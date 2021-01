Coronavirus in Berlin: 22 weitere Tote, 771 neue Infizierte

Der harte Lockdown in Deutschland könnte über den 10. Januar hinausgehen. Bund und Länder wollen am Dienstag über eine mögliche Verlängerung oder Verschärfung der Maßnahmen entscheiden. Das sagen die Berliner dazu.

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 99.536 Menschen infiziert. 1327 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 80.661 Patienten gelten inzwischen als genesen. 17.548 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 134,6.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

6.26 Uhr: Im Impfzentrum wurde Impfstoff entsorgt

Im Impfzentrum Arena in Treptow ist laut eines Berichts der RBB-Abendschau Impfstoff entsorgt worden. Auf die Frage des Reporters der RBB-Abendschau, ob Impfdosen schon vernichtet wurden, antwortete Niklas Faust (Berlin-Chemie): "Wir mussten tatsächlich ein paar Spritzen verwerfen, weil sie einfach über der Haltbarkeit von zwei Stunden waren, weil einfach in den ersten Tagen weniger Leute kamen, was wir nicht erwartet hatten."

Man hätte dann aber das Herstell- und Bestellprozedere angepasst. "Seitdem haben wir keine Spritzen mehr verworfen", so Faust weiter. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: "Das ist minimal. Das ist gemessen, an dem, was wir impfen ein minimaler und einmaliger Vorgang." Laut der Senatorin wurden die Prozesse nun so angepasst, dass der pharmazeutische Bereich sieht, welche Termine es gibt - und je nach Termin wird dann erst produziert. "Und es gibt tatsächlich diese Mehrbehälter, wenn man das einmal anschneidet, dann kann man fünf bis sechs Impfungen rausziehen und wenn nur noch einer da ist, bleiben vier übrig. Aber dafür gibt es auch eine Lösung, dass man zum Beispiel das Personal, was da ist, impft, damit man das nicht wegschmeißt", so Kalayci weiter.

Der Impfstoff wird in Ampullen geliefert. Aus diesen Ampullen können mehrere Spritzen gezogen werden. Diese Spritzen müssen innerhalb von zwei Stunden verwendet werden.

5.30 Uhr: Schlechte Prognose für Flugverkehr 2021

Die Prognose für den Flugverkehr 2021 fällt düster aus: Mit nur zehn bis elf Millionen Flugpassagieren rechnet Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in diesem Jahr in Berlin. Nach neun Millionen Fluggästen im vergangenen, also im Corona-Jahr. Verglichen mit dem Jahr 2019 war das übrigens ein Rückgang um rund 75 Prozent. Christian Latz berichtet und kommentiert.

5.02 Uhr: Berlins Tourismus- und Hotelbranche erwartet schwieriges Jahr

Die Berliner Tourismusbranche stellt sich auf ein schwieriges Jahr 2021 ein. Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Berlin Tourismus- und Kongressgesellschaft Visit Berlin, rechnet erst ab dem Sommer mit einer spürbaren Verbesserung. Bis Ende des Jahres könnte der Berlintourismus nach seiner Einschätzung wieder auf einem Niveau von 50 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 sein, als die Zahl der Gäste bei 14 Millionen und die der Übernachtungen bei 34,1 Millionen lag. „Als erstes kommen die Deutschen wieder“, sagte Kieker. „Das Bedürfnis ist da, in die Hauptstadt zu reisen.“

Gerade diejenigen, die 2021 schon eine Impfung hätten, würden sich auch auf die Reise machen. „Wir rechnen im Verlauf des Sommers und des Frühherbstes mit einem echten Ansturm von Leuten.“ Auch die Rekordzahlen von 2019 hält Kieker mittelfristig für erreichbar: „Ich schätze, dass wir spätestens 2024 an das Niveau von vor der Krise anknüpfen können.“ Danach sei ein moderates Wachstum von zwei bis vier Prozent jährlich realistisch.

Sicher ist: 2020 war ein bitteres Jahr für die Berliner Tourismusbranche. Noch liegen die kompletten Daten nicht vor. Kieker rechnet mit fünf Millionen Gästen und rund zwölf Millionen Übernachtungen. Das wäre ein Minus von rund 70 Prozent im Vergleich zu 2019.

Auch die Berliner Hotelbranche stellt sich auf Verluste ein. „Der Ausblick auf Januar, Februar, März ist äußerst düster. Wir gehen davon aus, dass sich da wenig tut“, sagte Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga). „Es ist nicht die Zeit für Städtetourismus, und die Messen von der Grünen Woche bis zur ITB sind alle abgesagt.“

Positiv sei zu bewerten, dass die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen hätten. Beim Städtetourismus hält Lengfelder ab April eine Entwicklung zum Besseren für möglich. „Das Messe- und Veranstaltungsgeschäft sehe ich aber auf ganz lange Zeit noch nicht positiv“, so der Dehoga-Geschäftsführer. „Wenn wir 2021 insgesamt eine Zimmerbelegung von 40 Prozent erreichen, wäre das fantastisch“, sagte Lengfelder - aber weit unter den 83,8 Prozent von 2019. In dem Jahr vor der Corona-Pandemie erreichte die Zahl der Übernachtungen mit 34,1 Millionen einen Rekordwert.

+++ Montag, 4. Januar 2021 +++

22.35 Uhr: Müller geht von Verlängerung des Lockdowns aus

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rechnet damit, dass der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis Ende des Monats verlängert wird. Es gebe zwar eine sehr positive Entwicklung bei den Inzidenz-Zahlen, aber noch gar keine Entlastungen im Klinikbereich, sagte Müller am Montag dem rbb. „Insbesondere aus der Charité kommen weiter die Warnmeldungen. Insofern muss man das weiterhin sehr ernst nehmen. Also bis zum Ende des Monats sehe ich weiter die Beschränkung“, so der Regierende Bürgermeister.

In der Diskussion über eine Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs lobte Müller den Stufenplan der Kultusminister. Wenn wieder erste Schritte in Richtung Normalität möglich seien, müssten die Schulen an oberster Stelle stehen, sagte der SPD-Politiker. Er gehe aber davon aus, dass Präsenz-Unterricht in diesem Monat nicht mehr möglich sein werde. Allenfalls an Grundschulen sei Ende Januar wieder Unterrichtsbetrieb vorstellbar, wenn die Inzidenzahlen dies hergäben, schränkte Müller ein.

20.44 Uhr: Gesundheitssenatorin: "Der Winter wird noch hart"

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat dafür geworben, den Lockdown in Deutschland zu verlängern. Die Zahlen in Berlin seien „nach nach wie vor besorgniserregend“, sagte sie am Montagabend in der rbb-„Abendschau“. Derzeit gebe es etwa 5000 Neuinfektionen pro Woche - „und wir wollen auf 1000 runter.“

Kalayci sprach von einem weiten Weg. „Und der Winter wird noch hart“, sagte die Senatorin. Sie rief die Menschen zu Disziplin auf. „Und ich hoffe, dass dieser Lockdown bis Ende Januar weitergeht.“

In Berlin werden nach mehreren Tagen Unterbrechung über den Jahreswechsel seit Montag wieder Menschen in der Arena-Halle im Stadtteil Treptow gegen das Coronavirus geimpft. Kalayci sagte, es gebe nicht genug Impfstoff, um mehr Termine zu machen. In Berlin seien bisher knapp 18 000 Impfungen gemacht worden.

20.05 Uhr: Berliner Grüne fordern mehr Schnelltests

Die Berliner Grünen-Fraktion fordert angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen, deutlich mehr Schnelltests einzusetzen. Dabei solle vor allem die Möglichkeit ausgeweitet werden, sich selbst auf das Coronavirus zu testen, sagte Fraktionsvorsitzende Silke Gebel am Montag. „Ich wünsche mir, dass der Bund Selbsttests für alle ermöglicht. Das ist überfällig, weil es ein zentraler Baustein der Pandemiebekämpfung ist.“ Bisher ist das in Deutschland nur in Ausnahmefällen erlaubt, etwa für Lehrkräfte.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende befürwortet auch Massenschnelltests, wie es sie unter anderem in Österreich schon gegeben hat. Wenn man die gesamte Bevölkerung teste, ließen sich Infektionen feststellen, die sonst unentdeckt blieben, argumentiert die Grünen-Politikerin. Nötig sei eine nationale Strategie für Massenschnelltests. Kritisch sieht Gebel die zahlreichen privaten Anbieter von Schnelltests, die es seit mehreren Wochen auch in Berlin gibt. „Der Wildwuchs an Schnellteststellen ist ein Politikversagen“, kritisierte sie.

17.32 Uhr: Die ersten beiden Impfzentren starten in Brandenburg

Brandenburg weitet die Corona-lmpfungen auf über 80-Jährige aus. Sie können sich ab Dienstag (10.00 Uhr) in den ersten beiden Impfzentren in Potsdam und Cottbus piksen lassen, um sich vor dem Virus zu schützen. Zum Impfen sollen Ausweis und Impfpass mitgebracht werden, kündigte die Kassenärztliche Vereinigung an. In der Potsdamer Metropolishalle und in der Cottbus Messe ist geplant, mit drei Arztteams zu beginnen. Vorgesehen sind zunächst Impfungen von 200 Patienten am Tag. Bis Anfang Februar sollen elf Impfzentren im Land errichtet werden.

16.11 Uhr: 22 weitere Tote in Berlin, 771 Neuinfektionen

In Berlin sind 22 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1327. 771 neue Infektionen wurden bestätigt, 656 waren es am Sonntag. 17.548 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 17.995 waren es am Sonntag. 80.661 Menschen gelten inzwischen als genesen. Charlottenburg-Wilmersdorf hat am Sonntag keine neuen Zahlen gemeldet.

437 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, neun weniger als am Sonntag. 1694 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 21 mehr als am Sonntag.

Bisher wurden in Berlin laut Robert Koch-Institut 17.758 Menschen geimpft.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 34,5 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 134,6 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,86 Grün.

Die Corona-Zahlen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

Die 7-Tage-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

Foto: Lageso

15.28 Uhr: Riesen-Ansturm auf Impf-Hotline in Brandenburg

Die Hotline zur Terminvergabe für Corona-Impfungen unter der Rufnummer 116 117 ist in Brandenburg zum Auftakt völlig überlastet gewesen. „Wir sind überrannt worden von extrem vielen Anrufen - über 10.000 Stück am Vormittag“, sagte der Vize-Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Holger Rostek, am Montag in Potsdam. Er bat darum, dass nur über 80-Jährige anrufen sollten und nicht Jüngere, die noch nicht impfberechtigt seien. Vergeben würden nur Termine für Impfungen in Zentren, die in dieser und der nächsten Woche offen sind. Die Impfzentren in Potsdam und Cottbus starten an diesem Dienstag, das Zentrum in Schönefeld soll am 11. Januar loslegen.

Zunächst habe es auch technische Probleme bei der Einwahl gegeben, sagte der Vize-Vorstand. Eine Aufstockung der Mitarbeiterzahl von derzeit 150 im Call-Center werde geprüft. Falls es weiter technische Probleme gebe, werde auch eine alternative Telefonnummer bekanntgegeben. Die Wartezeit für die Terminvergabe habe am frühen Montagnachmittag bei einer halben Stunde bis einer Stunde gelegen. Für knapp 400 Menschen seien bisher Termine vereinbart worden.

14.49 Uhr: Berliner CDU - "Homeschooling muss endlich funktionieren"

Die Berliner CDU kritisiert den rot-rot-grünen Senat wegen der anhaltenden Probleme bei der digitalen Plattform Lernraum. Kai Wegner teilte am Montag mit: "Das technische Unvermögen des Senats steht symptomatisch für die verkorkste rot-rot-grüne Bildungspolitik. Während andere Bundesländer den Heimunterricht meistern, scheitert Berlin an der technischen Umsetzung." Häusliches Lernen brauche eine stabile digitale Grundlage. Er erwarte, dass die Bildungsverwaltung "jetzt endlich ihre Hausaufgaben erledigt." Zum Start der neuen Schulwoche gab es am Montagmorgen wieder Probleme mit Lernraum, die Seite teilweise nicht erreichbar.

14.42 Uhr: Behrendt will Corona-Ausgangsbeschränkungen streichen

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt ist gegen längere Ausgangsbeschränkungen in der Hauptstadt wegen der Corona- Pandemie. „Die Infektionszahlen verlangen zweifelsohne eine Verlängerung der Anti-Corona-Maßnahmen“, sagte der Grünen-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Doch die Ausgangssperre in Berlin sollte aus der Verordnung gestrichen werden, da sie juristisch zweifelhaft und für die Pandemie-Bekämpfung überflüssig ist.“

Im Zuge des seit 10. Dezember geltenden Lockdowns ist das Verlassen der eigenen Wohnung in Berlin nur aus triftigen Gründen zulässig. Die Liste dieser Gründe ist recht lang, dazu zählen etwa Einkaufen, die Wahrnehmung von Terminen, Bewegung im Freien oder Gassigehen mit dem Hund. Ein gemeinsamer Aufenthalt ist maximal fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kindern bis zum zwölften Lebensjahres erlaubt.

