfolg nur noch aus der Ferne betrachten können. Der 41 Jahre alte SPD-Politiker stellt sich im kommenden Sommer der Wahl zum Regionspräsidenten von Hannover.

Universitäten stehen nicht mehr in Konkurrenz zueinander

Als einer seiner nachhaltigsten Initiativen in Berlin wird die Idee der "Brain City" seine Amtszeit überdauern. "Brain City steht dafür, dass wir ein gemeinsamer Wissenschaftsstandort sind", erklärte Krach die Idee dahinter. "Es wächst ein gemeinsamer Spirit, wir ziehen alle an einem Strang." Als er in Berlin gestartet ist, habe sich die Stadt nicht als ein Standort begriffen, der in Konkurrenz zu anderen steht, sondern es habe einen Wettstreit zwischen Freier Universität, Humboldt-Universität und Technischer Universität oder den Fachhochschulen gegeben. "Aber der Grundgedanke ist, dass man zusammen eben mehr erreichen kann, als jeder für sich."

Als vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung gilt der gemeinsame Erfolg des Berliner Universitätsverbunds bei der Exzellenzstrategie des Bundes. Zum ersten Mal wird ein Bündnis der Berliner Universitäten mit der Charité für sieben Jahre mit jährlich bis zu zehn Millionen Euro gefördert. "Das phänomenale Abschneiden des Berliner Verbundes war das Ergebnis dieser Entwicklung, aber bestimmt nicht ihr Ende", sagte Krach. "Wenn heute Unternehmen wie Siemens oder die Universität Oxford sagen, dass Berlin für sie attraktiv ist, dann hat das eben sehr viel mit dieser Dynamik zu tun."