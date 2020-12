Wetter in Berlin: Schnee am Neujahrstag erwartet

Mit Schnee bedeckt ist eine der Figuren des Neptun-Brunnens. Wird es an Neujahr in Berlin so aussehen wie auf der Aufnahme auf dem März 2018?

Das neue Jahr 2021 startet in Berlin und Brandenburg voraussichtlich mit Schnee. Das sagen die Wetterexperten des DWD voraus.

Wetter Schnee am Neujahrstag in Berlin und Brandenburg erwartet

Potsdam/Berlin. Das neue Jahr 2021 startet in Berlin und Brandenburg voraussichtlich mit Schnee. Nach Angaben vom Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es am Neujahrstag viele Wolken und zeitweise Schnee oder Schneeregen geben. Nur in der Niederlausitz rechnen die Meteorologen mit Auflockerungen. Die Maximalwerte steigen auf ein bis vier Grad an.

Für den Sonnabend erwarten die Wetterexperten viele Wolken - zwischen Prignitz und Uckermark könne es zudem sehr neblig werden. Die Sonne lässt sich nur in der Niederlausitz kurz blicken. Mit Niederschlag sei bei Temperaturen zwischen null und drei Grad nicht zu rechnen.

Für den Silvestertag sagte der DWD vor allem im Süden Brandenburgs ein paar Sonnenstrahlen sowie drei bis fünf Grad voraus.

Der Wetterbericht für Berlin und Brandenburg im Überblick:

Am Donnerstag neben vielen Wolken vorübergehend Aufheiterungen, vor allem im Süden Brandenburgs. Meist trocken. Temperaturanstieg auf 3 bis 5 Grad. Schwacher Südwestwind, im Tagesverlauf auf Südost bis Süd drehend. In der Nacht zum Freitag zunehmend stark bewölkt bis bedeckt, vor allem zwischen Prignitz und Fläming gebietsweise Regen oder Schneeregen. Im Verlauf teils in Schneefall übergehend und langsam ostwärts vorankommend. Tiefstwerte von 0 bis -3 Grad. Streckenweise Glätte. Schwacher Südostwind.

Am Freitag (Neujahr) viele Wolken, gebietsweise Schneeregen oder leichter Schneefall. Am Nachmittag allmählich nordwärts abziehend und bereits vielerorts niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 0 bis 3 Grad. Schwacher Wind, im Tagesverlauf von Südost auf Südwest drehend. In der Nacht zum Sonnabend stark bewölkt, vorübergehend Auflockerungen. Im Verlauf gebietsweise Dunst oder Nebel. Meist niederschlagsfrei, stellenweise etwas Schneeregen oder Schneegriesel. Stellenweise Glätte. Tiefsttemperatur -1 bis -3 Grad. Schwachwindig.

Am Sonnabend starke Bewölkung, teils hochnebelartig bedeckt. Im Tagesverlauf vorübergehend Aufheiterungen. Am Abend wieder Bewölkungsverdichtung. Trocken. Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag verbreitet hochnebelartig bedeckt. Zunächst weitgehend niederschlagsfrei. Erst gegen Morgen von Polen aufkommender Regen oder Schneeregen, teils Schnee. Streckenweise Glättegefahr. Tiefstwerte -1 bis -3 Grad. Schwacher Nordostwind.

Am Sonntag geschlossene Bewölkung, teils neblig-trüb. Zeitweise Schneeregen, Regen oder Schnee. Streckenweise Glätte, teils gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur zwischen 0 und 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Montag bedeckt, gelegentlich Schneeregen, Schnee oder teils gefrierender Regen. Tiefsttemperatur 0 bis -2 Grad. Streckenweise Glätte. Schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind.