„Die Ausgangssperre zwingt die Berliner Bevölkerung, sich zur Wahrnehmung ihrer grundlegenden Handlungsfreiheit gegenüber staatlichen Stellen zu rechtfertigen“, sagte Behrendt dazu. „Sie stellt damit die härteste Grundrechtseinschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik dar.“ Die Verhältnismäßigkeit eines solchen Instruments müsse aber - ebenso wie bei Eingriffen in die Glaubens- und Versammlungsfreiheit - streng geprüft werden.

Eine „Ausgangssperre“ komme nur als Ultima Ratio, also letzte Möglichkeit in Betracht. „So lange aber beispielsweise noch Sportveranstaltungen stattfinden, kann von einer Ultima Ratio keine Rede sein“, so Behrendt. „Eine Mehrzahl der Bundesländer kommt auch ohne Ausgangssperren aus. Neben Berlin haben nur Bayern, Baden- Württemberg, Thüringen und Sachsen landesweit Ausgangssperren per Verordnung.“

14.38 Uhr: Schulleiterin - Schüler brauchen den Unterricht in der Schule

Unterricht in der Schule hält Astrid-Sabine Busse vom Interessenverband Berliner Schulleitungen (IBS) für unverzichtbar. Vieles lasse sich durch schulisch angeleitetes Lernen zu Hause nicht ersetzen, sagte die Verbandsvorsitzende am Montag. Je jünger die Schüler seien, umso schwieriger sei es für sie, auf den Unterricht gemeinsam mit ihren Freunden in der Schule zu verzichten. Busse plädiert deshalb dafür, die Schüler zumindest zeitweise in kleinen Gruppen in der Schule zu unterrichten.

„Jede Stunde zählt, in der ich in der Schule bin“, so die Leiterin einer Grundschule in Neukölln. Andernfalls ließen sich die Defizite nicht mehr aufholen - „von den seelischen Schäden abgesehen“. Lesen und Schreiben lernen in der ersten Klasse beispielsweise - „wie soll man das hinkriegen? Das geht nicht im Fernunterricht“.

13.50 Uhr: Elternvertreter kritisiert Probleme mit der Lernplattform für Schüler

Die Elternvertretung der Berliner Schülerinnen und Schüler hat den holprigen Start der Plattform Lernraum nach den Weihnachtsferien kritisiert. „Wir stehen am Anfang der Woche. Viele haben sich nach den Ferien einigermaßen motiviert und frisch vor den Computer gesetzt und dann festgestellt, das funktioniert alles nicht“, sagte der der Vorsitzende des Elternausschusses, Norman Heise.

Heise kritisierte auch, dass eine Wartung der Plattform unmittelbar vor dem Start am Montag angesetzt wurde: „Der Zeitpunkt für die Wartung war ungünstig, weil viele Lehrkräfte am Wochenende versucht haben, Unterlagen zu aktualisieren oder weitere hochzuladen, damit sie am Motnag zur Verfügung stehen“, sagte Heise. Es hätte auch getestet werden müssen, ob die Plattform nach der Wartung funktioniert.

13.45 Uhr: Landeselternrat: „Eltern haben massives Betreuungsproblem“

Der Brandenburger Landeselternrat blickt mit Sorge auf den Fernunterricht in den Brandenburger Schulen nach den Weihnachtsferien. „Die Eltern haben ein massives Betreuungsproblem“, sagte der Vorsitzende des Landeselternrats, Renè Mertens. Er beklagte fehlende Planungssicherheit für die Eltern. „Jetzt starren alle wie blöd auf den 11. Januar als Datum für einen möglichen Schulstart im Präsenzunterricht“, meinte er. „Dabei ist doch angesichts der hohen Infektionszahlen weitgehend klar, dass daraus bis zu den Winterferien kaum was wird.“ Die Eltern bräuchten aber einen längeren Vorlauf, um Beruf und Kinderbetreuung organisieren zu können.

Zudem seien viele Schulen immer noch nicht ausreichend auf den Fernunterricht vorbereitet, kritisierte Mertens. Von den mehr als 900 Schulen im Land seien nur 500 an die Brandenburger Schulcloud angeschlossen. „Die anderen versuchen, den Fernunterricht über andere Videotools zu organisieren“, berichtete er. Doch wenn sich dann nur ein Elternpaar über mangelnden Datenschutz beschwere, dürfe die Schule dieses System nicht mehr nutzen. „Und dann sind wir wieder bei schriftlichen Aufgaben per Email“, klagte Mertens.

12.55 Uhr: Christoph Meyer fordert Perspektive für die Gesellschaft

Der FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer forderte in der Corona-Krise eine Perspektive für die Gesellschaft. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Lockdown vor allem das Gesundheitssystem vor einer Überlastung schützen soll, den Schutz Einzelner kann Politik nicht garantieren." Man könne im Zwei-Wochen-Rhythmus den Lockdown immer weiter verlängern oder man gebe der Gesellschaft eine Perspektive.

Der FDP-Politiker argumentierte, dass eine "Rechtfertigung für diese Zwangsmaßnahme" entfällt, wenn die Hochrisikogruppe durchgeimpft ist und die Belegung der Intensivbetten spürbar zurückgeht. "Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, das Beschaffungsmanagement des Bundes hinsichtlich des Impfstoffes zu überprüfen."

12.46 Uhr: Unter 300 neue Corona-Infektionen in Brandenburg - Daten fehlen

Erstmals seit mehreren Wochen ist die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg innerhalb eines Tages unter 300 gesunken. Das Gesundheitsministerium meldete am Montag 296 neue Fälle, allerdings lagen von vier Kreisen und aus Cottbus zunächst keine neuen Daten vor. 17 Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit kamen hinzu. Vor einer Woche wurden 408 bestätigte neue Infektionen und 16 neue Todesfälle innerhalb eines Tages gezählt.

Die meisten neuen Ansteckungen stammten aus dem Landkreis Oder-Spree mit 82, gefolgt von der Stadt Potsdam mit 55 und der Uckermark mit 30. Der Corona-Schwerpunkt in Brandenburg ist weiter der Landkreis Elbe-Elster mit einem Wert von rund 441 neuen Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche, dahinter kommen der Kreis Spree-Neiße mit fast 434 und dem Kreis Oberspreewald-Lausitz mit 320. Landesweit liegt der Wert im Durchschnitt bei 218.

Derzeit würden 1164 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, teilte das Ministerium mit. Davon seien 257 Patienten in Intensivbehandlung. Als aktuell erkrankt gelten 14 528 Menschen, das ist allerdings eine geschätzte Zahl.

12.29 Uhr: Heizungsausfall im Hort-Notbetrieb

Eigentlich sind Berlins Schulen – trotz Schulbeginn nach den Weihnachtsferien – diese Woche geschlossen, gelernt werden soll von zu Hause. Doch in den Grundschulhorten wird eine Notbetreuung angeboten für Kinder, deren Eltern entweder in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten oder alleinerziehend sind. Unglücklich allerdings, wenn dann im Hort die Heizung ausfällt – wie an der Grundschule am Arkonaplatz in Mitte. „In den Räumen sind derzeit 4 Grad“, heißt es von der Schulleitung. Und die Eltern werden gebeten, eine andere Lösung zu finden. „Notbetreuung findet nur für den äußersten Notfall statt.“ Außerdem solle man die Kinder bitte wirklich warum „einpacken“.

10.42 Uhr: Nonnemacher hofft auf schnellere Impfungen im Monatsverlauf

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) rechnet mit deutlich mehr Corona-Impfungen in den kommenden Wochen. Bisher seien 3309 Menschen im Land geimpft worden, sagte Nonnemacher dem Inforadio des RBB am Montag. Sie räumte ein: „Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel.“ Nun gehe es aber mit Verve los. „Ich bin sehr optimistisch, dass sich im Laufe des Januars dort die Mengen deutlich steigern werden, wenn wir dann auch Zulassungen von weiteren Impfstoffen haben, die nicht mehr so anspruchsvoll (sind), was Tiefkühlung, Lagerung und Zubereitung angeht.“

Zunächst könnten die Impfungen nur Stück für Stück hochgefahren werden, sagte die Ministerin. „Wir haben allein für diese erste Kalenderwoche knapp 7000 Impfungen in den Krankenhäusern vorgesehen.“ Dazu kämen weitere Impfungen in Seniorenheimen. Am Dienstag sollen außerdem zwei Impfzentren in Potsdam und Cottbus starten.

10.30 Uhr: Terminvergabe für Impfungen in Brandenburg startet mit Problemen

Die Terminvergabe für die Corona-Impfungen hat in Brandenburg am Montag mit technischen Problemen begonnen. Die Rufnummer 116 117 war zunächst über das Festnetz nicht erreichbar, mobil funktionierte es.

Erst einmal können nur Menschen über 80 Jahren, Bewohner von Pflegeheimen und ihr Personal sowie Beschäftigte mit einem hohen Ansteckungsrisiko in Krankenhäusern oder bei Rettungsdiensten Termine vereinbaren. Die Vergabe läuft über ein Call-Center unter der Telefonnummer 116 117.

9.51 Uhr: Impfzentrum in Berlin wieder geöffnet

Das Impfzentrum in der Arena Berlin in Treptow ist seit Montagmorgen, 9 Uhr, wieder geöffnet. Das teilte Mario Czaja, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, über Twitter mit. Es gebe bereits gut 400 Anmeldungen.

Eine Frau im Rollstuhl steht vor dem Impfzentrum in der Treptow Arena für die Impfung gegen das Coronavirus an.

Foto: Christophe Gateau/dpa

Im Impfzentrum werden heute bis 15 Uhr zehn Impfkandidaten über 90 Jahre erwartet. Darunter sind nach Angaben einer Sprecherin des Impfprojekts zwei Hundertjährige, drei 99-Jährige und vier 98-Jährige. Ein Impfling ist 90 Jahre alt.

Ursula Feitsch (99) und Schwiegersohn Hans Joachim Schulz verlassen das Impfzentum.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Ursula Feitsch ist mit ihren 99 Jahren eine der ersten über 90-Jährigen in Berlin, die im Impfzentrum Arena in Treptow geimpft werden. „Ich fühle mich gut, das Impfen hat auch überhaupt nicht weh getan. Nur ein Piks und fertig“, sagt sie und lächelt. An ihrer Seite begleitet sie ihr Enkelsohn Hans Joachim Schulz. Damit nichts schief geht, hat er seine Oma aus Friedrichshain mit seinem Auto abgeholt und zum Impfzentrum gefahren. „Besser kann ich es ja gar nicht haben“, sagt Feitsch.

Da die Terminvereinbarung erst anlaufen muss, werden für die kommenden Tage mehr Hochbetagte zur Impfung erwartet. Sie werden auf Kosten des Senats in Taxis transportiert.

Als erste Gruppe im neuen Jahr kommen Menschen dran, die 90 Jahre oder älter sind und nicht in einem Pflegeheim leben. Laut Gesundheitsverwaltung wurden zunächst rund 15.800 davon in das Impfzentrum eingeladen. Die Impfung ist freiwillig und wird nur Patienten mit Termin verabreicht. Zunächst erhielten im Impfzentrum in Treptow Mitarbeiter von Pflegeheimen ihr erste Dosis. Über Silvester bis einschließlich Sonntag war es dann geschlossen.

8.25 Uhr: Offenbar wieder Probleme mit "Lernraum"

Zum Start der neuen digitalen Schulwoche gibt es offenbar wieder Probleme mit dem "Lernraum", die Seite war am Morgen teilweise nicht erreichbar. Der „Lernraum Berlin“, die digitale Lernplattform der Senatsbildungsverwaltung, war am Sonntag ab 14 Uhr in den „Wartungsmodus“ geschaltet worden und war für Vorbereitungen nicht mehr zugänglich. Lehrkräfte mussten ihre Unterrichtsvorbereitung bis dahin abgeschlossen haben. Der Lernraum sollte aber heute ab sieben Uhr morgens voll funktionstüchtig zur Verfügung stehen, hatte es auf der Seite des Lernraums geheißen. Manche Pädagogen, die am Sonntag noch im Lernraum arbeiten wollten, hatten das bei Twitter kritisch kommentiert.

8.18 Uhr: Berliner Elternausschuss: Schulen öffnen

Der Berliner Landeselternausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die Kinder in der nächsten Woche wieder zur Schule gehen zu lassen. „Wir hätten die Schulen gern offen, und zwar im Teilungsmodell“, sagte der Vorsitzende Norman Heise am Montag im Inforadio vom RBB. Grundschüler sollten im Wechsel drei Stunden unterrichtet und zweieinhalb Stunden betreut werden, Oberschüler sich täglich oder wochenweise in der Schule abwechseln.

Bis zu den Winterferien in der ersten Februarwoche solle dieser Mittelweg beschritten werden, sagte Heise. Viele berichteten, dass das Lernen in halben Klassen viel effizienter sei. Für die Lehrkräfte bedeute es jedoch Mehraufwand, sich um zwei Gruppen zu kümmern. Nach bisheriger Planung sind die Schulen noch in dieser Woche geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Am Wochenende zeichnete sich jedoch ab, dass Bund und Länder am Dienstag die Beschränkungen des öffentlichen Lebens verlängern könnten. Am Montag beraten die Kultusminister der Länder über die Lage.

