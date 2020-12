Die Mühlendammbrücke über die Spree in Mitte soll neu gebaut werden.

Kurz vor dem Jahresende erteilt der Senat Förderzusagen unter anderem für die Mühlendammbrücke und das Airport-Gelände in Tegel.

Investitionen 100 Millionen Euro für neue Infrastrukturprojekte in Berlin

Berlin. Vor dem Jahreswechsel hat der Berliner Senat die Förderzusagen für zahlreiche wichtige Infrastrukturprojekte in Berlin erteilt. Insgesamt fließen für die Vorhaben Mittel in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro aus dem Topf der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (kurz GRW), wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft der Berliner Morgenpost mitteilte. Die GRW-Mittel gelten als das wichtigste Wirtschaftsförderinstrument in Berlin. Die Bundesförderung wird vom Land zur Hälfte mitfinanziert.

Das Geld gibt es demnach für zahlreiche Brücken und Straßen, mit denen auch Gewerbegebiete erschlossen werden. Unter anderem wird damit der Ersatzneubau der Mühlendammbrücke über die Spree in Mitte und der Ersatzneubau der Südlichen Blumberger-Damm-Brücke in Marzahn-Hellersdorf sowie eine Erschließungsstraße für das geplante Technologie- und Gründerzentrum FUBIC in Steglitz-Zehlendorf finanziert.

Geld auch für barrierefreien Ausbau des alten Turms der Gedächtniskirche

GRW-Geld gibt es auch für die verkehrliche Erschließung und Anbindung geplanter Gewerbeflächen am ehemaligen Flughafen Tegel und den geplanten barrierefreien Ausbau des alten Turms der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in der City West. „Für Berliner Unternehmen und potenzielle Ansiedlungen wird Berlin dadurch noch attraktiver“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit Blick auf die Zuschüsse.

Die GRW-Förderung gibt es seit 30 Jahren in Berlin. Bislang seien nach Angaben der Wirtschaftsverwaltung mehr als 5,2 Milliarden Euro aus dem Programm bereitgestellt worden. Dieses Geld hätten einerseits Berliner Unternehmen erhalten, die durch einen Investitionskostenzuschuss ihren Betrieb erweitern und ausbauen konnten. Aber auch in die wirtschaftsnahe Infrastruktur sei investiert worden.