Union verleiht Ersatztorhüter Moser nach Klagenfurt

Berlin. Der 1. FC Union Berlin verleiht erneut Torwart Lennart Moser. Der Ersatzkeeper wird für das kommende halbe Jahr für den österreichischen Fußball-Zweitligisten Austria Klagenfurt aktiv sein, teilte Bundesligist Union am Mittwoch mit. Vor der Leihe hatte Union den zum Sommer auslaufenden Vertrag des 21 Jahre alten Schlussmannes um zwei Jahre verlängert.

Der seit 2010 zu Union gehörende Moser war bereits in der vergangenen Spielzeit zunächst an den Regionalligisten Energie Cottbus, dann zum belgischen Erstligisten Cercle Brügge gewechselt. Unter dem damaligen Trainer Bernd Storck hatte Moser mit starken Paraden Brügge den Klassenverbleib gesichert.

In Klagenfurt wird Moser mit dem ehemaligen Wolfsburger Philip Menzel um Einsätze kämpfen. Trainer in Klagenfurt ist Peter Pacult. Der frühere Stürmer von 1860 München wurde vor zwei Wochen verpflichtet und soll mit Klagenfurt in die erste Liga aufsteigen.