Heise erklärte, beim Lernen zu Hause seien die Lehrkräfte angehalten, die Aufgaben so zu stellen, dass die Schülerinnen und Schüler sie selber lösen können - ohne elterliche Unterstützung. Zwei mal die Woche müssten sich Lehrerinnen und Lehrer melden, um bei den einzelnen Schülern nachzufragen, ob alles in Ordnung sei. „Aus der Praxis wissen wir: Das funktioniert sehr unterschiedlich.“ Vor allem bei jüngeren Kindern sei auch noch elterliche Hilfe notwendig.

06.16 Uhr: Zahl der Flugpassagiere in Berlin um drei Viertel eingebrochen

An den Berlin-Brandenburger Flughäfen ist die Zahl der Passagiere 2020 stark eingebrochen. Die Betreiber zählten bis Jahresende 9,1 Millionen Fluggäste in Tegel und Schönefeld, wie sie der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Verglichen mit 2019 entsprach das einem Rückgang um etwa drei Viertel.

Hatte es im Februar noch bis zu 99 000 Passagiere an einem Tag gegeben, sank die Zahl in der Corona-Krise zeitweise auf wenige hundert täglich. „Das Jahr 2020 war ein Jahr der Extreme, es war ein Erfolgs- und ein Horrorjahr zugleich“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Zu den Erfolgen zählt er die reibungslose Eröffnung des neuen Flughafens BER in Schönefeld Ende Oktober. Tegel ging im November vom Netz.

„Wir werden mindestens noch ein weiteres Jahr mit erheblichen Einbußen bei geringen Passagierzahlen verkraften müssen“, sagte der Flughafenchef. Zehn bis elf Millionen Passagiere werden erwartet.

06.08 Uhr: Beratungsstellen: Religiöse Bewegungen halten sich an Corona-Regeln

Religiöse Bewegungen halten sich nach Einschätzung von Sekten-Experten überwiegend an die Corona-Regeln. „Es gibt religiöse Gruppierungen, die auf gar keinen Fall negativ auffallen wollen“, sagte Sarah Pohl von der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Freiburg. Die negativen Nachrichten durch Infektionsausbrüche nach Gottesdiensten wollten die meisten verhindern.

Trotz sinkender Mitgliederzahlen in den etablierten Großkirchen beobachten die Berater ein großes Bedürfnis nach sinnstiftenden Angeboten. „In Krisenzeiten ist der Wunsch nach Halt und Orientierung stärker ausgeprägt“, erklärte Pohl. Einige Menschen wünschten sich wenige Komplexität-reduzierende und schwarz-weiße Weltbilder. „Manche neu-religiöse Gruppierungen vertreten ja genau diese Weltbilder, die schwarz-weiß sind.“

Nach Ansicht von Jennifer Neumann, Beraterin bei der Sekteninfo Berlin, fallen einige Gruppen auch auf, „indem sie mit der Angst der Menschen spielen“. Für manche Menschen sei die aktuelle Situation so belastend, dass sie sich deshalb problematischen Angeboten anschlössen - sie hofften auf Entlastung. An der Zahl der Beratungsanfragen können die Berliner Sekten-Experten aber keine großen Veränderungen ablesen. Ähnlich wie im vorangegangenen Jahr führten sie etwa 600 Beratungs- und Informationsgespräche.

Sonntag, 3. Januar 2021

17.51 Uhr: Größtes Berliner Impfzentrum öffnet wieder

Nach mehreren Tagen Unterbrechung sollen von diesem Montag (9 Uhr) an wieder Menschen in der Arena-Halle in Treptow gegen das Coronavirus geimpft werden. Rund 2500 Einladungsschreiben wurden bislang nach Senatsangaben an über 90 Jahre alte Berlinerinnen und Berliner verschickt, 7000 Einladungen sind insgesamt geplant.

Die Impfung ist freiwillig und wird nur Patienten mit Termin verabreicht. „Bitte achten Sie auf Ihre Gesundheit und nutzen Sie die Chance, sich mit der Impfung vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen“, schreibt Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in der Einladung.

Berlinerinnen und Berliner, die mindestens 90 Jahre alt sind und einen Termin im Impfzentrum in Berlin-Treptow haben, können kostenlos mit dem Taxi dort hin fahren. Ein Taxi kann unter 030 202020 gebucht werden. Die übrigen fünf Berliner Impfzentren sind noch nicht geöffnet, weil es dafür noch nicht ausreichend Impfstoff gibt.

17.32 Uhr: Termin-Vergabe für Impfungen beginnt in Brandenburg - Lernen startet zu Hause

In Brandenburg startet an diesem Montag die telefonische Termin-Vergabe für Corona-Impfungen. Sie wird landesweit über ein Call-Center geregelt, das unter der Rufnummer 116 117 erreichbar ist. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg nehmen rund 150 Mitarbeiter die Anrufe entgegen, pro Woche könnten rund 40.000 Anrufe bedient werden. Bei Bedarf könne aufgestockt werden, hieß es vorab. Welche Personengruppen wann geimpft werden, steht laut Ministerium auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de.

Für Brandenburger Schülerinnen und Schüler startet die Schule am Montag zunächst noch zu Hause - vorerst bis zum 10. Januar. Ausgenommen sind nach Angaben des Bildungsministeriums Abschlussklassen und Klassen an Förderschulen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält Distanzunterricht bis zu den Winterferien für denkbar. Wegen der weiter hohen Infektionszahlen gehe er davon aus, dass der Distanzunterricht bis zum Start der Ferien am 1. Februar bestehen bleibe, hatte der Regierungschef dem RBB gesagt.

17.26 Uhr: Berliner zieht es nach draußen - Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Viele Berliner sind am Sonntag in Parks und Wälder gezogen, um einen seltenen Tag mit Schneefall in der Hauptstadt zu erleben. Familien gingen etwa in den Grunewald, auch im Volkspark Friedrichshain wurden Schlitten gesehen.

Menschen laufen durch die Winterlandschaft auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Kinder beim Rodeln auf dem Kreuzberg. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Kinder freuten sich über den Schnee in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Trotz Schnee und Wind wird in Berlin noch Sport getrieben. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Berlin wird zu Winterlandschaft. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Am Sonntagmorgen schneite es in Berlin. Ein Unbekannter hat auf einer Mauer vor der Siegessäule zwei Schneemännchen Foto: Paul Zinken / dpa

Der Schnee blieb zunächst liegen, sodass sich die Spuren der Fußgänger abzeichneten.

Sonntagsspaziergang in Schwarz-Weiß: Eine Frau und ein Mann gehen im Tiergarten spazieren. Foto: Paul Zinken / dpa

Fast menschenleer ist der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein Fahrradfahrer fährt durch das Schneetreiben und kreuzt Unter den Linden. Foto: Britta Pedersen / dpa



Nasskalt: Ein Fahrradfahrer Unter den Linden. Foto: Britta Pedersen / dpa

Verwaiste Bänke im Schnee. Foto: Britta Pedersen / dpa

Eine Joggerin ist im Tiergarten unterwegs. Foto: Paul Zinken / dpa

Rodelvergnügen im Fischtal in Zehlendorf. Foto: Isabell Jürgens



Die Polizei hatte Parkanlagen und andere Gebiete wegen möglicher Verstöße gegen die Corona-Regeln im Blick, wie eine Sprecherin am Sonntagnachmittag sagte. Im Volkspark Friedrichshain etwa habe die Polizei unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen auf Abstandsregeln hingewiesen, auch im Bürgerpark Pankow seien Menschen angesprochen worden. Große und auffällige Regelbrüche seien ihr zunächst nicht mitgeteilt worden, eine abschließende Bewertung stehe aber noch aus.

16.44 Uhr: 656 Neuinfektionen in Berlin, 20 weitere Tote

In Berlin sind 20 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1305.

656 neue Infektionen wurden bestätigt, 460 waren es gestern. Drei Bezirke haben keine Fallzahlen gemeldet. 17.995 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 17.774 waren es gestern. 79.465 Menschen gelten inzwischen als genesen.

446 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, 16 mehr als gestern. Innerhalb von zwei Monaten hat sich die Zahl verdoppelt und den höchsten Stand seit Ausbruch der Seuche erreicht. 1673 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, zwei weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 34,9 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 129,8 auch weiter auf Rot. Allerdings gab es Ende Dezember etwa ein Drittel weniger Corona-Tests als vor Weihnachten, was die Vergleichbarkeit der Zahlen einschränkt. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,86 Grün.

16.12 Uhr: Nonnemacher - „Wir spüren eine große Impfbereitschaft“

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht eine große Bereitschaft der Menschen in Brandenburg, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Wir spüren eine große Impfbereitschaft in der Bevölkerung und erhalten viele Anfragen“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Sehr viele wollten sich ihr zufolge am liebsten sofort impfen lassen. Doch stünden zu Beginn nur begrenzte Impfstoffmengen zur Verfügung, sagte sie.

In Brandenburg startet am Montag (4. Januar) die telefonische Vergabe von Terminen für Corona-Impfungen. Sie wird landesweit über ein Call-Center geregelt, das unter der Rufnummer 116 117 zu erreichen ist. Um die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Sterbefälle möglichst schnell zu reduzieren, würden zuerst Personen über 80 Jahre und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Diese seien besonders gefährdet, sagte Nonnemacher.

15.22 Uhr: 14.600 Berliner gegen Coronavirus geimpft

In Berlin sind bislang 14.616 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Diese Zahl ergibt sich aus Meldungen an das Robert-Koch-Institut bis Sonntagmorgen (Stand 8.00 Uhr). Sie liegt damit um 1443 höher als am Sonnabend. Geimpft wurden zunächst Menschen in Pflegeheimen, Pflegerinnen und Pfleger sowie Beschäftigte in Krankenhäusern.

An diesem Montag sollen auch die Impfungen in der Arena-Halle im Bezirk Treptow-Köpenick fortgesetzt werden, wie die Gesundheitsverwaltung am Sonntag bekräftigte. Das Impfzentrum war am Dienstag geschlossen worden.

14.58 Uhr: Woidke zu Debatte um Impfstoffbeschaffung: Brauchen Verlässlichkeit

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat nach Kritik an der Impfstoffbeschaffung von EU und Bundesregierung vor einer Verunsicherung der Bevölkerung gewarnt. „Was wir jetzt brauchen sind Plausibilität und Verlässlichkeit“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Da sei insbesondere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gefordert. „Alles andere schafft Verunsicherung und das braucht niemand“, so der Regierungschef.

„Besserwisserei hilft uns heute gar nichts“, betonte Woidke Richtung Kritiker. Wer aus der Vergangenheit schlaue Ratschläge gebe, mache es sich zu einfach.

13.25 Uhr: 333 neue Infektionen, 25 weitere Tote in Brandenburg

In Brandenburg sind dem Gesundheitsministerium am Sonntag 333 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet worden. Damit sank nach 573 bestätigten Fällen am Samstag die Zahl der Corona-Infektionen zwar den zweiten Tag in Folge. Allerdings melden die Gesundheitsämter Daten zur Erfassung am Wochenende häufig verzögert. Vor einer Woche waren es 408 neu registrierte Fälle binnen 24 Stunden.

25 neue Todesfälle kamen landesweit hinzu. Damit stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus auf 1178. Die Zahl der derzeit Erkrankten sank leicht um 47 auf 15 014. 31 347 Menschen gelten als genesen - 355 mehr als einen Tag zuvor. Insgesamt haben sich seit März 47 539 Menschen in Brandenburg mit dem Coronavirus angesteckt.

Den höchsten Wert neuer Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche hat nach wie vor der südliche Landkreis Elbe-Elster mit 480,2. Es folgen der Landkreis Spree-Neiße (433,5) und die kreisfreie Stadt Cottbus mit einem Wert von 364,2. Im gesamten Land ging mit 222,9 der Wert etwas zurück. Am Samstag hatte er 225 betragen.

596 von 706 Intensivbetten im Land sind belegt, wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Sonntag hervorgeht. 110 Intensivbetten sind demnach noch frei, weitere 312 könnten binnen einer Woche aufgestellt werden.

12.55 Uhr: Corona-Testcenter am Plötzensee eröffnet

Am Plötzensee in Wedding hat ein privates Covid-19-Testcenter eröffnet. Berlinerinnen und Berliner können dort künftig einen Antigen-Schnelltest in einer Drive-In-Station machen lassen. Nach Angaben der Betreiber können täglich bis zu 400 Abstriche genommen werden. Der Preis für einen Test liegt bei 39 Euro. Das Testergebnis soll nach rund 20 Minuten vorliegen. Die Ergebnisse bekommen Testpersonen per Mail und SMS zugeschickt. Die Öffnungszeiten des Testzentrums am Plötzensee am Nordufer 26 sind von Montag bis Sonntag zwischen 7 Uhr und 11 Uhr und von 15 Uhr bis 20 Uhr.

