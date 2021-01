Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle.

Senftenberg. Bei einem Verkehrsunfall sind am späten Silvesterabend im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zwei Personen verletzt worden. Ein Auto war in Senftenberg aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Treppenhaus eines Gebäudes gekracht, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert und fing Feuer. Die beiden Insassen wurden nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.