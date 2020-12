Corona in Berlin: Feuerwehrchef fordert schnellere Impfung der Helfer

Berlin. Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit der Berliner Feuerwehr vor neue Herausforderungen gestellt. Wie meistert die Feuerwehr in der Hauptstadt die Krise, wann werden Einsatzkräfte geimpft, hilft das Böller-Verbot an Silvester? Was wird gegen die gehäuften Ausnahmezustände getan und wie geht es mit der neuen Leitstelle voran? Über diese und weitere Fragen sprachen wir mit Karsten Homrighausen. Er ist seit August 2018 als Landesbranddirektor Leiter der Berliner Feuerwehr.

Berliner Morgenpost: Herr Homrighausen, wie hat die Corona-Pandemie die Arbeit der Berliner Feuerwehr verändert?

Karsten Homrighausen: An vielen Stellen hat die Pandemie die Arbeit beeinflusst und verändert. Die Feuerwehr springt als Krisenmanager der Stadt in die Bresche, bis die Strukturen sich im Hintergrund so aufgebaut und etabliert haben, dass Informationen von den richtigen Stellen an die hilfesuchenden Menschen fließen können und auch eine gewisse Ruhe einkehrt. Das war gerade in der Anfangszeit eine Herausforderung für uns. Wir sahen uns am Anfang auch mit vielen Prozessen konfrontiert, mit denen wir uns hier im Tagesgeschäft vorher gar nicht auseinandergesetzt haben. Insofern haben wir bereits am 25. Februar 2020 einen Stab ins Leben gerufen, der sich genau darum gekümmert hat.

Was haben Sie geändert?

Am Anfang haben wir uns sehr viele Prozesse angesehen. Das fängt an beim Einsatzgeschehen. Was beobachten wir? Wo müssen wir vielleicht nochmal nachsteuern oder auf uns aufmerksam machen? Das ging bis hin zur Fragestellung, wie wir in dieser Lage mit unserem eigenen Personal umgehen. Wir sind ja auch ein großer Arbeitgeber. Das Thema Schutzausrüstung müssen wir zum Beispiel ständig „auf dem Schirm“ haben.

Wo steht die Berliner Feuerwehr und wie ist die Arbeit in Risikogebieten wie Spandau und Neukölln?

An den Zahlen der Bezirke erkennen Sie die besondere Dynamik. Wenn Sie vor einigen Monaten gesagt hätten, Spandau ist ein Risiko-Gebiet, dann hätte der Bezirksbürgermeister Ihnen zurecht widersprochen. Wir haben uns früh darum gekümmert, vor die Lage zu kommen. Ich will nicht ausschließen, dass wir durchaus auch Phasen hatten, in denen wir ganz besonders herausgefordert worden sind, wenn wir etwa eine ganze Wache schließen mussten.

Sind Sie jetzt ein bisschen entspannter und erfahrener als zu Beginn der Krise?

Also erfahrener bin ich sicherlich. Im März hatte ich noch keine Erfahrung mit einer weltweiten Pandemie und all den besonderen Herausforderungen, die eine große Feuerwehr in dieser Lage zu bewältigen hat. Entspannter bin ich dahingehend, dass wir jetzt ausreichend Schutzausrüstung haben. Das sah im März noch ganz anders aus. Jeder Tag, der ohne die erwartete Maskenlieferung verstrichen ist, hat Nerven gekostet. In meiner Wahrnehmung war das ein flächendeckendes Problem. Und wenn Sie Verantwortung tragen für ein System, bei dem Sie nicht wissen, ob Sie die nächsten zehn Tage noch überstehen, dann sind Sie angespannt. Wir hätten Lösungen gehabt. Aber mein Ansinnen ist es, immer Ruhe und Besonnenheit zu vermitteln, weil wir diejenigen sind, die in der Not da sind. Und wenn wir schon hektisch werden, dann braucht es uns nicht wundern, wenn die Menschen in Berlin überreagieren.

Gibt es schon Pläne, wie die Feuerwehr das Impfen handhaben will?

Da gibt es ja eine Prioritätenliste des Bundesgesundheitsministeriums. Da wir in der Notfallrettung tätig sind, gehören wir da natürlich zur Zielgruppe. Ich bin derjenige, der pragmatisch einen kurzen Draht hält zu den Verantwortlichen. In Berlin ist das Albrecht Broemme, ein Vorgänger von mir. Im Patienten-Management kann es ja durchaus sein, dass mal jemand kurzfristig seinen Impftermin nicht wahrnimmt.

