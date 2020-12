Solche Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben. Das große Feuerwerk am Brandenburger Tor ist abgesagt.

Wie dürfen die Berliner an Silvester ins neue Jahr feiern, was ist verboten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Silvester Das gilt an Silvester 2020 in Berlin

Berlin. Silvester in Berlin wird in diesem Jahr von der Corona-Pandemie geprägt. Die Landesregierung will Menschenansammlungen und volle Notaufnahmen vermeiden. Die angespannte Situation in den Krankenhäusern solle nicht weiter strapaziert werden, so die Begründung. Feuerwehr und Polizei bereiten sich dennoch auf einen Ausnahmezustand in der Neujahrsnacht vor. Rund 3000 Polizisten sollen unter anderen die 56 Böllerverbotszonen in der Stadt kontrollieren. Zudem gelten für die Berlinerinnen und Berliner weiterhin die Kontaktbeschränkungen. Außerdem gilt das Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Anstoßen mit Nachbarn oder Freunden auf der Straße ist nicht erlaubt. Doch wie darf man Silvester 2020 überhaupt feiern? Die Berliner Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie viele Menschen dürfen zusammen Silvester feiern?

An Neujahr gibt es in Berlin keine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen. Am 31. Dezember und 1. Januar dürfen sich fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen, wobei Kinder bis zu zwölf Jahren nicht mitgezählt werden. Auch vor der Haustür sind Treffen mit mehreren Menschen untersagt. Zudem gilt an den beiden Tagen in Berlin ein Versammlungsverbot. Am Mittwochmorgen hat das Verwaltungsgericht Berlin einen entsprechenden Eilantrag abgelehnt. Die Antragstellerin hatte für Silvester eine Versammlung am Brandenburger Tor geplant und war rechtlich gegen das Verbot vorgegangen. Das Gericht teilte mit, das Versammlungsverbot sei in der Verordnung hinreichend begründet und auch sonst formell rechtmäßig.

Dürfen Verwandte an Silvester zu Besuch kommen?

Grundsätzlich ja. Aber auch für Besuche von Verwandten gelten die Regeln der Kontaktbeschränkungen. Allerdings dürfen Verwandte bei notwendigen privaten Besuchen, etwa zum Pflegen von Verwandten, in Hotels oder Pensionen übernachten. Touristische Übernachtungen bleiben in Berlin hingegen weiterhin verboten.

Was ist mit der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor?

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Regeln aus. Der Ort ist eine von 56 Böllerverbotszonen in der Stadt, in denen auch der Aufenthalt untersagt ist. Einer ZDF-Sprecherin zufolge hat das Bezirksamt Mitte zwar ein großes Feuerwerk am Brandenburger Tor genehmigt, aber es werde keines geben. Stattdessen plant das ZDF die Fernsehshow "Willkommen 2021" mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner am Brandenburger Tor. Sie soll zwischen 21.45 Uhr und 0.30 Uhr im Fernsehen zu sehen sein. Zu den Gästen gehören unter anderen Schlagerstar Jürgen Drews. Die Show muss ohne Publikum stattfinden. Damit sich keine Ansammlungen bilden, hat die Polizei angekündigt, vor Ort präsent zu sein.

Was ist mit anderen großen Feuerwerken in der Hauptstadt?

Auch die Feuerwerke am Europa-Center in Charlottenburg und auf der Zitadelle Spandau fallen dieses Silvester wegen der Corona-Pandemie aus.

Wo ist das Böllern verboten?

