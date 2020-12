Charité und Vivantes bleiben auf Rechnungen sitzen

Berlin. Die beiden landeseigenen Krankenhauskonzerne Charité und Vivantes haben immer wieder Probleme damit, dass Patienten – meist aus dem Ausland – die Kosten für ihre Behandlungen nicht bezahlen. Die Verluste aus nicht beglichenen Forderungen summieren sich zwischen 2016 und November 2020 für die Universitätsklinik und den kommunalen Versorger auf insgesamt mehr als 6,1 Millionen Euro, wobei die Ausfälle bei der Charité mit 4,87 Millionen sehr viel höher liegen als bei Vivantes mit 1,27 Millionen Euro.

Diese Zahlen hat FDP-Gesundheitsexperte Florian Kluckert bei der Senatsverwaltung für Gesundheit erfragt. Er spricht von einem „ernsten Problem“, wenn Krankenhäuser in einem solidarischen Gesundheitssystem auf offenen Rechnungen sitzen blieben. Das Geld müsse dann woanders eingespart werden, etwa beim Personal. Viele Fragen seien offen, nicht alle Fälle seien gleich gelagert, so Kluckert. Aber „Zechprellerei von Behandlungskosten durch Medizin-Touristen sind kein Kavaliersdelikt“.

Insgesamt mehr als 4000 unbezahlte Rechnungen

Allein in der Charité blieben für 3603 ambulante oder stationäre Behandlungen die Rechnungen teils oder komplett unbezahlt, wie Staatssekretär Martin Matz (SPD) in der Antwort an den Abgeordneten schreibt. Die Patienten hätten ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Bei den unbezahlten Behandlungen gehe es sowohl um sogenannte elektive, also aufschiebbare Fälle wie auch um unabweisbare Hilfe in Notsituationen. Das Problem hat sich zuletzt verschärft. Blieben 2016 und 2017 nur jeweils rund eine halbe Million Euro offen, lagen die Summen der verlorenen Forderungen zuletzt bei deutlich mehr als einer Million Euro pro Jahr.

Vivantes hatte in seinen Krankenhäusern mit einer weniger internationalen Klientel erheblich weniger Probleme als die Universitätsklinik. Hier blieben in fast fünf Jahren von 2016 bis September 2020 insgesamt 436 Rechnungen von Touristen oder anderen durchreisenden Patienten offen.

Extreme Fälle mit sehr hohen Kosten

Im Normalfall bleiben Patienten den Berliner Kliniken durchschnittlich wenige Tausend Euro schuldig. Aber in beiden Häusern gab es auch extreme Fälle. So blieb die Charité 2016 auf 130.000 Euro für eine komplizierte Krebsbehandlung inklusive Knochenmarktransplantation und Stammzellentransfusion sitzen. Bei Vivantes ereignete sich der größte einzelne Schadensfall 2018, als sich eine Behandlung aufgrund von unvorhersehbaren Komplikationen zu einem „Hochkostenfall“ mit einer Rechnungssumme von 167.000 Euro entwickelte. In der Folge wurde der Patient zahlungsunfähig, Vivantes musste die verlorene Summe ausbuchen.

Aktuell ist die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser auch in Berlin angespannt. Die als Reserve für Corona-Patienten frei gehaltenen Betten würden derzeit nicht angemessen vergütet, klagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Eine Statistik des Deutschen Krankenhausinstituts habe ergeben, dass nur noch ein Drittel der deutschen Kliniken in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben würden. Auch die Berliner Krankenhausgesellschaft hält die Lage für ernst. Noch könnten aber alle Häuser die Gehälter bezahlen, hieß es am Dienstag.