Eine sinnvolle Lösung wäre es hier zum Beispiel, dass in diesen freien Zeitfenstern Feuerwehrkräfte geimpft werden.

Das müssen wir sehen. Da sind wir noch nicht auf der Zielgeraden. Wir haben uns auch gewünscht, dass es in den Impfzentren eine Spur für Behörden gibt, wo etwa Polizeikräfte und Rettungssanitäterinnen und -sanitäter geimpft werden. Ich gehe davon aus, dass die Impfbereitschaft bei der Feuerwehr sehr hoch sein wird. Aber es an dieser Stelle ist mir der Hinweis wichtig, dass es keine Impfpflicht gibt.

Es sieht ganz danach aus, dass dieses Jahr nicht geböllert wird. Sind Sie erleichtert?

Dass der Senat nun zusätzlich zum Verkaufsverbot und den Pyroverbotszonen des Vorjahres weitere 54 Pyroverbotszonen benannt hat, ist ein deutliches Zeichen. Aber das gibt mir persönlich noch nicht die Gewissheit, dass nicht geböllert wird. Auch wenn Einzelne noch über Restbestände vom letzten Jahr verfügen oder sich gar frühzeitig Pyrotechnik organisiert haben, wünsche ich mir, dass auf das Böllern verzichtet wird.​

Sie würden sich also ein generelles Böllerverbot wünschen?

Ich bin Chef einer Feuerwehr. Da muss ich sagen, dass jeder einzelne Einsatz wegen Böllern einer zu viel ist. Jeder einzelne Einsatz aufgrund des unsachgemäßen oder missbräuchlichen Umgangs mit Pyrotechnik ist einer zu viel. Abgetrennte Extremitäten, Verlust des Augenlichts oder Verbrennungen aufgrund der Böllerei – das sind vermeidbare menschliche Tragödien. Bei einem Feuer können ganze Existenzen verbrennen. Brauchen wir das als Gesellschaft wirklich? Wir haben schon genug Leid in dieser Welt.

Sie unterstützen also ein generelles Böllerverbot?

Die Berliner Feuerwehr-Chefs haben sich in der Vergangenheit da schon immer eindeutig positioniert. Es gibt ja Denkmodelle, in denen Feuerwerke organisiert werden, an denen die Menschen auch teilhaben können. Eine missbräuchliche Nutzung würde es dann nicht mehr geben. Leider erleben wir jedes Jahr aufs Neue die negativen Auswirkungen. Raketen, die im siebten und achten Obergeschoss in Neukölln gezielt auf unsere Einsatzkräfte abgeschossen wurden.

Was mich direkt zum nächsten Thema bringt. Sie haben bei Ihrem Amtsantritt gesagt, dass Sie alles dafür tun wollen, dass Rettungskräfte nicht mehr attackiert werden und Sie jeden Angriff zur Anzeige bringen wollen. Ist es bei dieser Linie geblieben?

Ja, bei allen derartigen Fällen habe ich stets auch einen behördlichen Strafantrag gestellt. Und wir haben in den vergangenen Monaten das Gespräch mit den Strafverfolgungsbehörden gesucht. Ich war bei der Generalstaatsanwältin und habe mit ihr über das Thema gesprochen. Inzwischen haben wir auch Kenntnis, dass es auch konkrete Verurteilungen gibt. Dass auf so ein antisoziales und gefährliches Verhalten auch Konsequenzen folgen, hat sicherlich Wirkung. Ich würde mir aber wünschen, dass die Leute ihr Gehirn einschalten und selbst drüber nachdenken, was Sie eigentlich tun, wenn Sie die Vertreter einer Organisation angreifen, auf deren Hilfe sie angewiesen sind.

