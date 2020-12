Parzinger: Stiftung hat mehr Kraft als Einzel-Einrichtungen

Hermann Parzinger blickt in die Kamera.

Berlin. Bei der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz muss aus Sicht ihres Präsidenten Hermann Parzinger die internationale Bedeutung der Einrichtung berücksichtigt werden. "Fest steht, in kultur- und wissenschaftspolitischen Debatten haben wir als Stiftung ein anderes Gewicht als etwa eine unserer Einrichtungen", sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das zeigt sich auch in der internationalen Zusammenarbeit, wir sind auch ein wichtiger außenkulturpolitischer Akteur."

Als Beispiel nannte Parzinger die Entwicklung von Museumskonzepten in Ägypten oder die Zusammenarbeit mit Russland. "Auch die Provenienzforschung führt zu mehr internationalem Austausch." Zudem übernehme die Stiftung gesamtstaatliche Aufgaben etwa durch das Institut für Museumsforschung, das Rathgen Forschungslabor oder die Geschäftsstelle der Deutschen Digitalen Bibliothek.

Zu der von Bund und Ländern getragenen Stiftung mit rund 2000 Mitarbeitern gehören etwa die Staatlichen Museen Berlins, deren 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten präsentiert werden. Eine Analyse des Wissenschaftsrates zufolge ergeben sich durch die Dachkonstruktion der Stiftung unklare Entscheidungsprozesse. Die Sammlungen von Weltrang schöpfen demnach das Potenzial nicht hinreichend aus.

Aus Sicht Parzingers geht die Reformarbeit gut voran. "Es gibt in der Politik, bei den Trägern der Stiftung, in der Mitarbeiterschaft, bei den Leitungskräften eine große Bereitschaft, dies als Chance zu nutzen, um die Stiftung neu aufzustellen."

Ein Knackpunkt ist die Dachkonstruktion. "Es geht dabei, wie bei einem großen Wirtschaftsunternehmen eben auch, um das Verhältnis von Zentralität und Dezentralität", sagte Parzinger. "Ich gehe davon aus, dass es ohne eine Art Dachkonstruktion nicht gehen wird, will man den Verwaltungsaufwand nicht überbordend werden lassen." Zu denken sei dabei etwa an Auftragsvergabe, Digitalisierung, Justiziariat als entlastender zentraler Service. "Entscheidend wird aber auch sein, wie dabei gleichzeitig die Autonomie der einzelnen Häuser gestärkt und erweitert werden kann. Beides muss gleichzeitig gelingen."

Neben der fachlichen Autonomie der Einrichtungen sei die Frage, in welchen Konstellationen sich Gestaltungsspielräume erweitern ließen. "Wirtschaftliche Autonomie allein vergrößert den Kuchen ja noch nicht, der uns zur Verfügung steht", sagte Parzinger. "Wenn man die strukturell unterfinanzierte Stiftung neu aufstellen will, dann muss man sie auch finanziell und personell angemessen ausstatten."