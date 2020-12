IBB blickt mit etwas Optimismus ins neue Jahr

Berlin. Trotz des neuerlichen Lockdowns blickt die Investitionsbank Berlin (IBB) leicht optimistisch auf das neue Jahr und rechnet mit einer Erholung bei der Wirtschaftsleistung in der Hauptstadt. Der wirtschaftliche Abschwung während der zweiten Corona-Pandemie-Welle sei nicht mehr so stark wie in den ersten beiden Quartalen mit jeweils rund fünf Prozent, da die Einschränkungen weniger Unternehmen betreffen und die globalen Liefer- und Logistikketten kaum beeinträchtigt sein würden, so die IBB in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Für das Jahr 2020 prognostizieren die IBB-Volkswirte demnach insgesamt einen Rückgang des Berliner Bruttoinlandsprodukts, also des Gesamtwerts aller Waren und Dienstleistungen, um bis zu sechs Prozent. Für das Jahr 2021 könnte dann den Berechnungen zufolge ein Wachstum von vier Prozent erreicht werden. Erst im Jahr 2022 dürfte allerdings das wirtschaftliche Niveau des Jahres 2019 wieder erklommen werden.

Gastronomie leidet stark unter der Corona-Krise

„Die wirtschaftliche Erholung wird sich weiter ins Jahr 2021 verschieben, denn aufgrund der wieder stärkeren Beschränkungen des öffentlichen Lebens geht Konsum verloren und werden Investitionen aufgeschoben. Unabhängig davon werden die Mitarbeiter der IBB weiterhin ihre ganze Energie daran setzen, die staatlichen Förderprogramme zügig umzusetzen“, ließ sich IBB-Vorstandschef Jürgen Allerkamp zitieren. Der Senat hatte mithilfe der Förderbank bereits nach dem ersten Lockdown im Frühjahr milliardenschwere Hilfen für die Berliner Unternehmen aufgelegt. Direkte Zuschüsse erhalten die Betriebe nun auch vom Bund.

Die Branchen sind der IBB zufolge bislang unterschiedlich stark von der Corona-Krise betroffen. Besonders hart ist es für die Gastronomie. Im Zeitraum Januar bis September sanken die Umsätze im Berliner Gastgewerbe der IBB zufolge bereits um 44,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für Berlin hat das deswegen besondere Folgen, weil das Gastgewerbe und der Bereich Kunst, Erholung und Unterhaltung mit 2,5 Prozent beziehungsweise 6,2 Prozent einen überdurchschnittlich hohen Anteil an der Wirtschaftsleistung der Stadt haben. Bundesweit liegt der Anteil der beiden Branchen hingegen nur bei 1,6 und 3,8 Prozent.

Umsätze in der Industrie nur leicht rückläufig

Auch die Industrie in Berlin sei nicht immun gegen die Auswirkungen der Krise gewesen. Die gute Auftragslage der traditionell starken Pharma- sowie der Elektroindustrie hätte den Absturz laut IBB allerdings etwas abgefedert. Die Umsätze der Industrieunternehmen fielen bis Oktober 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur um 1,1 Prozent, in Deutschland dagegen um 11,1 Prozent. Auch die Berliner Exporte sanken aufgrund von Störungen in internationalen Lieferketten während der ersten Pandemie-Welle und der gesunkenen Nachfrage von Januar bis Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um eine Milliarde Euro (minus 7,9 Prozent). In Deutschland brachen die Exporte sogar um 11,2 Prozent ein.

Die Krise habe der IBB zufolge aber auch die Widerstandsfähigkeit vieler spezialisierter Berliner Wirtschaftszweige gezeigt. Insbesondere die Gesundheits- und die Digitalwirtschaft sowie einige freiberufliche und technische Dienstleistungen hätten deutlich steigende Umsätze verzeichnen können. Ebenso stemmten sich Post- und Kurierdienste (plus 13,3 Prozent), Architekturbüros und Labore (plus 5,2 Prozent) sowie Unternehmensberatungen (plus 8,1 Prozent) gegen den Trend. Auch im Bauhauptgewerbe stiegen die Umsätze im Zeitraum Januar bis Oktober um 8,3 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.

Robust zeigte sich trotz Pandemie auch der Berliner Arbeitsmarkt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im September im Jahresvergleich noch einmal um 8598 auf 1,56 Millionen gestiegen. „Damit liegt der Berliner Arbeitsmarkt auch in dieser Krise mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent weiter an der Spitze aller Bundesländer und ein Prozentpunkt über dem bundesdeutschen Schnitt“, schrieben die IBB-Volkswirte.

Prognose sieht fast 22.000 neue Jobs im neuen Jahr in Berlin

Anlass zu vorsichtigem Optimismus bietet auch der noch unveröffentlichte Arbeitsmarktmonitor, den die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg Mitte November in Zusammenarbeit mit den regionalen Wirtschaftsverbänden erstellt hatte. Die Erhebung liegt der Berliner Morgenpost vor.

Demnach könnte es der Umfrage zufolge sogar einen deutlichen Aufbau von neuen Jobs im Jahr 2021 geben. Laut der Befragung könnten in Berlin 21.735 neue Jobs entstehen. Das würde einem Plus von 1,8 Prozent entsprechen. Mit deutlichen Zuwächsen wird in den Branchen Kommunikationsdienstleistungen (plus 6207 Jobs), Erziehung und Unterricht (plus 4200), Gesundheitsweisen (plus 2138) und Sozialwesen (plus 1694) gerechnet. Einbrüche werden hingegen im Gastgewerbe (minus 2120 Jobs), bei den wirtschaftlichen Dienstleistungen (minus 490) sowie im Bereich Schifffahrt und Luftfahrt (minus 215) erwartet.

Berlin Partner: Zahlen machen Mut für Weg aus der Krise

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) weist auf die Unsicherheit der Prognose hin, trägt die Ergebnisse generell aber mit. Im Einzelhandel etwa geht sie davon aus, dass der Online-Handel ein Treiber des Beschäftigungswachstums sein wird und mögliche Negativentwicklungen im stationären Handel kompensieren könnte. Auch die Digitalwirtschaft könnte ihre Rolle als Wachstumstreiberin ausbauen, so die IHK. Ebenso sieht die Kammer im Bau, in der Gesundheitswirtschaft sowie bei Bildung und Erziehung gute Beschäftigungschancen. „In diesen Branchen stellt sich daher eher die Frage, woher die Fachkräfte kommen, für die Stellen zur Verfügung stehen“, sagte eine IHK-Sprecherin.

Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke sagte, die Zahlen des Arbeitsmarktmonitors seien auch ein Beleg für die Widerstandsfähigkeit der Berliner Wirtschaft in der Krise: „Wenngleich die spektakuläre Prognose der Regionaldirektion auch ein bisschen ein Blick in die Glaskugel ist: Sie macht Mut für den Weg aus der Krise. Und sie belegt, dass in Berlin an den richtigen Antworten auf die aktuellen Fragen gearbeitet wird“, erklärte er.