Ich habe mich mit Frau Koppers verständigt, dass wir mit der Staatsanwaltschaft gemeinsame Fortbildungsformate anbieten und hierdurch alle Beteiligten informiert werden, wie wir das Ganze sehen. Also ich glaube, es herrscht gar keine Uneinigkeit über Bestrafungen und Strafmaße. Es ist unheimlich wichtig, allen einfach mal zu erklären, wie es für Einsatzkräfte ist, wenn sie zu einer Brandbekämpfung alarmiert werden und plötzlich hinter einem parkenden Auto stehen und nicht mehr dran vorbeikommen, aussteigen und ums Weiterfahren bitten und dann eine Flasche von hinten über den Kopf gezogen bekommen. Das hat eine Dimension erreicht, da müssen wir aufschreien und sagen: „Das geht so nicht, liebe Gesellschaft.“ Da müssten alle Instrumentarien gezogen werden. Angefangen von Aufklärung über Ächtung bis hin zur Bestrafung.

Anderes Thema: Sie haben sich beworben und würden gerne der neue Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes werden. Der Verband gilt als tief gespalten ...

Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil Sie zwei Vokabeln verwendet haben, die ich nicht verwenden würde. Sie haben gesagt, ich habe mich beworben und ich würde gerne …

Sie sind gefragt worden …

Richtig. Ich hab mich nicht beworben, sondern ich bin gefragt worden. Man brauche jetzt einen „Besen“, der auch kehren kann, hieß es. Insofern finde ich es legitim, bemerkenswert und auch unterstützenswert, dass es Bestrebungen im deutschen Feuerwehrverband gibt, die einen Neuanfang wollen. Ich bin der gleichen Auffassung. Wir brauchen dringend für den Deutschen Feuerwehrverband einen Neuanfang. Wenn Sie als Führungskraft sagen, wir müssen uns in eine neue Richtung entwickeln, müssen Sie auch bereit sein, sich einzubringen. Auf dem Sofa sitzen und zugucken, wie alle anderen den Karren aus dem Dreck ziehen, geht nicht. Sondern da muss man auch bereit sein, seinen Teil dazu beizutragen.

Der Berliner Landesbranddirektor ist im deutschen Feuerwehr-System bekannt. Er ist auch auf politischer Ebene bekannt. Ich bin auch in Berlin schon gut vernetzt, auch mit den unterschiedlichen Akteuren und das nicht nur in der Landespolitik und Landesverwaltung, sondern auch auf Bundesebene. Um es kurz zu machen: Ich habe mich nicht beworben und ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe. denn es gibt tatsächlich einiges anzupacken. Aber wenn man mich ruft, dann stehe ich zur Verfügung. Und so war es.

Die Berliner Feuerwehr ächzt unter den Ausnahmezuständen. Es war schon ein Thema bei Ihrem Vorgänger, und es ist nicht besser geworden. Wie wollen Sie das in den Griff bekommen?

Wir sind in einem Umstrukturierungsprozess. In der Tat sind in den letzten Tagen vermehrt Ausnahmezustände ausgerufen worden. Das hat viele Faktoren. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ausschließlich das Personal, das uns noch nicht zur Verfügung steht, weil das drei Jahre und länger ausgebildet wird, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Wir haben im Augenblick auch hohe Bindungszeiten, weil wir nach Fällen, die mit Covid-Verdacht ins Krankenhaus transportiert werden, die Transportmittel noch gründlicher desinfizieren müssen. Wir haben zusätzlich Personal-Ausfälle, 29 Kolleginnen und Kollegen, die an Covid erkrankt sind (Stand: 17. Dezember, d. Red.), und rund 100 Feuerwehrangehörige in Quarantäne. Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Leute. Ich muss darauf achten, dass die nicht völlig auf dem Zahnfleisch gehen, weil sie nämlich eine Schicht von morgens bis abends durchfahren.

Was soll konkret verändert werden? Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Berliner Feuerwehr im Rettungsdienst nachjustieren muss und eben nicht mehr alles annehmen kann, was nicht auch Krankentransporte übernehmen könnten.

Wir sind ja mit unserem standardisierten Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP) auch in der Lage abzugeben. Also zumindest an die Kassenärztliche Vereinigung. Die aktuelle Lage hat aber auch oftmals gezeigt, dass Einsätze wieder zu uns zurückkommen. Ich glaube, wir müssen weiter vorne ansetzen in der Bewusstseinsbildung der Gesellschaft. Wir müssen den Menschen sagen, dass wir keine Vollkasko-Gesellschaft sind. Es gibt nicht für alles gleich in der ersten Intervention die staatliche Stelle, die dir hilft. Wir müssen es wieder schaffen, dass man den Notruf wählt für wirkliche Notfälle. Wir müssen wieder die Selbsthilfefähigkeit in den Fokus rücken.