Böllern ist nicht grundsätzlich verboten. Die Berliner Innenverwaltung veröffentlichte eine Liste mit 56 Verbotszonen. In denen ist das Zünden von Pyrotechnik aller Art verboten. Zu den Zonen gehören Teile der Sonnenallee und der Karl-Marx-Straße, die Altstadt Spandau, der Simon-Dach-Kiez und der Wrangelkiez. Hinzu kommen große Plätze wie der Potsdamer Platz, und auch der Breitscheidplatz. Zudem ist das Böllern am Brandenburger Tor untersagt. In den Verbotszonen ist auch der Aufenthalt verboten. Die vollständige Liste finden Sie hier: Liste der Böllerverbotszonen in Berlin

Dürfen Berlinerinnen und Berliner Feuerwerke auf ihren Privatgrundstücken oder Gärten zünden?

Auf Privatgrundstücken ist das Zünden von Feuerwerken und Böllern erlaubt. Allerdings gilt in Berlin ein striktes Verkaufsverbot von Böllern und Feuerwerken.

Darf ich Böller kaufen?

Bundesweit herrscht ein Verkaufsverbot von Feuerwerk. Konkret verbietet das Bundesinnenministerium Feuerwerke der Kategorie F2, also das klassische Silvesterfeuerwerk wie Raketen, Knaller oder Batterien. In Berlni ist zudem der Verkauf von vergleichsweise harmlosen Artikeln wie Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk verboten. Das wurde am Mittwoch von mehreren Senatsverwaltungen klargestellt. Zudem wurde darauf verwiesen, dass dieses Kleinstfeuerwerk der Kategorie 1 in den 56 ausgewiesenen Böllerverbotszonen ebenso wie klassisches Feuerwerk nicht verwendet werden darf.

Darf ich Feuerwerk aus dem vergangenen Jahr benutzen?

Ja, aber nur auf dem eigenen Grundstück, privaten Flächen oder in den Gebieten, die nicht zu den 56 Verbotszonen in Berlin zählen.

Darf ich um Mitternacht mit Freunden auf der Straße zusammenkommen?

Schwierig. Eine Ausgangssperre gibt es in der Hauptstadt zwar nicht. Aber es gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Hält man sich daran, ist es theoretisch möglich. Aber Berlinerinnen und Berliner sollen die Wohnungen nur noch aus „triftigen Gründen“ verlassen. Darunter zählen etwa Bewegung im Freien, Gassi gehen mit dem Hund oder Arztbesuche. Außerdem ruft die Landesregierung dazu auf, Kontakte zu vermeiden, wo es möglich ist. Eine sicherere Variante sind Videocalls oder Anrufe, um Freunden ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Darf ich mit meinen Nachbarn anstoßen?

Eher Nein. Die Berliner sind dazu angehalten, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem dürfen sich nur maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten sehen. Bei Kontakten zu anderen außerhalb des eigenen Haushaltes und der Besucher sollen Mindestabstände von 1,5 Metern eingehalten werden. Theoretisch kann man mit Nachbarn anstoßen, wenn die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden und man sich auf privaten Flächen trifft.

Gilt das Alkoholverbot im öffentlichen Raum auch an Silvester?

Ja. Laut Verordnung ist der Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum verboten. Über Silvester wird der Verkauf von Alkohol sogar verschärft. Von 31. Dezember, 14 Uhr, bis 1. Januar, 6 Uhr, darf in Berlin kein Alkohol verkauft werden. Ein Sekt zum Anstoßen auf der Straße ist verboten.

Wer kontrolliert die Verbote an Silvester?

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte dem RBB, dass die Polizei mit 2900 Beamten in der Silvesternacht unterwegs sein werde. Auch ein Polizeihubschrauber soll in der Nacht im Einsatz sein. Die Polizei will das Böllerverbot in den 56 Zonen kontrollieren und illegale Versammlungen unterbinden. Einer Polizeimeldung zufolge liegt der Fokus zusätzlich auf der Sicherung des Regierungs- und Parlamentsviertels sowie der Gewährleistung der ZDF-Fernsehproduktion am Brandenburger Tor.

Werden Verstöße an Silvester bestraft?

Ja. Laut Berliner Polizei können Böller, die in Verbotszonen gezündet werden, teuer werden – bis zu 1000 Euro.