12.54 Uhr: KVBB: Hotline zur Impfterminvergabe erreichbar - keine Störung

Die auch als Corona-Impf-Hotline genutzte Nummer 116 117 wird in Brandenburg nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) sehr in Anspruch genommen, ist aber erreichbar. Ihm seien aus Brandenburg keine Störungen bekannt, sagte KVBB-Sprecher Christian Wehry am Sonntag auf Anfrage. Bei persönlichen Stichproben am Vormittag sei er sofort durchgekommen. Allerdings habe es über Weihnachten und zwischen den Feiertagen ihm zufolge eine „hohe Inanspruchnahme“ gegeben, so dass es zu Wartezeiten kommen konnte.

Die Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist nach einem Medienbericht teilweise schwer erreichbar. Den „sehr ernstzunehmenden Hinweisen auf eine Überlastung der Hotline gehen wir derzeit intensiv nach“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums der „Welt am Sonntag“. Erste Erkenntnisse würden auf technische Gründe als Ursache hindeuten.

12.46 Uhr: "Lernraum Berlin" geht in den Wartungsmodus

Ab Montag geht die Schule in Berlin wieder los – allerdings nur mit Distanzlernen. Präsenzunterricht vor Ort wird es in der ersten Schulwoche nicht geben. Umso wichtiger wird der „Lernraum Berlin“ sein, die digitale Lernplattform der Senatsbildungsverwaltung. Die wird allerdings heute um 14 Uhr in den „Wartungsmodus“ geschaltet, ist dann also für Vorbereitungen nicht mehr zugänglich. Lehrkräfte müssen ihre Unterrichtsvorbereitung bis dahin abgeschlossen haben. „Der Lernraum steht am 4.1.21 (Montag) ab 7 Uhr voll funktionstüchtig zur Verfügung“, heißt es auf der Seite des Lernraums. „Euer Ernst?“, empören sich Pädagogen auf Twitter, die heute noch im Lernraum arbeiten wollten.

11.40 Uhr: Senatsverwaltung verteilt über 30.000 Tablets an Schüler

Im Dezember 2020 hat die Senatsverwaltung für Bildung über 20.800 neue Tablets an Schulen ausgeliefert, damit insbesondere sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler gut am schulisch angeleiteten Lernen zu Hause teilnehmen können. Mit den 9.500 digitalen Endgeräten, die bereits vor den vergangenen Sommerferien an Schülerinnen und Schüler ausgegeben worden sind, hat die Senatsbildungsverwaltung somit bereits über 30.000 Tablets an Kinder und Jugendliche ausgegeben. Weitere 20.000 iPads sowie weitere 790 Surface Tablets werden ab dem 4. Januar an die Schulen verteilt. Insgesamt wird die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie den Schülerinnen und Schülern dann über 50.000 Geräte zur Verfügung gestellt haben.

06.03 Uhr: Virologe Drosten erwartet schwierige sechs Monate

Der Berliner Virologe Christian Drosten erwartet für 2021 herausfordernde erste sechs Monate. „Ich schaue schon optimistisch auf das neue Jahr, aber ich glaube, dass die erste Jahreshälfte sehr kompliziert werden wird“, sagte Drosten der Berliner Morgenpost. Es werde sehr viele Diskussionen beispielsweise um Lockerungen oder die Impfung geben. „Ich glaube, dass ab der zweiten Jahreshälfte eine Entspannung eintreten könnte, aber nur, wenn man es schafft, ganz viele Personen in den ersten sechs Monaten zu impfen“, so der 48-Jährige.

Samstag, 2. Januar

21.43 Uhr: 13.137 Berliner haben Serum mittlerweile erhalten

In Berlin haben die mobilen Impfteams auch über Neujahr ihre Arbeit in den Pflegeheimen fortgesetzt. Die Behörden meldeten bis Sonnabendmittag 13.137 Impfungen ans Robert Koch-Institut. Das sind 2023 mehr als am Silvestertag.

In den Berliner Pflegeheimen sind inzwischen 9817 Bewohner mit der ersten von zwei Impfungen gegen das Coronavirus versorgt. Das ist fast jeder Dritte in dieser besonders gefährdeten Gruppe, in der es zuletzt besonders viele Ausbrüche mit Todesfällen gegeben hatte.

3319 Berlinerinnen und Berliner wurden wegen einer beruflichen Indikation geimpft, weil sie in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder in den Impfzentren arbeiten.

Berlin liegt mit seinen Zahlen im Vergleich der Bundesländer in Relation zur Bevölkerung in der Spitzengruppe. Insgesamt wurden in Deutschland bis zum 2. Januar 188.553 Menschen gegen Corona geimpft, 21.087 mehr als zu Silvester.

16.46 Uhr: „Querdenker“ tanzen und singen ohne Abstand am Alex

Mehr als ein Dutzend Menschen haben am Samstag auf dem Alexanderplatz in Berlin unter Missachtung der Corona-Abstandsregeln und teils ohne Maske zusammen gesungen und getanzt. Wie in einem auf Twitter verbreiteten Video zu sehen ist, bildeten die Männer und Frauen eine Polonaise und bewegten sich zu einem Lied mit der Textzeile „Ein bisschen SARS muss sein“ nach der Melodie von „Ein bisschen Spaß muss sein“.

"Ein bisschen SARS muss sein" - Coronaleugner und selbsternannte Querdenker tanzen momentan ohne Abstände und teilweise ohne MNS über den Berliner #Alexanderplatz. #b0201 pic.twitter.com/lxJWuxovyZ — Kim Winkler (@KimWinkler1312) January 2, 2021

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Teilnehmer der Kundgebung „Querdenken 30“ auf dem Alex durch Singen ohne Mund-Nasen-Schutz auffällig wurden. Sie würden derzeit überprüft. Auch die in dem Video hörbare Textzeile sei von Polizisten mindestens einmal gehört worden.

Mitte Dezember gab es eine ähnliche Demonstration in einem Supermarkt in Prenzlauer Berg. Eine Gruppe von mutmaßlichen Corona-Leugnern besuchte den Supermarkt, ohne die obligatorischen Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen.

16.32 Uhr: 430 Corona-Kranke auf Intensivstationen, acht Todesfälle

In Berlin sind acht weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1285.

460 neue Infektionen wurden bestätigt, 207 waren es gestern. Vier Bezirke haben keine Fallzahlen gemeldet. 17.774 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 17.739 waren es gestern. 79.050 Menschen gelten inzwischen als genesen.

430 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, zwei weniger als gestern. Damit ist weiterhin gut jedes dritte Intensivbett mit Corona-Patienten belegt, wie aus dem täglichen Lagebericht des Senats vom Samstag hervorgeht. 1675 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 21 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 33,8 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 130,7 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,73 Grün.

15.21 Uhr: Kostenlose Taxifahrten zum Impfzentrum für Menschen ab 90 Jahren

Berlinerinnen und Berliner, die mindestens 90 Jahre alt sind und einen Termin im Impfzentrum in Berlin-Treptow haben, können kostenlos mit dem Taxi dort hin fahren. Das teilte die Sprecherin des Projekts Impfzentren Berlin, Regina Kneiding, am Samstag mit. Die Impfungen in der Arena-Halle im Bezirk Treptow-Köpenick sollen am Montag (4. Januar) fortgesetzt werden. Als nächste Gruppe sind die rund 18.700 Menschen in Berlin ab 90 dran. Wer eine Einladung bekommen und einen Termin für die Impfung gegen das Coronavirus vereinbart hat, könne unter 030 202020 ein Taxi für die kostenlose Hin- und Rückfahrt buchen, sagte Kneiding.

Eine entsprechende Vereinbarung sei zwischen dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Berlin, der Senatsverwaltung für Gesundheit und der Innung des Berliner Taxigewerbes geschlossen worden. Abgerechnet würden die Kosten über das DRK Sozialwerk. Die Regelung soll auch künftig gelten, wenn weitere der insgesamt sechs Berliner Impfzentren in Betrieb genommen werden.

15.20 Uhr: Feiertagstelefon für Senioren: Viele Anrufe wegen Einsamkeit

Beim Feiertagstelefon des Seelsorge-Projekts „Silbernetz“ sind seit Heiligabend doppelt so viele Anrufe von einsamen Seniorinnen und Senioren eingegangen wie noch Ende 2019. Die bundesweit erreichbare kostenfreie Nummer sei zwischen dem 24. Dezember und Neujahr fast 3200 Mal angerufen worden, teilte die Organisation am Samstag mit. 1927 Gespräche mit 607 verschiedenen Anruferinnen und Anrufern hätten sich ergeben.

„Die große Mehrheit der Anrufenden war über 60 Jahre alt, mehr als 85 Prozent lebten allein“, sagte „Silbernetz“-Initiatorin Elke Schilling. Der hohe Gesprächsbedarf einsamer älterer Menschen liege „natürlich an den Belastungen im Corona-Jahr, andererseits bekommt Einsamkeit dadurch in der Öffentlichkeit eine höhere Aufmerksamkeit“, sodass das Thema weniger schambehaftet sei.

14.39 Uhr: Tourismus-Krise kostet Berlin acht Milliarden Euro Umsatz

Die Corona-Krise hat den Berlin-Tourismus schwer erwischt. Der Chef der Berliner Tourismus-Organisation „Visit Berlin“, Burkhard Kieker, rechnet für 2020 mit Umsatzverlusten von acht Milliarden Euro in der Kultur- und Tourismusbranche. Im Jahr 2019 seien in diesen Bereichen rund 13 Milliarden Euro umgesetzt worden, dieses Jahr werde es nur ein Drittel davon sein. „Wir rechnen für 2020 mit 30 Prozent der Übernachtungen von 2019“, sagte Kieker. „Das zeigt, dass wir es hier mit einem Jahrhundertereignis zu tun haben.“ Hier lesen Sie das Interview.

14.34 Uhr: Land plant keine weiteren Prämien für Krankenhauspersonal

Die Brandenburger Landesregierung plant gegenwärtig keine weiteren Prämienzahlungen für medizinisches Personal an Krankenhäusern. Hintergrund sei auch, dass es so immer wieder zu empfundenen Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen kommen würde, wie das Gesundheitsministerium auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mitteilte. Entscheidend für die Beschäftigten seien gute Arbeitsbedingungen und bessere Verdienstmöglichkeiten.

13.08 Uhr: 573 neue Corona-Fälle in Brandenburg gemeldet - 28 weitere Tote

Am Samstag sind dem Gesundheitsministerium in Brandenburg 573 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden. Zu berücksichtigen ist bei den Zahlen, dass wegen des Neujahrstags möglicherweise nicht alle Gesundheitsämter Daten zur Erfassung beigesteuert haben. Am Neujahrstag waren es 903 Fälle, am Donnerstag 1345 neue Infektionen. Vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter 714 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet.

Landesweit starben den Angaben zufolge innerhalb eines Tages 28 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Damit stieg die Zahl der Toten auf 1153. Die Zahl der aktuell Erkrankten sank leicht um 48 auf 15061. 30.992 Menschen gelten als genesen - 593 mehr als am Vortag. Insgesamt haben sich seit März 47.206 Menschen in Brandenburg mit dem Coronavirus angesteckt.

Allein die Landeshauptstadt Potsdam meldete 75 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Es folgen die Landkreise Havelland und Teltow-Fläming mit jeweils 70 bestätigten Fällen und der Kreis Oberhavel mit 55 Neuinfektionen. Den höchsten Wert neuer Infektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche hat weiter der südliche Landkreis Elbe-Elster mit 494. Es folgen der Landkreis Spree-Neiße (433,5) und die kreisfreie Stadt Cottbus mit einem Wert von 348,1. Im ganzen Land ging mit 225 der Wert etwas zurück. Am Neujahrstag betrug er 230,6. 601 von insgesamt 707 Intensivbetten im Land sind aktuell belegt, wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Freitag hervorgeht.

6.02 Uhr: Berlins CDU-Chef: „Wir brauchen einen Berliner Aufbauplan“

CDU-Landeschef Kai Wegner fordert einen „Berliner Aufbauplan“ für die Wirtschaft der Hauptstadt. „Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen richtig setzen, damit Unternehmen erfolgreich sein können“, sagte Wegner der Deutschen Presse-Agentur. „Wir brauchen einen Berliner Aufbauplan.“ Dazu gehöre unter anderem, Startup-Unternehmen besser zu fördern. „Dazu möchte ich eine Innovationsagentur nach israelischem Vorbild aufbauen“, sagte der CDU-Politiker, der seine Partei 2021 in den Wahlkampf ums Abgeordnetenhaus führen will.

„Diese Agentur kann Zuschüsse vergeben, private Gründerzentren lizenzieren, die junge Unternehmen fördern, und Wagniskapital von privaten Geldgebern einsammeln“, erklärte der CDU-Landesvorsitzende. Die Corona-Schutzmaßnahmen seien wichtig, um Menschenleben zu retten. „Doch die gesamte Berliner Wirtschaft ächzt unter den Einschränkungen“, so Wegner. „Im Jahr 2021 werden wir das Coronavirus zurückdrängen und sukzessive unsere Freiheiten zurückbekommen. Das ist eine riesige Chance für Berlin. Es geht um einen echten Neustart.“ Berlin brauche mutige Entscheidungen für einen neuen Aufschwung.

