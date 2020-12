Innung fordert Neuregelung für Taxi-Zulassung am BER

Berlin. Es sind keine einfachen Zeiten für Berlins Taxifahrer. In den vergangenen Monaten kamen kaum Touristen nach Berlin. Auch Messen oder Kongresse fanden nicht statt. Menschen, die in der Stadt leben, bewegten sich zudem weniger als sonst von einem Ort zum anderen. Taxifahrer treffen diese Entwicklungen direkt. Die Innung des Berliner Taxigewerbes schätzt, dass inzwischen rund 1000 Fahrer aufgegeben haben. Von vormals 8000 seien nun noch etwas mehr als 7000 Fahrer aktiv, sagte der Innungs-Vorsitzende Leszek Nadolski (55) der Berliner Morgenpost. „Ich gehe davon aus, dass pro Tag zwei bis drei Taxen abgemeldet werden. Wir sehen die Tendenz, dass viele Unternehmen aufgeben“, so Nadolski weiter.

Angesichts dieser Entwicklung rückt die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts im Streit um die Zulassung von Berliner Taxen am Hauptstadtflughafen BER fast in den Hintergrund. Die Richter hatten am Montag das Verfahren zur Zulassung von Berliner Taxen am neuen Airport für fehlerhaft erklärt und empfohlen, das Verfahren neu zu regeln. Zuvor hatte die in Berlin zuständige Behörde, das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo), per Los 300 Fahrer aus Berlin bestimmt, die am Flughafen BER auf neue Kunden warten dürfen.

Für die Erlaubnis hatten sich ursprünglich rund 1800 Fahrer beworben. Taxis, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, dürfen zwar Fahrgäste zum Airport bringen, aber vor Ort nicht auf neue Passagiere warten. Das führt in vielen Fällen dazu, dass die Fahrzeuge leer ins Stadtgebiet zurückfahren müssen.

Senatsverwaltung hält ein Auswahlverfahren an sich für rechtens

Hintergrund für die Regelung ist die gesetzliche Vorgabe, dass Taxifahrer nur in den Landkreisen oder Kommunen ein sogenanntes Laderecht besitzen und Fahrgäste aufnehmen dürfen, in denen sie ihre Konzession besitzen. Im Falle des BER ist das der Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald. Der Senat hatte sich deshalb mit dem Landkreis vor der BER-Eröffnung darauf verständigt, dass jeweils 300 Fahrer aus beiden Ländern am Airport Lizenzen erhalten. Das Labo hatte daraufhin mitgeteilt, wie sich Berliner Taxifahrer um eine Zulassung für den BER bewerben können. Das Verfahren sieht das Gericht nun aber als fehlerhaft an.

Fachlich ist das Labo der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz unterstellt. Die Behörde teilte auf Anfrage mit, dass das Verwaltungsgericht die mit dem Landkreis Dahme-Spreewald geschlossene Vereinbarung zum Laderecht von Berliner Taxen am BER nicht beanstandet habe. „Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass das Land einen Ermessensspielraum hat, wie es die mit dem Landkreis geschlossene Vereinbarung umsetzt“, sagte eine Sprecherin.

Innung: Losverfahren hat kleinere Taxi-Betriebe benachteiligt

Die zuvor per Los erteilten Laderechte hätten nach wie vor Bestand. „Das Labo wird daher in jedem einzelnen Fall prüfen, ob die Zuteilung zurückzunehmen ist oder nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für den Zeitraum von einem Jahr zu belassen ist. Es kann mithin von diesen Genehmigungen Gebrauch gemacht werden“, so die Sprecherin weiter. Fahrer, denen per Los Laderecht am BER erteilt wurde, dürfen also zunächst weiter dort auf Passagiere warten. Die Sprecherin erklärte zudem, dass das Labo prüfen werde, ob es Rechtsmittel gegen den Beschluss einlegen wird.

Taxi-Innungs-Chef Nadolski reagierte erleichtert auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Die Interessenvertretung hatte das Verfahren zuvor bereits angezweifelt. „Das Auswahlverfahren muss nun neu aufgerollt werden“, sagte Nadolski. Ohnehin habe ein großer Teil der Berliner Taxifahrer die Zulassung per Los als ungerecht empfunden. Kleinere Unternehmen und selbstständige Fahrer hätten Nadolski zufolge kaum Chancen gehabt, sich gegen größere Firmen mit mehreren Fahrzeugen durchzusetzen.

Opposition kritisiert Verkehrssenatorin Günther

Die Taxi-Innung schlägt nun auch vor, das Warten auf Fahrgäste für Taxis am BER gänzlich anders zu regeln. Schon jetzt sei die Zufahrt für Taxen zum BER nur über Schranken möglich. Laut Nadolski könne die Technik so programmiert werden, dass zeitgleich nur 300 Taxen aus Berlin im Wartebereich stehen. Schließlich sei jedes Fahrzeug registriert. „Und wenn hinter der Schranke schon 300 Berliner Taxen warten, dann ist finito“, so Nadolski. Der Vorteil einer solchen Regelung wäre, dass grundsätzlich alle Berliner Fahrer die Möglichkeit hätten, am Airport neue Gäste aufzunehmen, so der Innungs-Chef. Einen ähnlichen Vorschlag habe er der Politik vor dem Losverfahren bereits unterbreitet. Damit hatte er aber kein Gehör gefunden.

Auch die Opposition hatte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) nach der Entscheidung des Gerichts aufgefordert, für eine rechtssichere Lösung zu sorgen. Der bisherige Ansatz des Senats sei nicht nur rechtswidrig, sondern auch unfair gewesen. „Der Senat muss nun umgehend mit dem Landkreis Dahme-Spreewald neu verhandeln. So könnte zum Beispiel die jeweils aktuell am BER anwesende Zahl von Berliner Taxis reguliert werden“, sagte Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Ziel müsse es weiterhin sein, dort allen Berliner Taxis ein Laderecht zu ermöglichen. Auch der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff, forderte am Dienstag eine langfristige, diskriminierungsfreie Lösung. „Jeder Berliner Taxifahrer sollte die Möglichkeit erhalten, auf neue Fahrgäste am BER zu warten“, so Gräff.

Wegen Corona verzeichnen Taxifahrer hohe Umsatzeinbußen

Leszek Nadolski selbst hatte sich ohnehin nicht für das anberaumte Losverfahren beworben. Angesichts des durch die Corona-Krise gesunkenen Passagieraufkommens am BER sei das jetzt auch zu verschmerzen, sagte er. Er selbst habe als selbstständiger Taxifahrer seit März Umsatzeinbußen in Höhe von etwa 60 Prozent zu verzeichnen. Viele Kollegen würden inzwischen auch Krankentransporte anbieten, um sich halbwegs über Wasser halten zu können.

Nadolski fährt seit 1994 in Berlin Taxi, seit sechs Jahren ist er Vorsitzender der Innung. Eigentlich sollten in diesem Jahr Neuwahlen stattfinden. Doch wegen der Pandemie konnte der ursprünglich angedachte Wahltermin nicht stattfinden. Nadolski macht deswegen in der wohl größten Krise der Branche einfach weiter.