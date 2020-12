ADAC rechnet mit geringem Reiseverkehr zum Jahreswechsel

München/Berlin. Lange Staus und Massen von Autos auf den Autobahnen werden zum diesjährigen Jahreswechsel wohl ausbleiben. Der ADAC erwartet am langen Neujahrswochenende bis zum Dreikönigstag (6. Januar) angesichts des Corona-Lockdowns nur wenig Reiseverkehr auf den Fernstraßen. Mit einem nennenswerten touristischen Reise- und Ausflugsverkehr ins benachbarte Ausland sei wegen der auch dort geltenden Corona-Beschränkungen ebenfalls nicht zu rechnen.

Der ADAC wies darauf hin, dass neben Berufspendlern und vereinzelten Ausflüglern in verstärktem Maße Lastwagen unterwegs seien, um die Warenversorgung auch im Lockdown aufrecht zu erhalten. In mehreren Bundesländern dürften Lkw über 7,5 Tonnen, die den neuen Corona-Impfstoff transportieren, auch sonntags und an Feiertagen rollen.