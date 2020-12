Mit Mut und Zuversicht ins Jahr 2021

Was für ein Jahr! Vor zwölf Monaten, am 1. Januar 2020, als wir um Mitternacht auf das neue Jahr angestoßen haben, da habe ich mich sehr gefreut auf das, was vor uns lag. Ein Kurzausflug zur Eröffnung der Deutschen Oper in Prag noch im Januar, dann ein Strandurlaub in Thailand Ende Februar, ein großes Sommerfest mit Freunden und Familie war geplant, zwei Hochzeitseinladungen gab es auch schon. Und ich fand die Zahl so schön – 2020, was kamen da für schöne Daten auf uns zu – angefangen beim 02.02.2020 oder dem 20.02.2020. Das versprach so viel. Doch dann kam alles ganz anders, und nur wenig wurde schön.

Die Corona-Pandemie, die sich ab Februar in ganz Europa, dann auch in Deutschland und weltweit ausbreitete, hat uns alle sehr mitgenommen. Viele Menschen sind an dieser Virusinfektion schwer erkrankt, so viele Menschen auf der ganzen Welt gestorben, allein in Berlin sind inzwischen mehr als 1200 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis beklagen wir den Tod geliebter Menschen, die Krankheit nimmt schon lange keiner mehr leicht oder vergleicht sie mit einer Grippe. Auch wenn, zum Glück, viele Betroffene die Corona-Infektion glimpflich überstanden haben.

Wir haben uns an vieles in Berlin gewöhnt

In Berlin haben wir uns in den vergangenen zehn, elf Monaten an vieles gewöhnt. Ans Arbeiten im Homeoffice, dort, wo es den Arbeitgebern und Beschäftigten möglich ist, an Kinderbetreuung zu Hause und Homeschooling, auch wenn es hier, bei der Digitalisierung der Schulen, wohl mit am meisten zu tun gibt. An Wochen ohne Restaurant- und Bar-Besuche, ohne Tanz und Party, ohne Theater, Kino und Kultur. Auch mir sind diese Wochen und Monate ohne direkte berufliche und private Kontakte sehr schwer gefallen, auch ich habe immer mal wieder gesagt „Ich will mein altes Leben zurück“, aber mit Blick auf das neue Jahr, auf den Impfstoff und weitere Vakzine, die kurz vor der Zulassung stehen, da halten meine Familie und Freunde und auch ich durch.

Mit Mut und Zuversicht, so sollten wir alle in das neue Jahr starten. 2021 wird ganz bestimmt anders als dieses schlimme Jahr, es wird gerade in den ersten Monaten, in denen die Infektionszahlen noch steigen, in denen es noch nicht genug Impfstoff für alle gibt, auch schwierig. Aber meist genügt schon der Blick zurück, auf die Geschichte des letzten Jahrhunderts, auf das, was die Berliner in den vielen schrecklichen Jahren so alles durchgestanden haben, um zu wissen: Wir fürchten uns nicht, wir halten das aus – und wir halten durch.

Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, vor allem viel Gesundheit.

Ihre Christine Richter, Chefredakteurin