Auch aus der Immobilienbranche: Herthas neuer Hauptsponsor

Berlin. Nach dem 1. Union Berlin setzt nun auch Hertha BSC auf einen Hauptsponsor aus der Immobilienbranche. Für den Rest dieser Saison in der Fußball-Bundesliga wird das Berliner Unternehmen Homeday auf der Trikot-Brust des Hauptstadt-Clubs werben. Danach wird die Zusammenarbeit auf der Ebene eines Exklusiv-Partners fortgesetzt, wie die Hertha am Montag in einer Mitteilung bekanntgab.

Für den neuen Hauptsponsor sei es besonders interessant, in Hertha einen Partner zu haben, der als Hauptstadtclub Strahlkraft in ganz Deutschland entfalte, hieß es in der Bekanntgabe.

Die Zusammenarbeit beginnt am 1. Januar, damit wird die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia am kommenden Samstag im Heimspiel (18.30 Uhr/Sky) des Tabellen-14. gegen den Tabellenletzten FC Schalke 04 bereits mit dem neuen Werbepartner auflaufen. "Die Verbindung passt: Hertha und Homeday haben gemeinsame Wurzeln in Berlin und haben beide große Wachstumspläne", wurde Homedey-Mitgründer und Marketing-Chef Dmitri Uvarovski in der Mitteilung zitiert.

Neben den Herthanern hat auch Rivale 1. FC Union in der Hauptstadt mit einem heiß umkämpften Wohnungsmarkt einen Hauptsponsor aus der Immobilienbranche.

Die Hertha-Verantwortlichen hatten sich mit dem damaligen Hauptsponsor Tedi Ende Juli geeinigt, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Seitdem hatte die Hertha erst mit blanker Brust gespielt und dann für die Pandemie-Regeln (AHA) oder mit dem Namen eines erkrankten Mädchens für mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Blutkrebs geworben.

Der Kontrakt mit dem Discounter Tedi wäre normalerweise bis Ende der laufenden Saison gültig gewesen. Seit 2018 war Tedi Herthas Hauptsponsor gewesen und soll Berichten zufolge zuletzt rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr gezahlt haben.

Dem Vernehmen nach wollte Hertha mit dem Platz auf der Brust aber deutlich mehr Geld erlösen - im Gespräch sollen bis zu 20 Millionen Euro gewesen sein. Wer nun im kommenden Sommer nach Homeday den Werbeplatz auf der Trikotbrust übernehmen wird, ist offen. Es hatte vor Monaten auch Berichte gegeben, dass der Hauptstadtclub um Tesla und Amazon als neue Partner buhlen würde. Homedays nachfolgendes Engagement als Exklusiv-Partner ist zunächst bis Ende Juni 2024 vertraglich befristet.