Freitag, 1. Januar 2021

20 Uhr: Müllers Neujahrsansprache: Corona-Bedrohung weiter ernst

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat an die Menschen in der Hauptstadt appelliert, die Gefahren durch das Coronavirus weiter ernst zu nehmen und sich an die Regeln zu halten. „Ich bitte Sie, uns weiterhin zu unterstützen auf unserem Wege, die Pandemie zu bekämpfen“, sagte der SPD-Politiker in seiner Neujahrsansprache. „Die Infektionszahlen sind nach wie vor zu hoch.“

Es gebe zu hohe Zahlen von Schwersterkrankten. „Auch junge Menschen erkranken schwer und landen auf unseren Intensivstationen.“ Zudem kämen die Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern an ihre Grenzen. Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Neujahrsansprache von Michael Müller

16 Uhr: Sechs weitere Corona-Tote, 207 neue Infektionen in Berlin

Sechs Bezirke haben keine neuen Corona-Zahlen gemeldet. Diese Zahlen meldet die Senatsgesundheitsverwaltung am Neujahrstag:

In Berlin sind sechs weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1277. 207 neue Infektionen wurden bestätigt, 643 waren es gestern. 17.739 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 18.611 waren es gestern. 78.633 Menschen gelten inzwischen als genesen. 432 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, drei weniger als gestern. 1696 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 17 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 34,0 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 127,6 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,73 auf Grün.

Die Fallzahlen für die Berliner Bezirke:

13.56 Uhr: Berlins Gesundheitssenatorin empört über Unklarheit bei Impfstoff

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci zeigt sich empört über die anhaltende Unklarheit im Hinblick auf weitere Lieferungen von Corona-Impfstoff. „Ich erwarte jetzt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Aufklärung und endlich eine verlässlich und belastbare Auflistung des Impfstoffes, der da kommen soll“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag. „Wir wissen ja noch nicht einmal, ob die jetzt für den 8. Januar angekündigte Lieferung zusätzlich oder nur vorgezogen ist“, so Kalayci. „Und jetzt weiß die Firma Biontech offenbar auch nicht, was sie leisten, was sie liefern kann. So können wir die Priorisierung, die der Bund uns vorgegeben hat, nicht umsetzen.“

Anlass für Kalaycis Kritik sind Äußerungen von Biontech-Chef Ugur Sahin, der aktuell versucht, neue Kooperationspartner zu gewinnen, die für sein Unternehmen Impfstoff produzieren. „Aber es ist ja nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen könnten“, sagte er dem „Spiegel“. Ende Januar werde man wissen, ob und wie viel mehr produziert werden könne.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde kurz vor Weihnachten in der EU zugelassen und wird seit einigen Tagen verabreicht. Allerdings gab es zuletzt ein Hin und Her, wie viele Dosen Deutschland und damit die Bundesländer in nächster Zeit erhalten. Am Mittwoch hatte das Bundesgesundheitsministerium erklärt, mit dem Hersteller Biontech habe vereinbart werden können, dass die nächste Lieferung am 8. Januar erfolgen werde.

Berlin hat bisher nach früheren Angaben der Gesundheitsverwaltung etwa 60.000 Impfdosen erhalten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden davon bis zum 31. Dezember gut 9000 verabreicht. Die CDU führte das auf schlechtes Impfmanagement zurück. Geimpft wurden zunächst Menschen in Pflegeheimen, Pflegerinnen und Pfleger sowie Beschäftigte in Krankenhäusern. Es fehlt nur noch genügend Impfstoff: Lesen Sie hier mehr zum Thema.

13.26 Uhr: 903 neue Corona-Infektionen in Brandenburg - 30 Todesfälle

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in Brandenburg ist zu Beginn des neuen Jahres gesunken, bleibt aber auf hohem Niveau. Das Gesundheitsministerium berichtete am Freitag von 903 neuen bestätigten Fällen innerhalb eines Tages. Am Donnerstag hatten die Gesundheitsämter 1345 neue Fälle gemeldet. Am Tag zuvor waren 1182 neue Infektionen gezählt worden - vor einer Woche waren es 918.

Die meisten neuen Ansteckungen wurden mit 125 aus dem Landkreis Teltow-Fläming gemeldet, gefolgt vom Kreis Oder-Spree mit 120 und dem Landkreis Dahme-Spreewald mit 111 neuen Fällen binnen 24 Stunden. Landesweit starben innerhalb eines Tages 30 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung.

Der höchste Wert neuer Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche wurde aus dem südlichen Landkreis Elbe-Elster gemeldet. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 495. Es folgen der Landkreis Spree-Neiße (459) und die kreisfreie Stadt Cottbus mit einem Wert von 404,3. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz, lange Hot-Spot im Land, verzeichnete am Freitag 377,6 neue Ansteckungen innerhalb einer Woche. In ganz Brandenburg beträgt der Wert 230,6, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vortag (224).

Damit haben sich seit März 46 633 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der aktuell Infizierten sank um 204 auf 15 109.

30 399 Menschen gelten als genesen - 1077 mehr als einen Tag zuvor. 567 von insgesamt 687 Intensivbetten sind aktuell belegt, wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Freitag hervorgeht. 120 Betten sind demnach noch frei.

13.20 Uhr: Innensenator Geisel zieht positive Bilanz der Silvesternacht

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat eine weitgehend positive Bilanz der Silvesternacht gezogen. „Es war die richtige Entscheidung, Pyroverbotszonen einzurichten“, erklärte der SPD-Politiker am Freitag. „Polizei und Feuerwehr hatten zwar immer noch genug zu tun in der Silvesternacht, aber nicht in dem Ausmaß wie in den vergangenen Jahren.“

Laut Geisel entfielen 43 der rund 800 Feuerwehreinsätze auf die Böllerverbotszonen, von denen der Senat 56 ausgewiesen hatte. „Die Angst- und Schreckensszenarien der Unkontrollierbarkeit, die von einigen im Vorfeld beschworen wurden, sind nicht eingetreten“, so Geisel. „Das lag auch daran, dass sich die überwiegende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner verantwortungsbewusst verhalten hat. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken.“

Die Beschränkungen waren von der Politik erlassen worden, um Menschenansammlungen in der Corona-Krise und damit Ansteckungen zu vermeiden. Ziel war es, die Belastung in den Notaufnahmen so niedrig wie möglich halten, weil in den Krankenhäusern viele Covid 19- Patienten behandelt werden.

9.23 Uhr: Polizei und Feuerwehr: Bürger haben sich weitgehend an Corona-Verordnungen gehalten

Berlin hat das neue Jahr 2021 in Corona-Zeiten anders als sonst begrüßt - vor allem etwas gesitteter und ruhiger. Zwar knallten trotz Verkaufsverbots für Feuerwerk und Böllerverbotszonen in vielen Kiezen Böller, Raketen stiegen in den Himmel auf. Und mancherorts wie in Neukölln, Kreuzberg oder im Wedding ging es ab Mitternacht auf den Straßen fast so laut zu wie in gewöhnlichen Jahren. Allerdings bilanzierten Polizei, Feuerwehr und Rettungsstellen am Neujahrstag: Weniger Einsätze, weniger Aufregung, weniger Stress als sonst.

Insgesamt sei der Silvestertag ruhiger verlaufen als frühere Jahreswechsel, sagte ein Polizeisprecher am Neujahrstag. Die überwiegende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner habe sich an die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gehalten, darunter die 56 Böllerverbotszonen und ein Alkohol-Verkaufs- und -Konsumverbot auf Straßen und Plätzen ab 14 Uhr. So ruhig feierte Berlin den Jahreswechsel: Lesen Sie hier den kompletten Bericht aus der Silvesternacht.

Die Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus der Silvesternacht finden Sie in unserem Blaulicht-Blog.

6.02 Uhr: Berliner Amtsarzt: Lockdown bis zum Frühjahr nötig

Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid hält einen Lockdown bis zum Frühjahr für unausweichlich - nicht allein in der Hauptstadt. „Wir haben weiter irre hohe Infektionszahlen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Nach dem Silvesterwochenende werden wir den Effekt der Weihnachtstage sehen.“ Es sei zu vermuten, dass die Mobilität im zweiten Lockdown nicht so stark nachgelassen habe wie beim ersten im Frühjahr.

Larscheid ist Amtsarzt im Berliner Bezirk Reinickendorf und spürt die Folgen der Pandemie jeden Tag. Die Möglichkeit der Impfung sei eine ganz tolle Sache, betonte er. Doch bislang sei unklar, ob die Geimpften das Virus nicht trotzdem weitertragen könnten. „Wir müssen bitte noch ein paar Monate durchhalten“, sagte Larscheid. „Man müsste jetzt einen Appell an die Bevölkerung richten, dass wir uns das alles zumuten müssen.“ Diesen Mumm sehe er im Moment zu wenig. „Aber wir haben den ethischen Konsens, dass wir die medizinischen Notwendigkeiten stärker gewichten wollen als die wirtschaftlichen“, betonte er.

In Berlin sei die Pandemie mit den jetzigen Methoden nicht wirkungsvoll kontrolliert, urteilte Larscheid. Ein Effekt sei praktisch nicht sichtbar, weil sich das Verhalten nicht ändere. „Ich weiß auch nicht, wie man das den Leuten das klarmachen soll. Denn ich kann jeden verstehen, der sagt: Ich bin so müde von alldem“, sagte der Amtsarzt. „Aber dann müssen wir schauen, was wir vielleicht alle gemeinsam nicht richtig machen. Und was müssen wir tun, damit wir alle aus dem Schlamassel schneller rauskommen?“ Das sei auch gut für den Zusammenhalt im neuen Jahr. „Das ist für mich der einzig sinnvolle Vorsatz: Dass wir uns jetzt gemeinsam richtig anstrengen, um diese Mist-Krankheit wegzudrängen“, ergänzte er.

Im Moment gebe es zum Beispiel in Berlin ein so hohes Infektionsgeschehen, dass es sich realistisch betrachtet ganz schwer kontrollieren lasse. „Natürlich wird es nach dem 10. Januar weitergehen mit einem Lockdown“, sagte er. „Vernünftigerweise sollte die Politik jetzt schon sagen: Bis Ende März oder bis Ende April kann sich nichts ändern.“ Oder: „Kommt mal alle runter von dem Trip, dass wir jede Woche das Ganze aufheben können. Eine Rolle rückwärts ist nicht möglich.“ In Berlin seien nur noch zwei Drittel der Intensivbetten frei für das normale Geschehen. „Das geht gar nicht auf Dauer.“

Donnerstag, 31. Januar 2020

16.11 Uhr: 643 neue Infektionen, 24 weitere Tote in Berlin

In Berlin sind 24 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1271. 643 neue Infektionen wurden bestätigt, 1059 waren es gestern.

18.611 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 19.302 waren es gestern. 77.560 Menschen gelten inzwischen als genesen. 435 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, zwei mehr als gestern. 1713 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 60 weniger als gestern.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 33,7 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 135,1 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,61 auf Grün.

Die Fallzahlen für die Berliner Bezirke:

14.12 Uhr: Debatte um Schulen - Künftige KMK-Präsidentin verweist auf Beratungen

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat angesichts der Debatte über die weiteren Corona-Regeln an Schulen auf die anstehenden Beratungen der nächsten Tage verwiesen. „Wie es im Januar weitergeht, wird in der kommenden Woche vor dem Hintergrund des dann bekannten Infektionsgeschehens erneut abgewogen werden müssen“, teilte die künftige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag auf Anfrage mit. Die KMK sei grundsätzlich dafür, dass Schulen offen sind, weil alle Kinder das Recht auf Bildung und soziale Teilhabe hätten. Es müsse aber immer eine Gesamtabwägung vor allem mit dem Gesundheitsschutz geben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs beraten am kommenden Dienstag über das weitere Vorgehen in der Pandemie nach dem zunächst bis 10. Januar befristeten Lockdown. Es deutet sich immer mehr an, dass die Maßnahmen angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen verlängert werden. Einen Tag vor dem Gespräch der Kanzlerin mit den Regierungschefs wollen sich die Kultusminister der Bundesländer in der Schulfrage abstimmen.

14.04 Uhr: Pokalspiel Alba gegen Braunschweig kurzfristig abgesagt

Die Pokalpartie zwischen Alba Berlin und den Basketball Löwen Braunschweig ist am Donnerstag kurz vor dem geplanten Spielbeginn abgesagt worden. Die Braunschweiger hatten am späten Vormittag eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes Braunschweig erhalten, wie die Basketball-Bundesliga (BBL) mitteilte. Aufgrund dessen mussten die Niedersachsen ihre Fahrt nach Berlin abbrechen und zurückkehren.

