Wettervorhersage: Leichter Schnee zu Neujahr in Berlin und im Umland

Mit Schnee bedeckt ist eine der Figuren des Neptun-Brunnens. Wird es an Neujahr in Berlin so aussehen wie auf der Aufnahme auf dem März 2018?

Das neue Jahr 2021 startete in Berlin und Brandenburg in manchen Regionen mit Schnee. Das sagen die Wetterexperten des DWD voraus.

Potsdam/Berlin. Am Neujahrsmorgen dürften einige Menschen in Berlin und Brandenburg mit Schneefall vor dem Fenster aufgewacht sein. Im Berliner und Potsdamer Raum schneite es leicht, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen sagte. Bei Temperaturen von über 0 Grad sei der Schnee in der Hauptstadt aber nicht liegen geblieben. Vor allem in der Region zwischen dem Spreewald und Frankfurt (Oder) im Osten Brandenburgs habe sich aber eine Schneedecke gebildet. Auch in den Landkreisen Teltow-Fläming und Märkisch-Oderland soll es geschneit haben.

Der Freitag bleibt laut DWD-Prognose bewölkt bei maximalen Temperaturen von 1 bis 4 Grad. Das Niederschlagsgebiet mit Regen, Schneeregen und geringfügigem Schneefall ziehe in Richtung Polen ab. Die Prignitz bleibe meist trocken. In der Nacht könne es stellenweise glatt werden durch überfrierende Nässe.

Auch am Sonnabend soll es zunächst stark bewölkt werden, dafür aber trocken bleiben. Später könne es im Berliner Raum und im Süden Brandenburgs noch auflockern. Die Höchstwerte: 1 bis 3 Grad.

Der Sonntag bleibt den Experten zufolge unter einer geschlossenen Wolkendecke, und es wird etwas kälter. Zeitweise könne es Schneeregen, Regen oder etwas Schnee geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad.

Der Wetterbericht für Berlin und Brandenburg im Überblick:

Am Freitag (Neujahr) bewölkt bis bedeckt und gebietsweise leichter Regen, im Osten anfangs noch öfters Schneeregen oder geringfügiger Schneefall. Am Nachmittag nach Osten verlagernde und weitgehend nach Polen abziehende Niederschläge. Am Abend allenfalls noch einzelne Regenschauer. Temperaturanstieg auf 1 bis 4 Grad. Schwacher Wind, von Südost auf Südwest drehend. In der Nacht zum Sonnabend neben starker Bewölkung vorübergehend Auflockerungen. Im Verlauf gebietsweise Dunst oder Nebel. Überwiegend niederschlagsfrei. Streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe oder Reifablagerungen. Tiefsttemperatur 0 bis -3 Grad. Schwachwindig.

Am Sonnabend zunächst starke Bewölkung, teils hochnebelartig bedeckt. Im Tagesverlauf Aufheiterungen, vor allem im Berliner Raum und im Süden Brandenburgs. Am Abend allmählich wieder Bewölkungsverdichtung und Bildung erster Nebelfelder. Trocken. Höchstwerte zwischen 1 und 3 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag verbreitet Dunst, Nebel oder hochnebelartige Bewölkung. Weitgehend niederschlagsfrei, erst gegen Morgen in der Niederlausitz aufkommender Regen oder Schneeregen, teils etwas Schnee. Tiefstwerte -1 bis -3 Grad. Streckenweise Glätte. Schwacher Nordostwind.

Am Sonntag geschlossene Bewölkung, teils neblig-trüb. Zeitweise Schneeregen, Regen oder etwas Schnee. Streckenweise Glätte, teils gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Höchsttemperatur zwischen 0 und 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Montag bedeckt, gelegentlich Schneeregen, etwas Schnee oder teils gefrierender Regen. Tiefsttemperatur +1 bis -1 Grad. Streckenweise Glätte. Schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind.

Am Montag bedeckt und neblig-trüb. Zeit- und gebietsweise leichter Schneeregen, Regen oder auch Schnee. Höchstwerte um 2 Grad. Schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Dienstag dichte Bewölkung und zeitweise leichter Regen, Schneeregen oder geringfügiger Schneefall. Tiefsttemperatur 0 bis -2 Grad. Schwacher Nordostwind.

