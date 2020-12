37 Tiere über Weihnachten im Tierheim abgegeben

Der Tierschutzverein Berlin zieht dieses Jahr eine traurige Bilanz: Die Zahl der Tiere, die über Weihnachten im Tierheim abgegeben wurden, ist gestiegen. 37 von ihnen wurden in der Tiersammelstelle abgeliefert, zwölf Hunde, zwölf Katzen, zehn Kaninchen, zwei Meerschweinchen und ein Kanarienvogel. Verganges Jahr, seien es zur gleichen Zeit 14 Tiere gewesen. Einige der 37 Fundtiere seien weggelaufen, ein Großteil sei jedoch ausgesetzt worden.

Der Tierschutzverein nennt das Beispiel von vier kleinen Hundewelpen, die kurz vor Weihnachten verlassen auf der Parkstraße in Spandau gefunden worden seien. Die Mischlingswelpen, zwei Schwesternpaare, seien geschwächt gewesen und hätten Parasiten sowie Durchfall gehabt. "Anna", "Elsa", "Aneta" und "Wanda" wurden in der Praxis des Tierheims behandelt und wohnen nun vorübergehend in einer privaten Pflegestelle, bevor sie Mitte oder Ende Januar vermittelt werden können.

„Im Falle der vier Hundekinder deuten die Umstände darauf hin, dass sie Opfer des illegalen Welpenhandels sind“, erklärt Annette Rost, Sprecherin des Tierschutzvereins für Berlin. „Zu Weihnachten boomt der natürlich besonders. Kranke Welpen verkaufen sich aber nicht gut, und so enden solche Tiere traurigerweise schnell auf der Straße.“

Das Tierheim versucht, dem Aussetzen unerwünschter Weihnachtsgeschenke vorzubeugen, indem es vor Weihnachten einen Vermittlungsstopp verhängt. Trotzdem würden jedes Jahr wieder Tiere unter dem Weihnachtsbaum landen und dann kurz darauf im Tierheim abgegeben oder sogar ausgesetzt werden.

„Irgendwann ist der Weihnachtsurlaub vorbei, die Schule geht los und die Leute müssen wieder zur Arbeit“, sagt Annette Rost. „Dann stellen sie fest, dass das neue Tier Zeit in Anspruch nimmt; Zeit, die sie im Alltag gar nicht haben. Und leider werden viele leichtfertig angeschaffte Tiere dann wieder abgeschoben, auf welche Art auch immer.“