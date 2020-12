Corona in Berlin: 646 neue Infizierte, 23 weitere Tote

Berlin.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 94.453 Menschen infiziert. 1172 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 73.919 Patienten gelten inzwischen als genesen. 19.362 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 173,5.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

15.02 Uhr: Impfzentrum schließt über den Jahreswechsel

Das Impfzentrum in der Arena in Treptow schließt kurz nach seiner Eröffnung vorerst wieder. Wie die Gesundheitsverwaltung am Dienstag bestätigte, bleibt das Zentrum zwischen dem 31. Dezember und dem 3. Januar vorläufig geschlossen. Da es nur wenige Anmeldungen für die kommenden Tage gebe, wolle man die vielen Ehrenamtlichen nicht über den Jahreswechsel in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher dazu. Jetzt werde das Hauptaugenmerk auf die Impfungen der Bewohner und des Personals in den Heimen gelegt. Offenbar gibt es auch Probleme beim Nachschub des Impfstoffs. Ursprünglich sollten bis Jahresende knapp 50.000 neue Impfdosen in Berlin eintreffen.

