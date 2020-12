Silvester Berlin 2020 im Newsblog - So feiert Berlin in das Neujahr 2021

Eine Kundin geht in einem Supermarkt in Berlin-Schöneberg in der Getränkeabteilung kurz vor Beginn des für Silvester geltenden Verkaufsverbots von alkoholischen Getränken an einem Hinweisschild vorbei.

Silvester in Berlin So feiert Berlin Silvester 2020

Berlin. Die Corona-Pandemie bestimmt 2020 auch Silvester in Berlin. Vieles ist verboten, darunter der Verkauf von Alkohol, der Verkauf von Böllern, das Abbrennen von Feuerwerk in mehr als 50 Gebieten. Finden Sie hier die aktuellen Nachrichten und verfolgen Sie, was in der Stadt in der Nacht vom 31. Dezember 2020 auf den 1. Januar 2021 passiert.

13.02 Uhr: Verkaufsverbot von Alkohol steht bevor

Ein Hinweisschild hängt kurz vor Beginn des für Silvester geltenden Verkaufsverbots von alkoholischen Getränken in einem Supermarkt in Berlin-Schöneberg in der Getränkeabteilung an einem Regal.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Ab 14 Uhr gilt: Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist bis 1. Januar, 6 Uhr, verboten. Supermärkte, wie hier in Berlin-Schöneberg, bringen vor Inkrafttreten des Verbots Hinweisschilder an ihren Getränkeregalen an. Außerdem gilt laut Verordnung in Berlin im öffentlichen Raum ein Alkoholverbot.

11.22 Uhr: Berlins Polizeipräsidentin: Für illegale Demos an Silvester gewappnet

Berlins Polizei stellt sich auch für den Silvestertag auf illegale Demonstrationen ein. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu unerlaubten Versammlungen komme - „seien es Querdenker, sei es aus dem linksextremistischen Bereich“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Donnerstag im RBB-Inforadio. Es gebe solche Aufrufe im Internet. „Das müssen wir gut im Auge haben.“ Am Mittwoch hatten zwei Gerichte das Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr in Berlin während der Corona-Pandemie für rechtens erachtet.

Grundsätzlich rechne die Polizei damit, dass es ein „besonderes Silvester mit besonderen Aufgaben“ werde, sagte Slowik. Die Hauptaufgabe sei, Ansammlungen von Menschen wegen des Infektionsrisikos zu verhindern. Kontrollieren will die Polizei etwa die Feuerwerksverbotszonen - 56 an der Zahl in der ganzen Stadt.Bei Verstößen wollen die Beamten mit den Menschen sprechen und auf die Verbote hinweisen, wie Slowik erläuterte. Ein großer Teil höre auf die Polizei. Möglich seien aber auch Bußgelder von bis zu 1000 Euro. Eine Mehrheit der Berliner hält die Polizeipräsidentin für „vernünftig“ - diese blieben zu Hause und feiertem im kleinen Kreis.

Von Abstechern zum Brandenburger Tor riet Slowik ab. Von der dortigen TV-Silvestershow könnten Schaulustige nichts mitbekommen, das Tor sei weiträumig abgesperrt. Das Regierungsviertel werde intensiv geschützt. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit gut 2900 Kräften im Einsatz.

