Berlin. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen 47 Stundenkilometer zu schnell durch eine Tempo-30-Zone in Berlin-Charlottenburg gerast. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am Montagnachmittag mit 77 Kilometern pro Stunde in der Kaiser-Friedrich-Straße unterwegs - erlaubt war aber nur Tempo 30. Dem Raser drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

( dpa )