Zunächst gilt es beispielsweise eine kleinere Schnittwunde selbst mit einem Pflaster zu versorgen. Erst wenn diese nicht aufhört zu bluten oder die Wunde „pocht“, wäre dies ein Fall für einen Arzt. Und hier auch nicht zwingend für einen Notarzt des Rettungsdienstes. An uns als Gesellschaft gerichtet ist es wichtig, zunächst zu versuchen, diese Herausforderungen des Lebens selbst in Angriff zu nehmen und nicht sofort nach dem Staat zu rufen. Denn keine staatliche Versorgungsstruktur ist hierfür ausreichend dimensioniert. Auch sind Themen wie die Nachbarschaftshilfe oder die gegenseitige Hilfeleistung zu nennen. Hier können wir seit einer Zeit mit der KATRETTER-App eine wichtige technische Unterstützung anbieten. Und wir wollen uns verstärkt für die Prävention einsetzen. Diesen Zusammenhang beschreiben wir als „vorbeugenden Rettungsdienst“.

Apropos Notruf. Wie geht es voran mit der kooperativen Leitstelle?

Wir haben eine gemeinsame Projektgruppe mit der Polizei, in der wir gut zusammenarbeiten. Wir haben alle Arbeiten fristgerecht erledigt. Aber Sie können sich vorstellen, über was für Auftragssummen wir hier reden. Es gibt also einen öffentlichen Wettbewerb. In dem Ausschreibungsverfahren gab es mehrere Bieter. Wenn es mehrere Bieter gibt, dann gibt es auch Unterlegene. Ein Unterlegener hat jetzt das Gericht angerufen und erklärt, dass er mit der Vergabe nicht einverstanden ist. Inzwischen sind wir schon in der zweiten Instanz. Die erste Instanz hat den Antrag vollumfänglich zurückgewiesen. Solange der Rechtsstreit nicht entschieden ist, dürfen wir dieses Vergabeverfahren nicht zum Abschluss bringen. Damit liegen wir schon heute leider nicht mehr im ursprünglichen Zeitplan. Wenn der Notruf 110 oder 112 morgen nicht mehr funktioniert, dann hat die Gesellschaft ein ganz anderes Problem. Und die Fehleranfälligkeit des Notrufsystems ist bekannt.

Wenn wir über Modernisierung sprechen. Die Berliner Feuerwehr testet ja auch neue Antriebsarten und hat kürzlich den ersten elektrobetriebenen Löschzug vorgestellt. Wo geht die Reise hin? Was ist Ihre Prognose?

Das eLHF ist das modernste Feuerwehrfahrzeug der Welt. Und es wird in Deutschland zuerst bei der Berliner Feuerwehr getestet. Die Ausgestaltung ist sehr innovativ und für die Einsatzkräfte ergonomisch. Auch der geringere Schwerpunkt des Modells und die Lärmreduzierung sind zukunftsweisend. Neu ist auch, dass wir nicht mehr auf ein Fahrgestell vom Band angewiesen sind. Man kann sich das wie bei Lego vorstellen. Das heißt, wir sind konstruktiv nicht mehr so stark wie bisher bei Serienfahrgestellen gebunden. Somit konnte mit der Lage des Elektromotors auch ein tieferer Schwerpunkt erreicht werden. Das hat Auswirkungen auf die Sicherheit.

Auch der Gesundheitsschutz spielt eine Rolle. So können wir dieses Fahrzeug zur Entnahme von Geräten noch zusätzlich absenken. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wer, wenn nicht wir als größte Berufsfeuerwehr Deutschlands, kann so einen Prototypen mal testen und gemeinsam mit dem Hersteller bis zur Marktreife entwickeln? Das heißt, wir erproben erst einmal die Alltagstauglichkeit. Wir haben aber auch deutlich gesagt, dass wir uns nicht nur abhängig machen wollen von Elektromobilität. Wir haben beispielsweise bei diesem Modell noch einen Verbrennungsmotor parallel im Fahrzeug verbaut, der dann die Batterie speist. Wenn Sie unseren Fahrzeugpark anschauen, werden Sie feststellen, dass wir alles ausprobieren, um Erfahrungen zu sammeln.