Das Nachholspiel sollte eigentlich um 14.00 Uhr an Silvester in der Arena am Ostbahnhof stattfinden. Das Berliner Team war bereits in der Halle zur Vorbereitung, als die unerwartete Absage erfolgte. „Uns hat das selbst kalt erwischt“, sagte ein Alba-Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. Mit einem Erfolg hätte der ersatzgeschwächte Titelverteidiger aus der Hauptstadt den Einzug ins Final-Four-Turnier perfekt machen können. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Braunschweigs Spieler hatte sich am Dienstag vorsichtshalber in häusliche Isolation begeben, nachdem es bei einem Spieler ein schwach-positives Ergebnis gegeben hatte. Am Mittwoch hatte aber das Braunschweiger Gesundheitsamt die Quarantäne des Teams wieder aufgehoben, nachdem die Kontrolltests auf das Coronavirus bei allen Spielern negativ ausgefallen waren. Am Donnerstag entschied sich das Gesundheitsamt aber wieder für eine Quarantäneanordnung.

13.05 Uhr: RKI: Bislang 9084 Corona-Impfungen in Berlin gemeldet

Knapp 9100 Menschen in Berlin sind bislang gegen das Coronavirus geimpft worden. Das geht aus einer Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor. Beim Großteil der Geimpften in der Hauptstadt handelt es sich um Bewohner von Pflegeheimen: Dort bekamen 6350 Menschen das neue Präparat zum Schutz vor der Erkrankung Covid-19 gespritzt. 2733 Menschen erhielten die Impfung aus beruflichen Gründen, darunter fällt medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko sowie Personal in der Altenpflege. 105 Impfungen hatten einen medizinischen Anlass.

Brandenburg liegt bei der Zahl der Corona-Impfungen kurz vor dem Jahreswechsel im Mittelfeld. Vom 27. bis zum 30. Dezember seien 3036 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Donnerstag mit. Am Mittwoch seien 1483 Impfungen hinzugekommen. Die meisten Impfungen wurden bisher in Bayern erfasst (28.206), gefolgt von 19.930 in Nordrhein-Westfalen und 15.674 in Hessen. Die in absoluten Zahlen wenigsten Impfungen wurden bisher in Thüringen (810), Bremen (1691) und Hamburg (2040) gemeldet. Mehr zum Thema Impfungen gegen das Coronavirus in Berlin lesen Sie hier.

Kommentar zum Thema: Mehr Impfstoff muss kommen

13.02 Uhr: Pädagogen-Verband: Nach wie vor unklare Regelungen für Unterricht

Der Brandenburger Pädagogen-Verband sieht nach wie vor Unklarheiten und offene Fragen beim Unterricht in Zeiten der Corona-Pandemie an den Schulen. „Wie soll die Mischung zwischen Distanz- und Präsenzunterricht laufen“, sagte Hartmut Stäker, Präsident des brandenburgischen Pädagogen-Verbandes. Die Festlegung, welche Aufgaben die Mitarbeiter übernehmen, bleibe jeder Schulleitung überlassen. Das Bildungsministerium hatte am Mittwoch informiert, dass der Unterricht vom 4. bis vorerst 10. Januar generell nur zu Hause stattfinden solle, außer bei Abschlussklassen und an Förderschulen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Abend in der RBB-Sendung „Brandenburg Aktuell“ gesagt, er nehme an, dass bis zu den Winterferien, die in Brandenburg in der ersten Februarwoche sind, „wir erstmal im Distanzunterricht bleiben werden“.

Bislang fielen bei den Kollegen bereits viele Stunden Mehrarbeit an: Präsenzunterricht müsse geleistet, der Distanzunterricht vorbereitet und Aufgaben kontrolliert werden, sagte Stäker. „Wir hätten uns das vielleicht ein halbes Jahr gefallen lassen, aber es ist ja kein Ende abzusehen“, betonte er. Die Kollegen hätten einen Anspruch, dass geleistete Stunden Mehrarbeit anerkannt werden. „Offenbar wird aber gedacht, es funktioniert schon irgendwie“, sagte Stäker. Dass es Probleme gebe, werde nicht zugegeben.

12 Uhr: Polizeibilanz: Versammlungen am Mittwoch weitgehend störungsfrei

Die Polizei Berlin hat Bilanz zur Versammlungslage am Mittwoch gezogen. Demnach verliefen die Versammlungen im Berliner Stadtgebiet weitgehend störungsfrei. Insgesamt sieben Versammlungen waren angemeldet, darüber hinaus fand am Brandenburger Tor die Generalprobe zur TV-Produktion „Berlin Welcome 2021“ statt.

An der Chausseestraße wurde demnach ein Nebeltopf gezündet und polizeifeindliche Parolen wurden gerufen. An der Linienstraße warfen Unbekannte vom Dach eines Hauses Feuerwerkskörper in Richtung eines Demonstrationszuges, wodurch jedoch niemand getroffen oder verletzt wurde. Bei der Versammlung „Silvester zum Knast“ vor der Justizvollzugsanstalt für Frauen in der Lichtenberger Alfredstraße zündeten Versammlungsteilnehmende mehrfach Feuerwerkskörper. Nach Auflösungsverfügungen war die Veranstaltung gegen 20.20 Uhr beendet. Unter den Linden in Höhe Pariser Platz trugen etwa 75 Personen teilweise keine Mund-Nasen-Bedeckung. Da es für die Ansammlung weder eine Anmeldung gab noch ein Versammlungscharakter bzw. religiöse Motivation zu erkennen war, wurden 33 Frauen und Männer wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung überprüft und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem lief eine ca. 20-köpfige Gruppe auf der Schlossbrücke entlang. Sie wurde ebenfalls von Einsatzkräften überprüft. Wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung und Aufenthaltes ohne triftigen Grund wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wegen einer Verbotsverfügung für eine Kundgebung am Brandenburger Tor und Straße des 17. Juni hatte es zahlreiche Aufrufe gegeben, trotzdem nach Berlin zu reisen und zu demonstrieren. Der Bereich des Regierungsviertels war weiträumig abgesperrt und der Tiergarten teilweise umzäunt worden. Die Zufahrtsstraßen waren von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber kontrolliert worden. Es waren rund 2100 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, unterstützt von etwa 400 Einsatzkräften aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Brandenburg und der Bundespolizei.

11.22 Uhr: Berlins Polizeipräsidentin: Für illegale Demos an Silvester gewappnet

Berlins Polizei stellt sich auch für den Silvestertag auf illegale Demonstrationen ein. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu unerlaubten Versammlungen komme - „seien es Querdenker, sei es aus dem linksextremistischen Bereich“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Donnerstag im RBB-Inforadio. Es gebe solche Aufrufe im Internet. „Das müssen wir gut im Auge haben.“ Am Mittwoch hatten zwei Gerichte das Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr in Berlin während der Corona-Pandemie für rechtens erachtet.

Grundsätzlich rechne die Polizei damit, dass es ein „besonderes Silvester mit besonderen Aufgaben“ werde, sagte Slowik. Die Hauptaufgabe sei, Ansammlungen von Menschen wegen des Infektionsrisikos zu verhindern. Kontrollieren will die Polizei etwa die Feuerwerksverbotszonen - 56 an der Zahl in der ganzen Stadt.Bei Verstößen wollen die Beamten mit den Menschen sprechen und auf die Verbote hinweisen, wie Slowik erläuterte. Ein großer Teil höre auf die Polizei. Möglich seien aber auch Bußgelder von bis zu 1000 Euro. Eine Mehrheit der Berliner hält die Polizeipräsidentin für „vernünftig“ - diese blieben zu Hause und feiertem im kleinen Kreis.

11.22 Uhr: Keine Entspannung - Mehr Corona-Infektionen in Brandenburg

Vor dem Jahreswechsel ist die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg noch einmal gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1345 neue Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Am Tag zuvor waren 1182 neue Infektionen gezählt worden, vor einer Woche - an Heiligabend - waren es 1181..

10.38 Uhr: Drosten-Räuchermann hat Tausende Fans - Figur auch im Ausland gefragt

Der Berliner Virologe Christian Drosten hat sich für das Kunsthandwerk im Erzgebirge zum Verkaufsschlager entwickelt: als Räuchermannfigur mit rauchendem Kopf. Eigentlich hätte er seine sieben festen Mitarbeiter ab Januar voll in Kurzarbeit schicken müssen, sagte Holzkünstler Tino Günther. Doch um die Bestellungen für seinen Räucher-Drosten abzuarbeiten, habe er nun zusätzliches Personal angeworben. Von Privatpersonen allein seien mehr als 5000 Bestellungen eingegangen, hinzu kämen viele Anfragen von Handelspartnern und Einzelhändlern. Nachgefragt wird die Figur auch aus dem Ausland, etwa Österreich, den USA und Japan, wie die „Freie Presse“ berichtete.

Die 26 Zentimeter hohe Figur mit weißem Kittel und zerzaustem Haar steht auf einem stilisierten Corona-Virus. Zudem trägt sie einen Mundschutz. Dem Räuchermann kommt daher nicht wie sonst üblich der Rauch aus dem Mund - ihm raucht vielmehr der Kopf.

Der Berliner Virologe Christian Drosten als Räuchermännchen. Die 26 Zentimeter hohe Figur mit weißem Kittel und zerzaustem Haar steht auf einem stilisierten Corona-Virus.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

10.12 Uhr: Demo in Potsdam wegen Nichteinhaltung von Abstandsregelungen aufgelöst

Eine Demonstration mit etwa 25 Teilnehmern vor dem Potsdamer Landtag ist am Mittwoch von der Polizei aufgelöst worden. Zum Teil seien Masken nicht getragen worden, sagte ein Sprecher des Lagedienstes des Polizeipräsidiums am Donnerstag. Zudem seien Abstandsregelungen nicht eingehalten worden. Nach einem Bericht der „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ hatten die Teilnehmer gegen die Corona-Politik der Bundesregierung protestiert.

10.10 Uhr: Landeselternausschuss fordert Alternativszenario bei Inzidenz von über 50

Der Landeselternausschuss Schule hat sich dafür ausgesprochen, den Infektionsschutz zu priorisieren und Regelunterricht erst wieder vollständig zu ermöglichen, sobald dies hinsichtlich der Infektionszahlen vertretbar ist. Solange die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt, wird die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie aufgefordert, den Schulbetrieb in den jeweiligen schulischen Alternativszenarien mit höchstens halben Klassenstärken durchzuführen. Sofern das Gesundheitsamt und die Schulaufsicht nicht einzelne Schulen schließen und damit schulischangeleitetes Lernen zu Hause anordnen, soll bei einer Inzidenz über 50 grundsätzlich das Alternativszenario angeordnet werden.

8.56 Uhr: Silvester 2020 in Berlin: Böllerverbotszonen, Kontaktbeschränkungen, Alkoholverbot

Silvester in Berlin wird in diesem Jahr von der Corona-Pandemie geprägt. Die Landesregierung will Menschenansammlungen und volle Notaufnahmen vermeiden. Die angespannte Situation in den Krankenhäusern solle nicht weiter strapaziert werden, so die Begründung. Feuerwehr und Polizei bereiten sich dennoch auf einen Ausnahmezustand in der Neujahrsnacht vor. Rund 3000 Polizisten sollen unter anderen die 56 Böllerverbotszonen in der Stadt kontrollieren. Zudem gelten für die Berlinerinnen und Berliner weiterhin die Kontaktbeschränkungen. Außerdem gilt das Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Anstoßen mit Nachbarn oder Freunden auf der Straße ist nicht erlaubt. Das gilt an Silvester 2020 in Berlin - Hier geht es zu den wichtigsten Informationen.

8.30 Uhr: Woidke ruft trotz Corona-Krise zu Optimismus auf

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich trotz der andauernden Corona-Krise auch zuversichtlich für das kommende Jahr gezeigt. „Wir können optimistisch sein für das Jahr 2021“, sagte Woidke in seiner vorab veröffentlichen Neujahrsansprache. „Optimistisch, dass wir nach dem Fortgang der Impfungen Stück für Stück unser normales Leben zurückgewinnen. Optimistisch, dass sich die gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre 2021 wieder fortsetzt. Optimistisch, dass unser Zusammenhalt trotz aller Schwierigkeiten weiter gewachsen ist.“ Er verwies auf Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe.

7:02 Uhr: Tourismusexpertin: Branche braucht jahrelang zur Erholung

Tourismusexpertin Claudia Brözel ist optimistisch, dass Berlin an die touristische Erfolgsgeschichte vor der Corona-Krise anknüpfen wird. 2019 war Berlins 17. Tourismusrekordjahr in Folge. Die Zahl der Gäste stieg auf 14 Millionen, die der Übernachtungen auf 34,1 Millionen. Bis es dazu kommt, braucht es allerdings Geduld, so die Einschätzung der Professorin für Tourismus-Ökonomie an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung im brandenburgischen Eberswalde. „Der Tourismus in Berlin ist vollkommen eingebrochen seit diesem Frühjahr. Das frühere Niveau wird nicht schnell wieder erreicht“, sagte Brözel. Bis die Branche sich erhole, werde es mindestens zwei, drei Jahre dauern. „Und das Angebot verändert sich, Reisen wird möglicherweise teurer. Vielleicht geht die Entwicklung dahin, weniger zu reisen und dafür länger zu bleiben.“

Mittwoch, 30. Dezember

20.48 Uhr: Oberverwaltungsgericht bestätigt Demoverbot an Silvester

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat das Demonstrationsverbot an Silvester in der Hauptstadt bestätigt. Das Gericht schloss sich am Mittwoch einer Entscheidung der Vorinstanz an und wies die Beschwerde eines Antragstellers zurück. Zuvor hatte bereits das Verwaltungsgericht mitgeteilt, dass das wegen der Corona-Pandemie für Silvester und Neujahr geltende Versammlungsverbot in Berlin rechtlich nicht zu beanstanden sei. Der Antragsteller hatte selbst eine Versammlung für Silvester angemeldet.

