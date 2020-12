Es fehlt nur noch genügend Impfstoff

Das Impfzentrum in der Arena in Treptow.

Berlin. „Das ist ein extrem schwieriges Projekt, das größte meines Lebens“, hat Detlef Cwojdzinski gerade gesagt, da erreicht die Nachricht auch das Impfzentrum in der Arena Treptow: Berlin wird die für die erste Januarwoche avisierten Dosen des begehrten Impfstoffes von Biontech und Pfizer nun doch nicht bekommen.

Und wieder muss der oberste Organisator der Berliner Corona-Impfzentren, der seit Jahrzehnten Projekte in Krisenzeiten steuert, umplanen. Man müsse flexibel sein und sich immer auf neue Lagen einstellen, sagt Cwojdzinski. An den fünf Hilfsorganisationen Rotes Kreuz, Malteser, DLRG, ASB und Johanniter, die zusammen die sechs Berliner Impfzentren betreiben, liegt es nicht, wenn es mit dem Impfen nicht so schnell voran geht wie erhofft. „Das sind die Impfstofflieferanten“, maulen die Männer im Hintergrund. Erst versprächen sie Mengen, die sie dann nicht bringen könnten. Die wollten nur die Preise hochtreiben, mutmaßt einer. Immerhin, so heißt es, sei der Impfstoff, den sie am 4. Januar einsetzen wollen, bereits in der Stadt.

Im Impfzentrum warten die Helfer in Kompaniestärke

In der Arena Treptow warten die Helfer in Kompaniestärke, um sich um die ersten Impflinge zu kümmern. 150 Helfer sind dort, um Menschen wie Jaqueline Mandel zu betreuen. Die Altenpflegerin aus Ahrensfelde gehört zu den 700 „Impfgästen“, die am Mittwoch die Arena aufsuchten. Sie sei zunächst skeptisch gewesen, sagt sie, aber ihr Mann, der auch in der Pflege arbeitet, habe sich schon am Vortag den Piekser abgeholt. Dann habe auch sie sich über ihren Arbeitgeber Caritas einen Termin besorgt. „Alles problemlos, ich habe keine Beschwerden“, sagt Mandel, während sie in der Beobachtungszone wartet, ob sich nicht doch eventuelle Komplikationen einstellen.

Über Silvester, Neujahr und das folgende Wochenende wird Berlins bisher einziges Impfzentrum erstmal wieder geschlossen. Dass das über den Jahreswechsel passieren sollte, sei immer klar gewesen, berichtete am Mittwoch Mario Czaja, Präsident des Roten Kreuzes Berlin. Auch das Wochenende nicht zu öffnen sei „nachvollziehbar“. Für die Impfzentren sei in den ersten Tagen weniger Impfstoff vorhanden als geplant, so der frühere Gesundheitssenator. Das liege daran, dass seine Nachfolgerin Dilek Kalayci (SPD) statt 32 nun doch 60 mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime geschickt hat, um dort die besonders gefährdeten Menschen zu schützen. Insgesamt, so Czaja, seien in Berlin an den ersten drei Tagen der Kampagne mehr Menschen geimpft worden als vorgesehen gewesen sei. Dazu gehören auch viele der Mitarbeiter in den Zentren selber.

Im ersten Schritt werden Über-90-Jährige eingeladen

Schon vor der schlechten Botschaft der ausfallenden Wochenlieferungen hatten sich Gesundheitsverwaltung und Hilfsorganisationen auf eine Planänderung eingestellt. Statt gleich die fast 200.000 Menschen umfassende Gruppe der über 80-Jährigen zur Impfung einzuladen, sollen im ersten Schritt nur die etwas mehr als 18.000 über 90 Jahre alten Berlinerinnen und Berliner in die Arena kommen. Die jüngeren Altersgruppen kommen danach an die Reihe. Die ersten Einladungsschreiben seien raus, hieß es am Mittwoch, man rechnet mit ersten Terminen am Montag. Neu ist auch, dass die hochbetagten Menschen auf Kosten des Senats mit Taxen aus der ganzen Stadt nach Treptow gefahren werden sollen.

Den Auftrag, das zu organisieren, hätten die Hilfsorganisationen am Dienstag erhalten und verhandelten jetzt mit der Taxi-Innung, wie das gehen soll, sagte der für Finanzen und Verträge zuständige DRK-Mann Wolfgang Kast. Alle Impfkandidaten bekommen ein Schreiben der Senatsverwaltung mit einer Telefonnummer, über die sie einen Termin vereinbaren sollen. Dieser Brief soll den Taxifahrern als Beleg dienen. Wenn sie die alten Leute an der Arena abgesetzt haben, bekommen sie für die Hinfahrt einen üblicherweise für die Abrechnung von Krankenfahrten genutzten gelben Zettel. Für die Rückfahrt bekommen die geimpften Senioren dann wieder einen solchen Schein. Das DRK rechnet mit den Taxiunternehmen ab und holt sich das Geld vom Senat zurück. Er würde sehr empfehlen, Taxigutscheine auch für später zu ladende Senioren beizubehalten, sagte DRK-Präsident Czaja.

Menschen sollen eins zu eins betreut werden

Sobald die Impfkandidaten an der Arena ankommen, sollen Freiwillige und andere Mitarbeiter mindestens eine Eins-zu-eins-Betreuung für die Menschen gewährleisten und sie persönlich durch die Registrierung, die Aufklärungsgespräche, den eigentlichen Impfvorgang und das beobachtete Warten lotsen. „Wir sehen die Impfgäste ganzheitlich“, sagte Marianne Filler von den Maltesern, die als Ausbildungsleiterin mit ihrem Team das Trainingsmaterial für die vielen Hundert Beteiligten entwickelt hat.

Noch stehen fünf Impfzentren in den ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof, im Velodrom, in der Messe und im Eisstadion Wedding auf „Stand by“. Sobald das Einladungswesen funktioniere und genügend Impfstoff verfügbar sei, könne man dort loslegen, versicherten die Organisatoren. Die ersten Betriebstage in der Arena hätten noch einmal wichtige Erkenntnisse gebracht, hieß es. So wurde der Bereich ausgeweitet, in dem die Pharmazeuten von Bayer und Berlin Chemie den sensiblen Impfstoff für die Ärzte vorbereiten. Der Impfstoff sei eine „Diva“, zitierte Czaja die Fachleute. Um die Kapazitäten in der Arena auf die geplanten 3300 Impfungen täglich zu bringen, müssen dort bei Volllast nun 16 statt acht Pharmazeuten die Dosen vorbereiten. Aus einer Ampulle könne man fünfeinhalb Impfungen gewinnen, das dauere aber pro Vorgang zwei bis drei Minuten.

Die Krisenbewältigungsprofis wie Cwojdzinski oder der für die Arena zuständige Präsident des DRK-Kreisverbandes Müggelspree Jens Quade sehen das Hin- und Her um die Impfstoffliegerungen zwar nicht gerne, bleiben aber gelassen. Es sei normal, dass es bei einem Projekt dieser Größe knirscht. „Wir müssen das jetzt in eine Regelmäßigkeit bringen für die nächsten Wochen.“