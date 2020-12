Verband: Nach wie vor unklare Regelungen für Unterricht

Potsdam. Der Brandenburger Pädagogen-Verband sieht nach wie vor Unklarheiten und offene Fragen beim Unterricht in Zeiten der Corona-Pandemie an den Schulen. "Wie soll die Mischung zwischen Distanz- und Präsenzunterricht laufen", sagte Hartmut Stäker, Präsident des brandenburgischen Pädagogen-Verbandes. Die Festlegung, welche Aufgaben die Mitarbeiter übernehmen, bleibe jeder Schulleitung überlassen. Das Bildungsministerium hatte am Mittwoch informiert, dass der Unterricht vom 4. bis vorerst 10. Januar generell nur zu Hause stattfinden solle, außer bei Abschlussklassen und an Förderschulen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Abend in der RBB-Sendung "Brandenburg Aktuell" gesagt, er nehme an, dass bis zu den Winterferien, die in Brandenburg in der ersten Februarwoche sind, "wir erstmal im Distanzunterricht bleiben werden".

Bislang fielen bei den Kollegen bereits viele Stunden Mehrarbeit an: Präsenzunterricht müsse geleistet, der Distanzunterricht vorbereitet und Aufgaben kontrolliert werden, sagte Stäker. "Wir hätten uns das vielleicht ein halbes Jahr gefallen lassen, aber es ist ja kein Ende abzusehen", betonte er. Die Kollegen hätten einen Anspruch, dass geleistete Stunden Mehrarbeit anerkannt werden. "Offenbar wird aber gedacht, es funktioniert schon irgendwie", sagte Stäker. Dass es Probleme gebe, werde nicht zugegeben.