18.31 Uhr: Senat stellt klar: Kein Verkauf von Wunderkerzen oder Knallerbsen

In Berlin ist wegen der Corona-Pandemie nicht nur der Verkauf von Silvesterböllern und -raketen untersagt, sondern auch von vergleichsweise harmlosen Artikeln wie Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk. Das wurde am Mittwoch von mehreren Senatsverwaltungen klargestellt. Zudem wurde darauf verwiesen, dass dieses Kleinstfeuerwerk der Kategorie 1 in den 56 ausgewiesenen Böllerverbotszonen ebenso wie klassisches Feuerwerk nicht verwendet werden darf.

18.23 Uhr: Corona-Notbetreuung für Brandenburger Grundschüler in festen Gruppen

Für die geplante Corona-Notbetreuung für Erst- bis Viertklässler in Brandenburg ab kommendem Montag (4. Januar) hat die Landesregierung bestimmte Schutzvorgaben angekündigt. Der Unterricht solle, soweit möglich, in festen Lerngruppen - also Klassen oder Kursen - ablaufen, um enge Kontakte zu begrenzen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Die Gruppen sollten in festen Räumen sein, das Personal solle möglichst wenig wechseln. Für alle Schüler gilt Maskenpflicht. Die Notbetreuung umfasst dem Ministerium zufolge die Unterrichtszeit.

17.36 Uhr: Scheeres rechnet mit Präsenzunterricht nicht vor 18. Januar

Bildungssenatorin Sandra Scheeres rechnet nicht damit, dass der reguläre Unterricht in der Schule wieder vor dem 18. Januar beginnen kann. „Ich wünsche mir, dass die Schülerinnen und Schüler, insbesondere in der Primarstufe und in den abschlussrelevanten Jahrgängen, wieder möglichst schnell in den Präsenzunterricht wechseln können“, teilte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. „Doch das können wir nicht unabhängig vom Infektionsgeschehen entscheiden. Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir in Berlin die Phase des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause noch bis zum 17. Januar verlängern müssen.“ Der 17. Januar ist ein Sonntag, der Unterricht in der Schule könnte dann am Montag darauf wieder beginnen.

16.20 Uhr: 1059 weitere Infizierte, 34 weitere Tote

Iin Berlin sind 34 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1247.





1059 neue Infektionen wurden bestätigt, 1287 waren es gestern. 19.302 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 19.458 waren es gestern. 76.250 Menschen gelten inzwischen als genesen.





433 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, 29 mehr als gestern. 1773 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 72 mehr als gestern.





Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 34,0 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 151,6 auch weiter auf Rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,55 auf Grün.

15.35 Uhr: CDU kritisiert Impfmanagement der Gesundheitssenatorin

Aus der Berliner CDU-Fraktion gibt es scharfe Kritik an Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). „Was wir seit Anbeginn der Pandemie spüren, ist, dass Frau Kalayci regelmäßig die Schuld woanders sucht und nicht die eigenen Hausaufgaben macht“, sagte Tim-Christopher Zeelen, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion, am Mittwoch. Berlin habe rund 60 000 Impfdosen bekommen, von denen erst gut zehn Prozent verwendet worden seien. „Das wäre die dringendste Aufgabe, das, was wir vorrätig haben, unters Volk zu bringen“, sagte Zeelen. „Meine Forderung ist, dass sie das erst in den Griff bekommt, bevor sie den Schuldigen woanders sucht.“

Kalayci hatte am Mittwoch erklärt, bei den Impfungen gehe es nicht wie geplant voran. „Wir haben jetzt vom Bundgesundheitsministerium die Nachricht bekommen, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche ersatzlos ausfällt“, so die Senatorin. „Das bringt uns jetzt in sehr große Schwierigkeiten, da wir aufbauend auf diese Zusagen unsere Planungen gemacht haben.“ Berlin hätte ab dem 4. Januar 29.250 weitere Impfdosen erhalten sollen.

14.13 Uhr: Gericht: Demonstrationen an Silvester bleiben verboten

In Berlin bleiben Demonstrationen an Silvester und Neujahr verboten. Das für die beiden Tage geltende Versammlungsverbot sei rechtlich nicht zu beanstanden, teilte das Verwaltungsgericht Berlin am Mittwoch mit, das in einem Eilverfahren entsprechend entschieden hat (Az.: VG 1 L 458/20). Die für Versammlungsrecht zuständige erste Kammer des Gerichts hat einen Eilantrag gegen das nach der Infektionsschutzverordnung des Senats geltende Demonstrationsverbot zurückgewiesen. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Die Antragstellerin hatte für Silvester eine Versammlung am Brandenburger Tor geplant und war rechtlich gegen das Verbot nach Paragraf 26 der Infektionsschutzverordnung vorgegangen. Das Gericht teilte mit, entgegen der Ansicht der Antragstellerin sei die Verordnung hinreichend begründet und auch sonst formell rechtmäßig.

14.03 Uhr: Keine Impfstoff-Lieferungen in Brandenburg in erster Januar-Woche

Die Lieferung von Impfstoff für weitere Corona-Impfungen wird auch in Brandenburg zum Jahresbeginn 2021 zunächst pausieren. "Auch das Land Brandenburg wird in der ersten Januarwoche keine Impfstoff-Lieferung erhalten", kündigte das Gesundheitsministerium am Mittwoch bei Twitter an. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, danach seien 19 500 Impfdosen pro Woche für Brandenburg geplant. Damit können bei zwei notwendigen Impfungen rund 10 000 Menschen einen Impfschutz erhalten.

Bisher seien 39 000 Impfdosen geliefert worden. Rund 1550 Menschen seien bis Dienstag geimpft worden, sagte Nonnemacher. Zunächst bekommen Menschen über 80 Jahre sowie Bewohner von Pflegeheimen und Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen einen Schutz. Zuvor hatte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gesagt, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche 2021 ersatzlos ausfalle, was Berlin in große Schwierigkeiten bringe.

13.42 Uhr: Brandenburg unterstützt Freie Theater im nächsten Jahr stärker

Freie Theater in Brandenburg bekommen im nächsten Jahr mit rund 1,5 Millionen Euro mehr Unterstützung vom Land. „Ich freue mich, dass wir die Förderung der freien Theater im kommenden Jahr um 200 000 Euro erhöhen“, teilte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch in Potsdam mit. „So sichern wir in der Krise die vielfältige Kulturlandschaft Brandenburgs.“ In diesem Jahr erhielten die freien Theater Landesmittel von rund 1,3 Millionen Euro. Dazu seien Corona-Hilfen gekommen, zum Beispiel ein Ausgleich für Einnahmeausfälle sowie Härtefallhilfen, sagte Ministeriumssprecher Stephan Breiding.

13.16 Uhr: Kontrollen zu Silvester - Polizei hofft auf weniger Einsätze

Böllerverbot, Versammlungsverbot, Alkoholverbot: In diesem Jahr wird Silvester für Brandenburger vielfach anders ablaufen, als sie es gewohnt sind. Mehr Kontrollen als in den Vorjahren soll es nach Worten der Polizeisprecherin Stefanie Klaus trotz der verschärften Regeln aber nicht geben. Wie viele Polizisten zu Silvester im Einsatz sein sollen, wollte die Behörde nicht bekannt geben. In Berlin will die Polizei nach eigenen Angaben mit 2900 Kräften unterwegs sein.

12.18 Uhr: Bund liefert für erste Januarwoche keinen Impfstoff

Für Berlin wird es in der ersten Woche des neuen Jahres keinen weiteren Impfstoff gegen das neue Coronavirus geben. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben jetzt vom Bundgesundheitsministerium die Nachricht bekommen, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche ersatzlos ausfällt“, sagte Kalayci. Erst ab dem 11. Januar solle es weitergehen. „Das bringt uns jetzt in sehr große Schwierigkeiten, da wir aufbauend auf diese Zusagen unsere Planungen gemacht haben“, ergänzte die Senatorin.

Berlin hätte ab dem 4. Januar 29 250 weitere Impfdosen erhalten sollen. „Die hätten wir gebraucht, um mit den über 80-Jährigen anfangen zu können. Das können wir jetzt natürlich nicht.“ Deshalb würden ab Mittwoch nun zunächst allein Menschen über 90 Jahren per Brief zu den Impfungen eingeladen.

„Ich habe die Bitte an den Bund, die Lieferung etwas stabiler und zügiger zu organisieren. Wir können hier nicht alles vorbereiten und dann so eine Bremse bekommen“, sagte Kalayci. Das sei mehr als unglücklich gelaufen. „Ich bin sauer. Die Knappheit des Impfstoffs bleibt ein Problem für den Impfstart in Deutschland“, sagte Kalayci.

11.18 Uhr: Mehr als 1000 Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg geht die Zahl der Corona-Ansteckungen nach Weihnachten wieder in die Höhe. Innerhalb eines Tages seien 1182 neue Fälle hinzugekommen, erklärte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Potsdam. 57 Menschen starben zuletzt im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Am Tag zuvor hatten die Gesundheitsämter im Land 846 neue Infektionen gemeldet. Vor einer Woche war mit 1580 zusätzlichen Fällen ein Höchststand erreicht worden, allerdings hatte die Stadt Potsdam wegen eines Fehlers keine neuen Zahlen übermittelt.

Die meisten neuen Corona-Infektionen kamen von Dienstag auf Mittwoch mit 123 im Landkreis Spree-Neiße hinzu, gefolgt von Elbe-Elster mit 111 und Potsdam-Mittelmark mit 104. Dagegen meldete Brandenburg/Havel elf neue Ansteckungen. Wegen einer Covid-19-Erkrankung sind laut Ministerium derzeit 1164 Menschen im Krankenhaus, nochmals mehr als am Vortag. Davon werden 235 Patienten auf einer Intensivstation behandelt

08.55 Uhr: Gesundheitssenatorin kritisiert geringe Menge Impfdosen

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die derzeit geringe Zahl an Impfdosen gegen das Coronavirus für die Hauptstadt kritisiert. „Wir sind alle enttäuscht über die geringen Mengen“, sagte Kalayci am Mittwochmorgen im RBB-Inforadio. „Wir haben dieses Jahr 58 500 Impfdosen.“ Das reiche gerade mal für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen. Im neuen Jahr werden pro Kalenderwoche weitere 29 250 Dosen erwartet. Es ärgere sie maßlos, dass für die Lieferung in der ersten Woche 2021 noch nicht klar sei, ob diese Sonntag oder Montag angeliefert würden.

„Es sind bundesweit sehr hohe Verträge abgeschlossen, das heißt, an der Gesamtmenge wird es nicht liegen, aber es ist vor allem ein Zeitfaktor.“ Es nütze nichts, wenn der Impfstoff Ende des Jahres komme, „wir brauchen ihn jetzt“, sagte Kalayci.

Auch aufgrund des fehlenden Impfstoffs war am Dienstag das Impfzentrum in der Arena-Halle in Treptow nur zwei Tage nach seiner Öffnung wieder geschlossen worden. Kalayci betonte im Inforadio, dass es erst am 4. Januar wieder den Betrieb aufnehmen werde. Die Impfungen in Berlin haben am Sonntag begonnen. Mobile Impfteams waren in Senioren- und Pflegeheimen unterwegs. In Treptow, dem mit 80 Impfkabinen größten Impfzentrum der Stadt, sollten zunächst die Mitarbeiter aus den Pflegeheimen geimpft werden.

08.00 Uhr: Innensenator rechnet bei Kundgebungen am Mittwoch auch mit Gewalt

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) geht davon aus, dass es bei mehreren Kundgebungen in Berlin am Mittwoch vereinzelt zu Gewalttätigkeiten kommen wird. „Es gibt mehrere linksradikale Demonstrationen darunter, die durchaus angekündigt haben, Chaos veranstalten zu wollen“, sagte Geisel am Morgen im RBB-Inforadio. „Aber da ist die Polizei gut aufgestellt.“ In Berlin sind am Mittwoch mehrere Demonstrationen gegen Corona-Leugner vor allem rund um den Rosa-Luxemburg-Platz geplant.

Eine ebenfalls für diesen Mittwoch geplante „Querdenken“-Demonstration gegen staatliche Beschränkungen in der Corona-Krise war bereits vergangene Woche verboten worden. Geisel betonte, die Polizei sei auch für den Fall vorbereitet, dass sich dennoch Teilnehmer auf den Weg gemacht haben und es zu kleineren, dezentralen Kundgebungen kommt.

