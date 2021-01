Innensenator Geisel zieht positive Bilanz der Silvesternacht

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat eine weitgehend positive Bilanz der Silvesternacht gezogen. "Es war die richtige Entscheidung, Pyroverbotszonen einzurichten", erklärte der SPD-Politiker am Freitag. "Polizei und Feuerwehr hatten zwar immer noch genug zu tun in der Silvesternacht, aber nicht in dem Ausmaß wie in den vergangenen Jahren."

Laut Geisel entfielen 43 der rund 800 Feuerwehreinsätze auf die Böllerverbotszonen, von denen der Senat 56 ausgewiesen hatte. "Die Angst- und Schreckensszenarien der Unkontrollierbarkeit, die von einigen im Vorfeld beschworen wurden, sind nicht eingetreten", so Geisel. "Das lag auch daran, dass sich die überwiegende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner verantwortungsbewusst verhalten hat. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken."

Allerdings habe es auch dieses Mal wieder einige Unvernünftige gegeben. "Stadtweit war die Polizei aber präsent, hat an den Brennpunkten konsequent eingegriffen und die Regeln durchgesetzt. Verstöße wurden konsequent geahndet", so Geisel. "Die Polizei war personell gut aufgestellt und stets Herr der Lage."

Allen Einsatzkräften gebühre Respekt und Anerkennung. "Umso mehr bedauere und verurteile ich die vereinzelten Angriffe auf Einsatzkräfte, die auch in diesem Jahr leider wieder stattgefunden haben."