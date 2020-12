Fast eine Million Berliner profitieren vom Milieuschutz

Milieuschutz in Berlin (Symbolbild)

Die Zahl der Milieuschutzgebiete in Berlin hat sich seit 2016 nahezu verdoppelt. Der Senat plant eine weitere Ausweitung.

Berlin. Insgesamt 984.449 Berlinerinnen und Berliner leben in Milieuschutzgebieten. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der der Linken-Abgeordneten Gabriele Gottwald hervor, über die der rbb zuerst berichtete. Die Zahl hat sich demnach seit 2016 nahezu verdoppelt. Damals profitierten 531.875 Mieterinnen und Mieter vom Milieuschutz. Aktuell werden in der Hauptstadt 64 Milieuschutzgebiete ausgewiesen. 2016 waren es erst 34.

Die meisten Milieuschutzgebiete gibt es gemäß der Antwort des Senats in den Bezirken Pankow, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. In Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg wohnen mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner in solchen Gebieten. die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf haben bisher keine Milieuschutzgebiete ausgewiesen.

Aus der Antwort des Senats geht auch hervor, dass es aktuell Voruntersuchungen und Pläne für weitere Gebiete gibt, unter anderem in Lichtenberg, Reinickendorf und Friedrichshain-Kreuzberg. Auch der Bezirk Steglitz-Zehlendorf wolle erstmals das Instrument nutzen und für vier Gebiete in Steglitz eine soziale Erhaltungssatzung erlassen.