25-Jähriger durch Messerstich in Oberkörper verletzt

Berlin. Ein Unbekannter soll einem 25-Jährigen in Berlin-Hellersdorf unvermittelt mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Der Verletzte kam in der Nacht zum Donnerstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei nicht in Lebensgefahr; die Wunde wurde als oberflächlich beschrieben. Der Angreifer soll den 25-Jährigen nach ersten Erkenntnissen in der Kastanienallee angesprochen haben, bevor er zustach und flüchtete. Zu Hintergründen der Tat wurden zunächst keine Angaben gemacht, die Ermittlungen dazu laufen bei der Kriminalpolizei.

( dpa )