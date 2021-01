Menschen ab 90 Jahren: Kostenlose Taxifahrt zum Impfzentrum

Berlinerinnen und Berliner, die mindestens 90 Jahre alt sind und einen Termin im Impfzentrum in Berlin-Treptow haben, können kostenlos mit dem Taxi dort hin fahren. Das teilte die Sprecherin des Projekts Impfzentren Berlin, Regina Kneiding, am Samstag mit. Die Impfungen in der Arena-Halle im Bezirk Treptow-Köpenick sollen am Montag (4. Januar) fortgesetzt werden. Als nächste Gruppe sind die rund 18 700 Menschen in Berlin ab 90 dran. Wer eine Einladung bekommen und einen Termin für die Impfung gegen das Coronavirus vereinbart hat, könne unter 030 202020 ein Taxi für die kostenlose Hin- und Rückfahrt buchen, sagte Kneiding.

Eine entsprechende Vereinbarung sei zwischen dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Berlin, der Senatsverwaltung für Gesundheit und der Innung des Berliner Taxigewerbes geschlossen worden. Abgerechnet würden die Kosten über das DRK Sozialwerk. Die Regelung soll auch künftig gelten, wenn weitere der insgesamt sechs Berliner Impfzentren in Betrieb genommen werden.

Das Impfzentrum in Treptow, mit 80 Impfkabinen das Größte der Hauptstadt, war als erstes gestartet - aber über Silvester bis einschließlich Sonntag geschlossen. Dort sind bisher vor allem Mitarbeiter von Berliner Senioren- und Pflegeheimen geimpft worden.

Die Impfungen in Berlin haben am vergangenen Sonntag begonnen. Bisher sind gut 11 100 Menschen geimpft worden; vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, die von mobilen Impfteams angefahren werden. Ursprünglich war vorgesehen, zu Jahresbeginn in der Arena in Treptow mit den Impfungen für ältere Menschen ab 80 Jahren zu starten, die nicht im Pflegeheim leben. Nun geht es zunächst nur mit den noch Älteren los.