07.24 Uhr: Falsche Atteste ausgestellt - Ermittlungen auch gegen Ärzte

Das Landeskriminalamt in der Hauptstadt ermittelt in dutzenden Fällen gegen Ärzte wegen falscher Corona-Atteste. Derzeit werden knapp 100 Ermittlungsverfahren wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse geführt, teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Einige der Verfahren seien an Staatsanwaltschaften in anderen Bundesländern abgegeben worden, da die Mediziner, die die Bescheinigungen ausstellten, nicht in Berlin praktizierten.

Die Berliner Polizei kontrolliere insbesondere bei Demonstrationen, ob die Corona-Regeln wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beachtet werden, hieß es. Seit Anfang September werden demnach im Landeskriminalamt Anzeigen wegen Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse bearbeitet. Sie richteten sich gegen Menschen, die nicht wie vorgeschrieben eine Maske tragen und in dem Zusammenhang falsche Atteste vorgelegt haben sollen. Knapp 260 Anzeigen seien bislang zusammengekommen.

06.34 Uhr: Kliniken hoffen in Pandemiezeiten auf ruhigere Silvesternacht

Weniger Knaller und Alkoholausschank und auch keine große Party am Brandenburger Tor: Angesichts der coronabedingten Beschränkungen zu Silvester hoffen Krankenhäuser in Berlin auf einen ruhigeren Jahreswechsel als üblich. „Wir sind auf alles eingestellt“, erklärte ein Charité-Sprecher. „Aber natürlich hoffen wir, dass die Silvesternacht möglichst ruhig verläuft, es zu keinen schweren Verletzungen kommt. Auch, damit sich das medizinische Personal auf die Behandlung der Patientinnen und Patienten auf den Covid-19-Stationen konzentrieren kann.“ Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte arbeiteten ohnehin seit Monaten an der absoluten Belastungsgrenze.

Das Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn (UKB) plant Silvester zunächst einmal wie in Vorjahren: „Wir stellen uns auf wie zu früheren Jahreswechseln“, sagte UKB-Sprecherin Angela Kijewski. Das bedeute verstärkte Teams, etwa in Rettungsstellen und Bereichen wie Handchirurgie. Wegen des Verkaufsverbots könnte das Aufkommen an Verletzten zwar möglicherweise etwas geringer ausfallen, sagte Kijewski. Denkbar sei aber auch, dass manche Menschen sich an selbstgebautem Feuerwerk noch schwerere Verletzungen zuziehen. Zum Schutz vor möglichen Corona-Infektionen bei ambulanten Behandlungen trage das Personal in den Rettungsstellen FFP2-Masken, erläuterte Kijewski. Wer stationär aufgenommen wird, soll per Labortest auf das Virus untersucht werden. Allein das UKB registrierte in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Dutzend Verletzungen mit Bezug zu Silvester. Rettungskräfte und Ärzte behandeln dann zum Beispiel schwerste Verbrennungen. Auch abgetrennte Finger oder Hände durch Explosionen kommen vor. Teils sind Kinder betroffen.

6.29 Uhr: Wohnungslosenhilfe fordert mehr Notunterkünfte wegen Lockdowns

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe fordert von den Kommunen mehr Unterstützung für Obdachlose in der Corona-Krise und angesichts des harten Lockdowns. „Wir befürchten, dass für wohnungslose Menschen der Corona-Winter noch gefährlicher wird“, sagte Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in Berlin, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Nach Angaben von Rosenke besteht das Problem, dass das Angebot an Unterkünften derzeit oft knapper ist, um die Abstandsregeln einhalten zu können und das Infektionsrisiko zu verringern. Für tagsüber gebe es außerdem zu wenige Orte.

In diesem Jahr sind bereits mindestens zwei Wohnungslose in Deutschland erfroren. Seit 1991 sind es nach Angaben der Organisation mindestens 320 Kältetote. Rosenke forderte auch mehr finanzielle Unterstützung für Corona-Tests. „In den meisten Fällen müssen die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe die Kosten für Testungen selbst finanzieren - weder Bund, Länder noch Kommunen beteiligen sich ausreichend an den Kosten.“ Dies bringe viele Einrichtungen schnell an ihre finanziellen Grenzen. Wohnungslosen Menschen müsse auch ein niedrigschwelliger Zugang zu Impfungen ermöglicht werden, forderte Rosenke.

Dienstag, 29. Dezember

20.48 Uhr: Bildungsministerin Ernst: Brandenburg braucht keinen Extra-Unterricht

Wie weit Schülerinnen und Schüler durch die Corona-Pandemie zurückgefallen sind, ist aus Sicht von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst schwer einzuschätzen. „Aber alle Länder haben Pläne gemacht, wie man den versäumten Unterricht aufholen kann“, sagte die SPD-Politikerin, die am 14. Januar die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) übernimmt, dem „Handelsblatt“ (Online-Ausgabe). „Bei uns in Brandenburg etwa ist nach unserer Umfrage in den Schulen nicht so viel Unterrichtsstoff nicht vermittelt worden, wir können das im normalen Unterricht aufholen. Extra-Unterricht etwa am Sonnabend wird nur in Einzelfällen nötig“, sagte Ernst.

Nachholbedarf gibt es aus ihrer Sicht dagegen vor allem bei der Digitalisierung der Schulen. Dafür sollen nicht zuletzt Mittel genutzt werden, die der Bund schon Mitte 2019 für den Digitalpakt bereitgestellt hat, von denen aber nur ein kleinerer Teil abgerufen wurde. „Wir hatten natürlich einen bedauerlichen Stau durch die Pandemie, weil Kommunen und Schulen mit dem Pandemie-Management befasst waren“, sagte Ernst. „Inzwischen gibt es aber eine irre Aufholjagd. In Brandenburg werden wir zum Ende des Jahres fast wieder im Zeitplan sein.“

18.32 Uhr: Polizei will Demonstrationsverbot am Mittwoch durchsetzen

Die Berliner Polizei möchte das Verbot der geplanten "Querdenken"-Demonstration am Mittwoch in Berlin entschlossen durchsetzen. Die Beamten stellten sich darauf ein, dass trotz des Verbots Demonstranten am Mittwoch in die Hauptstadt kommen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Der Zustrom von Menschen zu verbotenen Versammlungen solle unterbunden werden. Neben der verbotenen Demo wurden für den Tag mehrere Gegenveranstaltungen angemeldet, darunter zwei Fahrradkorsos. Die Polizei plant nach eigenen Angaben mit zahlreichen Kräften im ganzen Stadtgebiet im Einsatz zu sein.

Am vergangenen Mittwoch war die für den 30. Dezember in Berlin geplante "Querdenken"-Demonstration gegen staatliche Beschränkungen in der Corona-Krise verboten worden. Für die Kundgebung hatten die Kritiker der Corona-Politik 22 500 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni angemeldet. Ursprünglich war die Demonstration unter dem Motto "Willkommen 2021 - das Jahr der Freiheit und des Friedens" an Silvester geplant gewesen. Wegen des allgemeinen Versammlungsverbots hatten die Organisatoren die Demonstration um einen Tag vorverlegt.

18.15 Uhr: Deutlicher Rückgang von Corona-Labortests über die Feiertage

Die Zahl der Labortests auf das Coronavirus in Berlin ist in der Weihnachtswoche stark zurückgegangen. Verzeichnet wurden 47.593 solche Tests zwischen dem 21. und 27. Dezember - so wenige wie zuletzt im September. Das geht aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag hervor. In der Woche vor den Feiertagen waren noch mehr als 73.000 Labortests erfasst worden. Der Anteil positiver Tests stieg weiter an - auf nun 15,6 Prozent.

Auch bundesweit sieht der Berufsverband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) einen deutlichen Rückgang bei der Nutzung der Laborkapazitäten in der vergangenen Woche. Begründet wurde dies mit weniger Abstrich-Entnahmen und mit Schnelltestangeboten, die kurz vor Weihnachten noch verstärkt genutzt worden seien.

18.12 Uhr: Schub durch Corona - fast 6000 Demonstrationen in Berlin

Durch die Corona-Pandemie und viele Proteste gegen Einschränkungen steuert Berlin auf einen Rekordwert bei den Demonstrationen im ablaufenden Jahr zu. „In diesem Jahr ist das Demonstrationsgeschehen noch einmal gestiegen“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Bis Ende November seien 7919 Versammlungen angemeldet worden, teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag mit. Bis zum vergangenen Montag hätten davon 5814 Demonstrationen stattgefunden.

Eine der Ursachen sei die Pandemie mit Demonstrationen von Gegnern und Unterstützern der Infektionsschutz-Maßnahmen. „Das Thema wirkt offenbar anregend auf das Bedürfnis, seine politische Meinung auf die Straße bringen zu wollen“, sagte Geisel. „Und da ist Berlin einfach eine Bühne als Hauptstadt der Bundesrepublik.“ Dazu kämen zahlreiche Demonstrationen, die mit politischen Konflikten auf der ganzen Welt zu tun hätten.

17.12 Uhr: Terminvergabe für Corona-Impfungen startet am Montag

Am kommenden Montag startet in Brandenburg die telefonische Terminvergabe für die Corona-Impfungen zunächst im Potsdamer und im Cottbuser Impfzentrum. In einer Videokonferenz informieren am Mittwoch (13 Uhr) Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) und der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Holger Rostek, über das Vorgehen. Über ein extra gebuchtes Call-Center mit etwa 150 Mitarbeitern können impfberechtigte Bürger unter der zentralen Telefonnummer 116 117 Termine ausmachen.

Ab kommendem Dienstag wird zunächst in Potsdam und in Cottbus geimpft. Bis Anfang Februar werden neun weitere Impfzentren eingerichtet. Die Bürger erhalten zwei Termine. Für eine vollständige Immunisierung mit dem Impfstoff der Firma Biontech sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei Impfstoffdosen im Abstand von 21 Tagen notwendig.

16.47 Uhr: Verwaltungsgericht entscheidet über Versammlungsverbot

Das Verwaltungsgericht Berlin will bis spätestens Mittwoch eine Entscheidung über einen Eilantrag zum Versammlungsverbot in Berlin an Silvester fällen. Das teilte das Gericht am Dienstag auf Anfrage mit. Der Senat hat vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie Versammlungen an Silvester und Neujahr in Paragraf 26 seiner aktuellen Infektionsschutzverordnung verboten. Dagegen ist beim Verwaltungsgericht ein Eilantrag eingegangen. Der Antragsteller hatte selbst eine Versammlung für Silvester angemeldet. Sollte er recht bekommen, würde die Entscheidung nach Angaben des Gerichts zunächst nur für seinen Fall gelten. Sie hätte keine Allgemeinwirkung.

16.22 Uhr: 1287 weitere Infektionen in Berlin, 41 Todesfälle

In Berlin haben sich laut dem Lagebericht der Berliner Senatsverkehrsverwaltung 1287 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 95.740. 41 weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, die Zahl der Todesfälle steigt damit auf1213.

Als genesen gelten inzwischen 75.069 Menschen, damit sind 19.458 Menschen aktuell infiziert. Die meisten Neuinfektionen meldet Spandau mit +219, gefolgt von Pankow (+174) und Lichtenberg sowie Mitte (jeweils +117).

1701 Menschen werden in Berliner Krankenhäusern wegen Covid-19 behandelt, davon 404 auf Intensivstationen. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten liegt bei 32,0 Prozent, die 7-Tage-Inzidenz bei 160,9 - beide Corona-Ampeln zeigen auf Rot. Der 4-Tage-R-Wert liegt bei 0,68, die entsprechende Ampel ist demnach Grün.

16.03 Uhr: 1,9 Millionen Besucher weniger in Berlins Staatlichen Museen

Die Corona-Krise hat in den öffentlich geförderten Museen Berlins einen drastischen Rückgang der Besucherzahlen mit deutlichen Einnahmeausfällen verursacht. Allein die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den Staatlichen Museen, deren 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten präsentiert werden, musste mit noch rund 6,1 Millionen Euro Einnahmen aus dem Ticketverkauf in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gut 12,4 Millionen Euro Mindereinnahmen hinnehmen. Nach einer der dpa vorliegenden aktualisierten Auflistung der Kulturverwaltung brach die Zahl der Besucher um fast 1,9 Millionen auf noch gut 875 000 ein.

15.02 Uhr: Impfzentrum schließt über den Jahreswechsel

Das Impfzentrum in der Arena in Treptow schließt kurz nach seiner Eröffnung vorerst wieder. Wie die Gesundheitsverwaltung am Dienstag bestätigte, bleibt das Zentrum zwischen dem 31. Dezember und dem 3. Januar vorläufig geschlossen. Da es nur wenige Anmeldungen für die kommenden Tage gebe, wolle man die vielen Ehrenamtlichen nicht über den Jahreswechsel in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher dazu. Jetzt werde das Hauptaugenmerk auf die Impfungen der Bewohner und des Personals in den Heimen gelegt. Offenbar gibt es auch Probleme beim Nachschub des Impfstoffs. Ursprünglich sollten bis Jahresende knapp 50.000 neue Impfdosen in Berlin eintreffen.

14.58 Uhr: Wir eröffnen unser neues Newsblog über das Coronavirus in Berlin. Alle bisherigen News finden sie in unserem vorigen Newsblog.